ODS se spojuje s ANO. Ve velkých městech zapomínají na předvolební vyhrožování

Leží na rozhraní Čech a Moravy, má 50 tisíc obyvatel, ve znaku ježka, a pyšní se 12 tituly hokejového mistra republiky. Teď je Jihlava jedním z krajských měst, kde se po říjnových volbách na složení magistrátní koalice dohodli rivalové z ODS a ANO. A hokej v tom hraje roli. Stařičký zimní stadion, na kterém tituly sbírala místní Dukla, chtějí nahradit novou multifunkční arénou. Přestože bude stát dvě miliardy korun, o půl miliardy více, než s čím město původně počítalo.

Právě zde bylo soupeření obou stran, stojících na celostátní úrovni ostře proti sobě, nejviditelnější. O senátní křeslo se tu souběžně s komunálními volbami utkali předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil z ODS a Jana Nagyová z ANO, obžalovaná v kauze Čapí hnízdo. Podpořit je přijížděly stranické špičky a předseda ANO Andrej Babiš tu označoval vládu šéfa ODS Petra Fialy za "polistopadový kartel".

V pondělí podepsali rivalové ve městě koaliční smlouvu, primátorem bude občanský demokrat Petr Ryška. V radě zasedne i KDU-ČSL, která kandidovala spolu s ODS. Fialovo přání, aby na radnicích vznikaly koalice kopírující jeho kabinet, v Jihlavě nevyslyšeli. STAN a Piráty poslali do opozice.

"Měli jsme dvě možnosti. Buď koalici s Piráty, Fórem Jihlava a Starosty, nebo s ANO. První by měla většinu jen o hlas, navíc jsme neměli dostatečné programové shody a podobné představy o fungování města. S hnutím ANO máme bližší priority," prohlásil nový primátor. "Ne všichni naši členové jsou spokojení, ale odhlasovali jsme si to a pro Jihlavu je to v tuto chvíli nejlepší cesta," dodal.

Společně budou ODS a ANO vládnout v 11 největších městech ze 30. Na radnici vedle sebe zasednou například v Brně, Ostravě, Liberci, Karlových Varech nebo v Teplicích. Stejně jako v Blansku, Uherském Hradišti či Kroměříži.

Široká koalice jako kompromis

Ještě krátce před volbami přitom Babiš naléhal, aby lidé svým hlasováním oslabili vládnoucí strany - ODS, TOP 09, lidovce, Starosty a Piráty. "Máte možnost vzít volby jako referendum o vládě," burcoval voliče. Premiér zase po sečtení hlasů nabádal zástupce vládních stran, aby se s ANO na radnicích nespojovali a dali přednost spojenectví mezi sebou.

To, že Fialovo přání porušili, není podle politologů nic neobvyklého. V komunální politice jde mnohem více o osobní vztahy a společné programové cíle. "Dlouhodobě platí, že strany znepřátelené na parlamentní úrovni tady často spolupracují," uvedl politolog Petr Jüptner z Univerzity Karlovy, expert na obecní volby.

ANO teď podle něj přebírá roli ČSSD. V celostátní politice je sice v opozici proti ODS, ve městech ale může jít s ní. Podobně jako v 90. letech, kdy byla spolupráce sociálních demokratů s občanskými ve vládě nepředstavitelná, ve velkých městech spolu však uzavírali koalice. Od roku 2014, kdy ANO do zastupitelstev kandidovalo poprvé, se navíc vyvinulo ve stabilního partnera. Jeho potenciál zvyšuje i to, že je ideově neukotvené.

V Brně vytvořili zvolení politici širokou koalici šesti stran. Primátorka Markéta Vaňková z ODS to hájila slovy, že v době krize je to nejvhodnější varianta. Politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity se však domnívá, že tak našla hlavně kompromis k vládě s ANO. "Z reakcí premiéra Fialy je zřejmé, že chtěl v Brně koalici s Piráty, STAN a lidovci. Místní členská základna prosazovala ANO. Když to spojíme, dostaneme současnou koalici," uvedl.

Fiala s řešením spokojený nebyl, prohlásil ale, že ho respektuje. Podobně se vyjádřil o jiných městech. "Na komunální úrovni nepreferujeme koalice s hnutím ANO. Že nějaké jsou, není nová věc. Kolikrát to ani jinak nejde," řekl pro CNN Prima News.

Širokou koalici navrhovali také politici v Hradci Králové, ustavující zastupitelstvo však řešilo jen nutné formality. ODS tu minulý týden navrhla jednat s pěti stranami včetně ANO. Podle posledních informací od plánu zase upustila, ANO ale o spolupráci pořád stojí. O složení rady se tak stále vyjednává.

V Praze jsou na tahu Starostové

Nejistota panuje také v Praze. Vítězná koalice Spolu trvá na tom, že chce vládnout s Piráty a STAN. Tedy ve stejném složení, v jakém pracuje kabinet Petra Fialy. Jenže Piráti ustavili alianci s Prahou sobě, se kterou dosud hlavnímu městu vládli, a na magistrát chtějí jedině s ní. Spolu na to odmítá přistoupit, jeho zástupci v úterý prohlásili, že Piráti jednání blokují.

"Nejprve zpochybňovali, že vítěz voleb staví svého lídra na pozici primátora, pak měli výhrady k obsazení pozic v městské radě. Teď nám říkají, že jsou ochotni s námi jednat jen v účelově vytvořené alianci. Tato varianta nerespektuje volební výsledky a přání pražských voličů," prohlásil lídr vítězů Bohuslav Svoboda z ODS.

I v hlavním městě se může Spolu obrátit na hnutí ANO. S jeho lídrem Patrikem Nacherem má Svoboda lepší vztahy než s dosavadním pirátským primátorem Zdeňkem Hřibem. Programově k sobě navíc mají blízko, spojenectví už dohodli v osmi pražských částech.

V tuto chvíli by spojení na magistrátu koalice Spolu před voliči obhájila, říká politolog Jüptner. V 65členném zastupitelstvu by však s ANO měla jen 33 mandátů, tedy převahu nad opozicí o jediný hlas. "Tak těsná koalice nemůže nic prohlasovat. Nemáte jistotu, že s vámi půjdou všichni vaši zastupitelé nebo že někdo neonemocní," uvedl.

Variantou může být tichá podpora SPD, která má dva zastupitele. "To by ale vypadalo hrozně. Spolu si to musí uvědomovat," doplnil politolog. Na tahu jsou podle něj Starostové s pěti mandáty. Jejich lídr Petr Hlaváček ale před volbami spolupráci s ANO vylučoval.

Video: Dohodnu se s kýmkoliv, ale nemůžeme popřít sami sebe, říká Hřib (4. 10. 2022)