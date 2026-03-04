Problém v zaměstnání. Češi uvízli kvůli válce v Asii, čelí hodně nezvyklé situaci

V zahraničí momentálně uvázly tisíce cestujících z Česka. Důvodem jsou íránské raketové útoky na Blízkém východě, které ochromily leteckou dopravu v oblasti. Mnoho Čechů si tak musí protáhnout čas v zahraničí a nemohou dorazit do práce. Advokát Tomáš Procházka vysvětluje, jak se v takovém případě zachovat a co řešit.
Co dělat, pokud uvíznu v zahraničí a nemůžu do práce?
Zákoník práce s touto variantou počítá, vše je tak právně ošetřeno. „Máme speciální překážku, která se aktivuje v případě, kdy člověk se nemůže dostat do práce, protože došlo k nějaké dopravní kalamitě. Což může typicky být právě výpadek nějakých hromadných dopravních prostředků nebo nějaké opravdu masivní zpoždění,“ vysvětluje specialista na pracovní právo Tomáš Procházka z advokátní kanceláře Aegis Law.
Jde tak o překážku v práci na straně zaměstnance. Nelze proto požadovat náhradu mzdy. „Pokud bych to měl přiblížit laikovi, tak to znamená, že člověk prostě má automaticky neplacené volno," vysvětluje advokát.
Čím je toto neplacené volno podmíněno?
Zaměstnanec překážku nedokáže překonat přiměřeným způsobem. Přiměřený způsob se pak liší v závislosti na člověku, respektive na destinaci, v které uvízl. Přitom nemusí být argumentem, že je letenka o něco dražší. „Samozřejmě to zase nemůžou být statisíce,“ dodává pak k přiměřenosti, respektive dražšímu návratu domů Procházka.
V úvahu je třeba vzít i další okolnosti. Třeba zda je člověk na místě sám či s rodinou, kterou tam nemůže zanechat.
Může mi zaměstnavatel nařídit dovolenou?
Může. Ale velmi pravděpodobně to nestihne. „Zákoník práce počítá s tím, že dovolená se musí ze strany zaměstnavatele nařídit dva týdny dopředu. S tím, že je možné, aby se se zaměstnancem dohodli na nějaké kratší době,“ vysvětluje advokát. Samozřejmě je možné se se zaměstnavatelem dohodnout ke spokojenosti obou stran a zaměstnavatel pak může nařídit volno i v kratším termínu.
„Co je riziko a v čem mají lidé nesprávné představy je, že stačí napsat šéfovi, že si beru dovolenou a prostě tak to je. Tak to takhle nefunguje, to je špatně. Za to naopak firma může člověka vyhodit. Prostě si to nemůže říct člověk sám, musí to vždycky říct firma,“ vysvětluje Tomáš Procházka. Nemůže pak také například odmítnout repatriaci.
Můžu dostat kvůli uvíznutí v zahraničí vyhazov?
„Dokud se držíme běžných věcí, tak zaměstnanec se nemá čeho bát, protože firma prostě musí překážku akceptovat,“ uklidňuje advokát. Klíčová je ovšem komunikace. Člověk musí problém firmě hlásit a musí jej nějakým způsobem řešit. „Nemůže jen napsat: Je to tady složité, tak si prodlužuju dovolenou,“ zdůrazňuje Procházka.
Musí jít rovněž o nepředvídatelný problém. Tedy pokud by nyní, za současné situace, člověk odcestoval například do Dubaje, jde o jeho problém.
Musím dokazovat, že jsem uvízl v zahraničí?
Ano, zaměstnanec má obecně povinnost dokázat, že má překážku. „Tady si myslím, že u naprosté většiny zaměstnanců to nebude problém, protože tam mají zaplacenou dovolenou, mohou ukázat letenky či fakturu z hotelu,“ říká právník.
„Na druhou stranu není to tak, že na všechno je potřeba papír s kulatým razítkem od notáře. To vůbec ne. Za mě je mnohem důležitější komunikovat vůči zaměstnavateli,“ dodává Tomáš Procházka.
