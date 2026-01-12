Přeskočit na obsah
Až 18 hodin práce denně a zadarmo. Soud rozplétá případ moderního otroctví

ČTK

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem údajného novodobého otroctví. Skupina čtyř příbuzných z Trutnovska podle obžaloby nalákala na práci v Česku či v Polsku osm lidí, včetně nezletilé dívky. Za práci ale nedostávali téměř žádné peníze, bydleli v nevyhovujících podmínkách a dostávali málo jídla.

Martin Novotný starší, obžalovaný
Obžalovaný Martin Novotný st. u krajského soudu, 12. ledna 2026, Hradec Králové.Foto: ČTK
Z obžaloby vyplývá, že skupina se k poškozeným chovala jako k věcem. Všichni obžalovaní se zodpovídají z obchodování s lidmi, údajná hlava skupiny, jednapadesátiletý Martin Novotný, navíc i z ublížení na zdraví. Trestnou činností podle spisu získali více než milion korun. Obžalovaným, kteří vinu odmítli, hrozí od pěti do dvanácti let vězení.

Skupina nabízela lidem práci za výdělek, ubytování či jídlo. „Oslovovali primárně lidi na ulici, kteří byli v tíživé sociální situaci a ochotni na to přistoupit. Slibovali jim úplně něco jiného než byla realita,“ řekl státní zástupce Milan Šimek.

Trestná činnost souvisela podle spisu s podnikáním obžalovaných v pouťových atrakcích, stánkovém a bufetovém prodeji občerstvení na poutích, festivalech, trzích a úklidu jejich majetku. „Obžaloba je postavena na nepravdách, jednalo se o brigádní práce. Pokud by takto bylo přistupováno ke všem světským, tak by měli být pozavíráni všichni kolotočáři v ČR,“ řekla obhájkyně obžalované Tereza Jelínková.

Jednapadesátiletého Novotného obžaloba viní z trestné činnosti nejméně od roku 2001 do listopadu 2024. K němu se od června 2010 přidala jeho dcera Marcela, nyní Schallmannová, od července 2011 jeho nyní devětadvacetiletý syn Martin a od roku 2017 jeho zeť Karel Schallmann, uvádí se ve spise.

Podle obžaloby byli poškození bezdomovci, lidé ve složité životní situaci nebo bez zázemí, kteří se nechali zlákat vidinou výdělku, ubytování a jídla. Za odvedenou práci ale nedostávali podle spisu téměř žádné peníze nebo nic, bydleli v nevyhovujících podmínkách a dostávali minimum jídla.

Poškození pro obžalované podle spisu pracovali deset až 18 hodin denně včetně víkendů a svátků a museli být kdykoliv k dispozici. Čelili také fyzickým útokům. „Měli i zákaz vzdalovat se z ubytování nebo z místa výkonu práce, a to i na WC, nebo se bavit s jinými lidmi,“ uvedl Šimek. Někteří poškození podle spisu utekli, ale později je obžalovaní vyhledali a přemluvili, aby se vrátili. „Dva poškození pro ně fungovali více než 20 let,“ řekl Šimek.

Se třemi z osmi poškozených jednal gang podle obžaloby jako se svým majetkem. Jedné poškozené nebylo ani 15 let, uvedl státní zástupce. Novotný starší podle spisu jednomu z poškozených způsobil vážnou újmu na zdraví.

„Nesouhlasím v plném rozsahu se zněním obžaloby. Jsme rodina, tak si voláme, tak jaká organizovaná skupina? Nebyli u nás (poškození) zaměstnaní na celý rok, byli to lidi z ulice na pomocné práce, když bylo potřeba,“ řekl Novotný starší.

Velkou roli při odhalení případu podle státního zástupce sehrála nezisková organizace, která pomáhá lidem na ulici a zaměřuje se na pomoc obětem obchodování s lidmi.

