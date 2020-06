Pokoj za devět tisíc, snídaně za příplatek. Kvůli krizi zkouší hotely pronájem pokojů

"Nabízíme pokoj v našem hotelu k dlouhodobému pronájmu. Vybaven manželskou postelí nebo 2x jednolůžko, koupelna, sprchový kout, fén na vlasy, psací stůl, wifi i minibar." Narazit na podobné inzeráty není v poslední době těžké - někteří hoteliéři tím řeší finanční dopady pandemie koronaviru. A zájem si chválí. Realitní experti na druhou stranu dodávají, že v Česku se tato služba ve velkém neuchytí.

Například pražský hotel Duo nabízí své pokoje k pronájmu na dobu jednoho až osmi měsíců, případně dle domluvy. Cena za ubytování pro jednu až dvě osoby činí včetně služeb 8900 korun měsíčně. K dispozici je podle inzerátu také parkování za cenu 1000 korun za měsíc.

"Obecně důvodem byla aktuální situace, která způsobila kompletní zastavení a výpadek veškerých příjmů pro naše hotely," potvrzuje pro server Aktuálně.cz důvod zavedení služby Gabriela Zmeková z obchodního oddělení provozovatele Jan Hotels.

Hotel, ve kterém společnost pronájem nabízí, má dohromady podle provozovatele až 654 pokojů. "Právě s ohledem na vysokou kapacitu tohoto hotelu jsme se rozhodli pro nový typ nabídky - krátkodobého pronájmu pokoje s možností rozšíření o další doplňkové služby," popisuje Zmeková.

Další pražský hotel, Theatrino na Žižkově, inzeruje na sociálních sítích podobný podnájem za 8000 korun měsíčně pro jednu osobu včetně energií. Každá další osoba si pak připlatí 1000 korun. "Vlastní koupelna, 1-2 lůžka, TV, wi-fi, minibar, rychlovarná konvice, trezor," uvádí inzerát s tím, že se "nejedná o ubytovací služby, jde o podnájemní smlouvu na min. měsíc".

Klasickou nájemní smlouvu sepisuje s nájemcem i hotel Duo. "A také vyžadujeme kauci ve výši jednoho nájmu - důvodem je stav a vybavení pokojů, které jsou po kompletní rekonstrukci," dodává Zmeková.

Není to pro každého

Nabídky pronájmu hotelových pokojů se v poslední době rozmohly především v zahraničí - například v Německu nebo Izraeli. Podle Radky Telyčkové ze společnosti Pomáháme hoteliérům, která jim radí například s marketingem či provozem, jde ale o řešení spíše pro specifické případy. "Ale pro většinu hotelů, jak je známe, to není cesta," říká pro server Aktuálně.cz.

Konkrétně v Německu se podle ní objevily případy, kdy hotely v době koronaviru pronajímaly pokoje na přibližně dva měsíce. "V Izraeli vím o hotelu, který přistoupil k podobnému kroku. V obou popisovaných případech mých klientů však šlo o specifický proces," upozorňuje Telyčková.

"Izraelský hotel - malý hotel apartmánového typu, všechny pokoje měly kuchyňku. I tak muselo dojít ke změně servisu a obsluhování pokojů. Vše od recepce po objednání služeb se začalo řešit digitálně, zrušil se pravidelný úklid apod. Pro majitelku to znamenalo nemalé náklady a náročný proces pro přizpůsobení," popisuje Telyčková.

V Česku podle ní nic podobného ve větším měřítku není a ani nebude. "Pokoje nejsou přizpůsobeny pro podobný servis. Dovedu si představit, že pokoj dočasně obsadí expat, který zde nemá jiné zázemí. Půjde ale o jednotlivé případy," připomíná dále Telyčková.

Většina pokojů je podle ní menších rozměrů a nemají přístup do kuchyňky. "Hotel by musel udělat řadu změn v běžném provozu. Výnosy z podobného pronájmu navíc nebudou takové, aby se hotelům vyplatilo o takovou změnu usilovat," domnívá se Telyčková.

