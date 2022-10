Policejní razie byla poslední kapka, říkají Piráti. Do koalice v Brně nakonec nejdou

Koalice v Brně bude nakonec bez Pirátů. Rozhodli se na poslední chvíli, ve středu se má podepisovat koaliční smlouva. Lídr Pirátů Marek Lahoda řekl, že poslední kapkou byla úterní policejní razie v Brně, kauz už je podle něj příliš mnoho. Své rozhodnutí už oznámili ostatním stranám, které i bez Pirátů mají pohodlnou většinu. Primátorku Markétu Vaňkovou (ODS) ale rozhodnutí Pirátů mrzí.

"Šli jsme do voleb s heslem, že máme odvahu dělat to, co je správné. Cítíme, že v tuto chvíli je správné jít do opozice," řekl Lahoda. Primátorka Vaňková, která chce ve funkci pokračovat i v dalším období, rozhodnutí Pirátů respektuje. Usiluje o dohodu s ostatními partnery, je zapotřebí vyjednat nové poměry hlasů v radě a obsazení některých pozic.

"Jednáme o tom, jak budou nově nastavena místa v radě, jednotlivé gesce. Bylo stanoveno, že Piráti měli mít jednoho člena v radě, jednoho uvolněného zastupitele a konkrétní gesce," uvedla Vaňková.

Koaliční smlouva se měla podepisovat v 16 hodin, Vaňková nyní předpokládá podpis ve středu kolem 18. hodiny. Primátorka stále věří, že ve čtvrtek zastupitelé zvolí na ustavující schůzi nové vedení města.

Policie v úterý byla například v kanceláři lidoveckého náměstka primátora Petra Hladíka. Prováděla prohlídky také na dalších místech, třeba na bytovém odboru magistrátu a na radnicích Brna-severu a Brna-Černovic. Ve středu začala stíhat sedm lidí a dvě právnické osoby. Už dříve se policisté zaměřili na údajné manipulace s přidělováním bytů v městské části Brno-střed.

Sedmikoalice kvůli "krizi, válce a pandemii"

V Brně se na koalici po volbách dohodlo sedm stran, a to ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, Piráti a ČSSD. Primátorka Markéta Vaňková (ODS), která by měla zůstat v čele radnice, odůvodnila vznik široké koalice tím, že čeká těžké období s ohledem na energetickou a ekonomickou krizi, válku a covidovou pandemii. Zbývající strany plánované velké koalice stále mají v zastupitelstvu většinu, konkrétně 42 hlasů z 55 členů.

Zástupci lidovců poslední vývoj zatím nechtěli komentovat. Situace je podle nich nová, potřebují ji nejprve probrat interně. Lídr ANO René Černý řekl, že rozhodnutí Pirátů patrně povede k tomu, že v Brně bude vládnout užší koalice.

Vyjednavači ANO si během středečního odpoledne musejí nechat schválit nový formát koalice svým regionálním vedením. Černý věří, že koalice přes všechny komplikace vznikne. Lídr ČSSD Jiří Oliva označil rozhodnutí Pirátů za překvapivé. Teď je podle něj potřeba přerozdělit některé gesce a upravit podrobnosti smlouvy. S koaliční spoluprací zbývajících stran nadále počítá.

Primátorka řekla, že informace o posledních kauzách má v podstatě jen z médií a neví o žádném porušování zákonů. "Po celou dobu, kdy jsem ve funkci, dělala jsem vše proto, abychom jednali transparentně, abychom neporušovali právní předpisy, dělali to nejlepší pro město Brno a jeho rozvoj. V tom chci pokračovat," řekla Vaňková. V minulém volebním období vládla v Brně koalice ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Pirátů.

VIDEO: Kauza přidělování bytů v Brně: Žadatelé lžou a tvrzení se neověřují, říká Fuchsová