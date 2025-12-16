Přeskočit na obsah
Benative
16. 12.
Překvapení: Domácí vánoční cukroví vyjde levněji než loni. Jak je to možné?

Poctivé domácí cukroví přijde letos na méně peněz než loni. Hlavním důvodem je pokles ceny másla. Jeho kostka se v listopadu podle ČSÚ prodávala v průměru za 51 korun, tedy zhruba o šestinu levněji než před rokem. V akcích se dalo pořídit ještě levněji. To se podstatně propsalo do ceny vánoček a dalšího cukroví. A to i navzdory tomu, že část ostatních surovin meziročně zdražila.

Vánočka a rohlíčky. Ilustrační foto.
Vánočka a rohlíčky. Ilustrační foto.Foto: Shutterstock
Vánočka podle nejoblíbenějšího receptu na webu Vaření.cz z půl kilogramu mouky, do které padne i 150 gramů másla, zlevnila za rok o čtyři procenta a vyjde na surovinách bez započítání elektrické energie potřebné na pečení na 103 koruny, spočítala datová redakce Aktuálně.cz. Loni totožný recept přišel na 107 korun. Pro férové srovnání je nicméně třeba dodat, že předloni se jednalo o 85 korun.

Podrobný přehled, na kolik vyjde na surovinách nejen vánočka, ale i další tradiční cukroví, jako jsou perníčky, vanilkové rohlíčky či vosí hnízda, najdete v následující infografice.

Kromě másla letos na podzim meziročně zlevnila i druhá surovina, bez které se neobejde většina receptů, a to mouka. Ta je nyní levnější také zhruba o šestinu. Zákazníci si naopak připlatí výrazně víc za vejce, kakao a výrobky z něj. Ty se prodávají o pětinu až čtvrtinu dráž než před rokem.

Podrobný vývoj jednotlivých surovin si můžete proklikat v následující infografice, která obsahuje oficiální ceny, jak je v posledních více než deseti letech zaznamenal Český statistický úřad.

