před 46 minutami

Japonský císař Akihito, který zemi vládl třicet let, odstoupil. Jde o prvního panovníka za posledních 200 let, který z pozice odešel jinak než vlastní smrtí. Akihito byl však přelomovým císařem z více důvodů - vzal si neurozenou ženu, jako první z japonských panovníků nebyl považován za živého boha a oproti svým předchůdcům často cestoval do zahraničí. Ve svém posledním proslovu během samotné abdikace poděkoval lidem za podporu a popřál celému světu mír a štěstí. Podívejte se na některé fotografie z císařova života.