Zájem je, hlásí hotel

Jenže podle Zmekové se konkrétně hotelu Duo nabídka osvědčila. Zájem je přitom podle ní z různých stran - jak od korporátních klientů, kteří potřebují dlouhodobější ubytování, tak od lidí, kteří se ocitli v nouzi či rekonstruují své stávající bydlení nebo jen hledají něco dočasného.

"V současné chvíli již máme více než 20 pokojů obsazených a poptávka stále stoupá," vypočítává Zmeková.

Problém nemá hotel ani s nabídkou služeb. Standardně je v rámci pronájmu zajištěn úklid a výměna povlečení jednou týdně. Jakékoliv další služby jsou zpoplatněny - jde například o stravování, extra úklid, hygienické či kosmetické prostředky, prádelnu nebo vstup do fitness.

Nabídku pronájmu hodlá Jan Hotels uvádět minimálně do konce letošního roku, případně do března 2021, kdy by podle Zmekové teoreticky měla končit nízká sezona.

Nabídka nájmů vzrostla

Jednatelka společnosti Fincentrum Reality Andrea Daňhelová se domnívá, že hotelové pronájmy nebudou v Česku právě z tohoto důvodu dlouhodobým trendem. "Jde jen o předpokládanou reakci hotelů, které o své klienty, cizince, na delší dobu přišly," vysvětluje.

Na trhu se podle ní teď obecně objevilo více nájmů. Výsledkem bylo, že v některých regionech průměrný nájem klesl z důvodů větší nabídky než poptávky. "Do dlouhodobých nájmů se vrhly nejen hotely, ale též nájmy typu Airbnb. Očekáváme, že jakmile se cestovní ruch vrátí zase do normálního stavu, i tyto nabídky přirozeně ubudou," předpovídá situaci na trhu Daňhelová.

Hotel jako kancelář

Některé hotely začaly lidem během pandemie koronaviru nabízet prostory i pro práci na home office. "Pokud už na vás doma všechno padá a nejste produktivní, nabízíme vám jako skvělou alternativu naše hotely," uváděl podle agentury ČTK v inzerátu například hotelový řetězec Welcome Hotels.

Další řetězec Achat popsal své pokoje jako jednotkové kanceláře včetně pokojových služeb za výhodné ceny. Ty se pohybují kolem 39 eur (v přepočtu téměř 1100 korun) za den a leckdy jsou i nižší.

Sdružení hotelů a restaurací Dehoga rovnou odkazuje zájemce na stránku homeoffice-im-hotel.de, kde si lze vybrat z desítek hotelů v celém Německu. "Pokud se doma nedá soustředěně pracovat, protože se dveře neustále otevírají, děti si chtějí hrát nebo se partner potřebuje jen rychle na něco zeptat - pak hotely nabízejí ideální alternativu. Rychlé wi-fi připojení, psací stůl, telefon a fax, parkování, oběd, občerstvení a nápoje dodávané přímo na pokoj. Nikdo neruší," píše se na webu.

Pronájem pokojů jako kancelářských místností podle hotelové platformy HRS z Kolína nad Rýnem přinesl hosty a tržby, "které by se jinak v důsledku krize nepodařilo zrealizovat".

Oslovení realitní experti ale míní, že v Česku se tento trend příliš neuchytil, a v současnosti podle nich již pro tento typ nabídky není zásadní důvod.

Prodej ubytovacích služeb vláda jako opatření proti šíření koronaviru zakázala 15. března. Výjimku dostaly třeba ubytovny nebo školská ubytovací zařízení. Od 25. května se hotely, penziony a další ubytovací zařízení mohly znovu otevřít, a to včetně jejich restaurací a kaváren.

Asociace hotelů a restaurací ČR koncem března uvedla, že v Česku bylo uzavřeno téměř 90 procent ubytovacích zařízení a 75 procent restaurací. Propady ve spotřebě turistů mohou dosáhnout kumulovaně až 400 miliard korun. Propustit minimálně 10 až 30 procent zaměstnanců bude muset podle asociace 80 procent podniků.