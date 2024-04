Náš Marian to odnáší za ODS, stěžují si lidovci. Chtějí po Jurečkovi, aby přitvrdil

S propadajícími preferencemi lidovců rostou jejich stížnosti vůči koaliční ODS. Mnozí členové KDU-ČSL jsou přesvědčeni, že jedním z hlavních důvodů jejich slabé podpory voličů je politika předsedy Mariana Jurečky, který vystupuje jako ministr práce s nepopulárními opatřeními. Lidovci požadují, aby tato opatření hájila ODS a on bojoval za rodiny a sociálně slabé.

Část lidovců má jasno. Když bylo veřejnosti potřeba stále vysvětlovat nepopulární snížení valorizace důchodů, nejčastěji to dělal Marian Jurečka. Podobně byl z vládních politiků nejvíce vidět, když se oznamovalo, že bude nutné zvýšit hranici odchodu do důchodu. A teď je nejviditelnější tváří připravované změny zákoníku práce.

Někteří členové KDU-ČSL tyto své pocity nechtějí popisovat veřejně, protože se obávají, že budou za ty, kteří podkopávají vládu. Někteří o tom hovoří otevřeně, ač volí diplomatičtější slovník. Podstata je však stejná. Lidovci mají dojem, že ODS, která ve vládě dominuje a nejvíce požaduje reformy, do určité míry obětovala právě Jurečku.

Chtějí proto po svém předsedovi, aby takto snadno nedával všanc popularitu svou i své strany, a naléhají na něj, aby místo toho více mluvil o prioritách lidovecké politiky - tedy aby bojoval za rodiny, seniory a lidi, kterým se nežije dobře.

"V koalici Spolu jsme zcela jednoznačně ve stínu ODS, doplácíme na účast v této koalici. Musíme dělat politiku, která je v zájmu našich voličů, což se teď rozhodně neděje," stěžuje si například bývalý lidovecký poslanec Jaroslav Orel, který je nynějším předsedou lidovců v Klatovech a asistentem senátora Jiřího Čunka.

"Jestliže máme ministra práce a sociálních věcí, který hájil snížení valorizace důchodů nebo zvýšení hranice odchodu do důchodu, tak to jde přímo proti našim voličům. Náš předseda a ministr řeší aktuální problémy za ministra financí za ODS Zbyňka Stanjuru, kterému prostě chybí v rozpočtu peníze," míní Orel.

Ten sice patří k nejostřejším kritikům Jurečky a koalice Spolu, kteří jsou ve straně v menšině, ale také Jurečkovi podporovatelé míní, že je příliš pod tlakem ODS a musí více prosazovat lidovecký program pro jejich voliče.

"Říkám zcela upřímně, že v našem poslaneckém klubu pozorujeme dění kolem reformy důchodů velmi rozpačitě. Jako KDU-ČSL jsme bohužel nositelé toho nepopulárního, nositelé reforem, což se pak odráží v našich slábnoucích preferencích," říká předseda klubu Aleš Dufek.

Sám přitom považuje reformu důchodů za potřebnou a hodlá ji ve sněmovně podpořit. Zároveň ale po Jurečkovi žádá, aby prosazoval i lidovecké návrhy z oblasti sociální politiky, protože to prý od něj jejich voliči očekávají.

Kolegové ve straně mě fakt iritují, říká Jurečka

Jurečku uznává, že podobné hlasy ve straně zaznívají. S výtkami na svou adresu ale nesouhlasí. "Tímto mě někteří moji kolegové ve straně fakt iritují. Už jsem jim to i na několika našich stranických fórech říkal a vysvětloval jsem jim, že nemají pravdu," říká Jurečka.

Odmítá, že by lidovci byli jen ve vleku ODS a měli obraz pouze těch, kteří mluví o chybějících penězích ve státním rozpočtu a potřebě navyšovat věk odchodu do důchodu. Jako příklad uvádí lidoveckou konferenci s názvem "Prosperita českých rodin aneb Jak naplnit rodinné peněženky", kde Jurečka představil svou snahu o prosazení slevy na dani u rodičů podle počtu dětí. Hájí se i tím, že podpořil například zvýšení životního a existenčního minima či přídavků na dítě.

"To fakt není nic z programu ODS. To je bytostně náš lidovecký program. Ať si to naši spolustraníci uvědomí, pokud někteří říkají, že děláme program za někoho. Toto mě štve," dodává šéf lidovců.

Jeden z vysoce postavených lidovců, který si přál zůstat v anonymitě, tvrdí, že Jurečka začal víc dbát na program své vlastní strany až poté, co čelil kritice od svých spolustraníků. I ty si potřebuje dostat na svou stranu, protože lidovci si na podzim budou volit své vedení. A Jurečkova pozice není vůbec jistá.

Uškodit mu může právě snaha o prosazování a obhajování důchodové reformy. A v její momentální podobě hrozí, že ji někteří lidovečtí poslanci nepodpoří, tvrdí zdroj. "Samozřejmě, že je to těžké téma," uznává Jurečka. "Snažím se všem - včetně svých spolužáků a rodiny - vysvětlovat, že reforma je prostě nutná, byť o tom část veřejnosti nechce slyšet," dodává.

Ocenil bych větší podporu od vlády, říká Jurečka

Ačkoliv Jurečka počínání vládnoucí koalice hájí, připouští, že by od některých jiných ministrů očekával větší podporu. "Ocenil bych, kdyby nejen ministr financí Zbyněk Stanjura, který se však podle mě snaží, ale i celá vláda vysvětlovala těžká opatření, která musíme dělat. Když by mi v tom pomáhala, určitě by to pomohlo," říká Jurečka.

Kvůli některým návrhům se šéf lidovců dostává i do sporu s koaličními partnery. Postavil se proti návrhu ODS umožnit okamžité výpovědi bez udání důvodu. U občanských demokratů narazil i se svým návrhem na slevy na daních pro rodiče dětí a Piráty popudil prohlášením, že by bezdětní lidé měli platit vyšší sociální odvody.

I kvůli těmto postojům jsou mezi lidovci politici, kteří si Jurečkovu práci pochvalují. "Jsem přesvědčený, že Marian i další naši ministři odvádí ve vládě výbornou práci. Včetně reformy důchodů, protože to je přece něco, co je velmi důležité pro naši zemi i naše voliče," říká bývalý předseda lidovců Jan Kasal, který má dodnes ve straně velký vliv.

I on má ale pocit, že ODS má Jurečku na "špinavou práci". "Nechci je nějak obviňovat, ale je pro ně příjemné, když nepopulární věci za ně říká někdo jiný," myslí si Kasal.

Video: Důchod podle Jurečky: Jasno je u některých ročníků. Chybí "chlapské slovo" opozice (21. 12. 2023)