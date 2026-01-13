Proč unášel dítě? Případ školáka a jeho věznitele je plný záhad, čeká se na jediné

Od hrozivého únosu 12letého školáka z Halenkovic uběhl více než měsíc. Mladého pachatele, kterému hrozí vysoký, případně i výjimečný trest, poslal zlínský soud do vazby. Policie má ale před sebou ještě hodně práce a nad některými klíčovými momenty prosincového únosu stále visí pár velkých otazníků. Nyní, když je případ ve fázi vyšetřování, čeká veřejnost na jediné – až padne obžaloba.
Policejní mluvčí Šárka Trnková potvrdila pro Aktuálně.cz, že se v tuto chvíli stále vyšetřují okolnosti únosu. Další podrobnosti se veřejnost dozví pravděpodobně až poté, co kriminalisté shromáždí veškeré důkazy a státní zástupce přejde k obžalobě.
Strážci zákona ale stihli v uplynulých týdnech ocenit dvojici, která zaslechla chlapcovo volání o pomoc. „Jejich jednání si zaslouží hluboký respekt. Ukázali, že všímavost a ochota pomoci mohou zachránit lidský život,“ uvedl šéf zlínských policistů Jaromír Tkadleček při předávání ocenění.
Ve vzduchu však stále visí několik velkých otazníků, které čekají na odpovědi. Případ totiž provázejí nejasnosti a v neposlední řadě není stále zřejmé, co motivovalo pětadvacetiletého muže k únosu dítěte.
Proč vůbec došlo k únosu?
Motiv je prozatím tou největší záhadou. Ví se, že se rodiny únosce i oběti znaly –, pocházejí ze stejné vesnice Halenkovice na Zlínsku, jejich matky údajně pracují v podobných profesích. Média mluví o pachateli jako o rodinném známém.
Setkání mezi mužem a školákem při cestě na autobus ale neproběhlo v přátelském duchu a chlapec byl naložen do auta násilím. Co ovšem bylo rozbuškou, která vedla k tomuto trestnému činu, se zatím neví.
Vzhledem k tomu, že únosce při výsleších nevypovídal a v kauze jde navíc o nezletilé dítě, jsou zveřejněné informace velmi kusé, o motivu tak lze pouze spekulovat. Více světla do případu pravděpodobně vnese až soud.
Jak měl únosce ohrozit školáka na životě?
Muž ze Zlínska byl obviněn ze spáchání trestného činu vraždy ve stádiu pokusu a zbavení osobní svobody. První zmíněná kvalifikace je přitom klíčová – jak jsme již loni psali v souhrnném článku, policie musela získat důkaz, který potvrzuje, že chlapci šlo opravdu o život.
V opačném případě by vše zůstalo jen u únosu. Vyšetřovatelé mohli například získat důkaz ve formě zbraně, deníku či klíčového svědectví. Indicií ovšem mohl být i rozsah zranění, která by kriminalisty přesvědčila k tomu, aby muže obvinili z pokusu o vraždu.
Byl hoch zraněn?
Podle prvotních informací měl školák utrpět fyzická poranění, s ohledem na citlivost celého případu ale policie neupřesnila, jak závažná a v jakém rozsahu. Část mohl utrpět během únosu, část pak během několikadenního věznění.
Za zmínku ale stojí, že nemělo dojít k sexuálnímu zneužití, motiv tedy zřejmě spočíval někde jinde. Že by nějakou roli mohlo hrát například vydírání rodiny z Halenkovic, o tom také nepadla ani zmínka.
Co se odehrálo uvnitř chaty?
I zde je policie velice opatrná v tom, jaké informace zveřejní. V prvních několika dnech po nalezení chlapce a dopadení únosce byla chata ve Žlutavě střežená hlídkou a policejními páskami, nikdo se tak nemohl dostat dovnitř.
Web Novinky.cz popisuje chatu v oblasti Kozinec jako zanedbávanou, neudržovanou a harampádím i odpadky zahlcenou nemovitost. Reportér ale mimo jiné zmínil zapojený router pro internetové připojení a tekutou stravu. To naznačuje, že tam věznitel chtěl pravděpodobně setrvat déle. Jak dlouho a proč, je další nezodpovězenou otázkou.
Proč měl chlapec vypnutý mobil?
Věc, která vrtá hlavou nejednomu člověku. 11. prosince, kdy 12letý hoch zmizel, měl podle tvrzení jeho matky nedostupný mobilní telefon, nešlo se mu tedy dovolat. Je záhadou proč, protože k tomu nebyl zjevný důvod.
Poslední stanice, ze které se signál hlásil, byla ta u jeho domova. Jakmile došlo k únosu, mobil by se pak přihlásil z jiné stanice, ale to se nestalo. Existuje tedy možnost, že dítě vypnulo telefon už doma.
ŽIVĚTrump vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protestech. Pomoc je prý na cestě
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protivládních protestech a zmocnili se institucí v zemi. Pomoc je podle šéfa Bílého domu na cestě. Trump v posledních dnech íránskému režimu opakovaně pohrozil americkou intervencí na ochranu demonstrantů a v noci na dnešek uvalil 25procentní clo na země obchodující s Íránem.
Rudí ďáblové sází na legendu. Vím, co je potřeba, tvrdí nový kouč Manchesteru United
Fotbalisty Manchesteru United převzal po odvolaném Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý kouč a někdejší opora United povede tým do konce sezony, oznámil dnes slavný klub.
Bývalému prezidentovi Jižní Koreje hrozí trest smrti za vyhlášení stanného práva
Trest smrti pro bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola požaduje zvláštní prokuratura za to, že Jun v roce 2024 vyhlásil v zemi stanné právo. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Proces s pětašedesátiletým politikem, který kvůli svému postupu čelí obžalobě z řady trestných činů včetně vzpoury a zneužití pravomoci, se nyní blíží ke konci.
ŽIVĚBabišova vláda si přišla do sněmovny pro důvěru. "Euro nezavedeme, EET ano"
Koaliční kabinet Andreje Babiše (ANO) dnes požádá sněmovnu o důvěru. Trojice vládních stran má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá.
Komentář: Trump varoval ajatolláhy. Chystá se smazat 46 let starou americkou hanbu?
Írán je na hraně kolapsu a 47 let po Chomejního islámské revoluci hrozí, že režim ajatolláhů skončí. Zemí s 85 miliony obyvatel, jaderným programem a čtvrtými největšími zásobami ropy na světě otřásají protivládní protesty, které si vyžádaly několik set obětí.