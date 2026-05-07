Před soudem stojí dva policisté, podle obžaloby nepomohli znásilněné dívce

Pražský soud začal ve středu projednávat případ policistů, kteří podle obžaloby neumožnili dívce v roce 2023 ohlásit znásilnění. Po vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) státní zástupce obžaloval trojici z maření úkolu úřední osoby, za které hrozí až roční vězení.
Jeden z nich se doznal a podepsal dohodu o vině a trestu. Soud začal projednávat případ dalších dvou, kteří vinu dál odmítají. Soudkyně Simona Heranová případ odročila na polovinu června, chce slyšet ještě další svědky. Pak plánuje vyhlásit rozsudek. Napsal to server Hospodářské noviny.
Pachatel tehdy třiadvacetiletou dívku v květnu 2023 dva dny bil železnou tyčí a znásilňoval v dílně domu v Českém Dubu na Liberecku, byla uvázaná na řetězu. Když ji pustil, odjela vše nahlásit na policii do Prahy, protože muž jí tvrdil, že je sám policista. Na policii ale neuspěla. Trojice členů přivolané výjezdové skupiny jejímu oznámení nevěřila. Po tříhodinovém výslechu ji podle obžaloby přesvědčili, aby podepsala protokol, že se jí nic nestalo. Dívka uvedla, že ji policisté v Praze vyhrožovali, že ji zavřou, když si své oznámení nerozmyslí.
Dohodu o vině a trestu v případu podepsal policista Lukáš Řízek. Doznal se, vyvázl s peněžitým trestem 20 tisíc korun a u policie zůstal. Před pražským soudem tak stojí velitelka přivolané výjezdové skupiny Jana Michálková a její podřízený Jan Dalešický. Podle něj byla dívka roztěkaná, test na psychotropní látky byl u ní pozitivní. Popřel, že by policisté na dívku jakkoli tlačili. On i Michálková popírají také to, že by jim znásilněná dívka říkala, že má tašku s důkazy či že je zraněná.
Proti nim stojí výpověď dívky a dalších policistů, píšou HN. Například podle dozorčího, který přijal prvotní trestní oznámení, se vyjadřovala souvisle, i když její příběh byl hodně divoký. Potvrdil, že dívka hlásila, že má s sebou tašku s oblečením z dílny, kde ji pachatel znásilňoval. Důvěryhodná dívka byla také podle libereckého kriminalisty, který se k ní dostal při vyšetřování dalšího znásilnění.
Výpověď dívky nakonec potvrdili právě liberečtí policisté, když vyšetřovali další útok pachatele, který o několik týdnů později podobně držel v zajetí a znásilňoval čtrnáctiletou dívku. Té se podařilo utéct. Krajský soud v Liberci loni v lednu tehdy čtyřiačtyřicetiletému Vojtěchu Rydvalovi za tyto skutky uložil trest 10,5 roku vězení. Odsouzen byl za znásilnění, zbavení osobní svobody a nedovolené ozbrojování, soud mu zároveň nařídil ochranné sexuologické léčení v ústavní formě. Ženu, která dívky k sexu jemu i dalším mužům nabízela, soud potrestal vězením 8,5 roku za obchodování s lidmi a za výrobu dětské pornografie.
Z „lodi smrti“ zmizelo čtyřicet lidí. Nikdo neví, kde jsou a jestli nemají hantavirus
Úřady hledají desítky lidí. Po vypuknutí hantavirové nákazy opustily výletní loď. O tom, kde se pohybují, nejsou žádné informace. Argentinské ministerstvo zdravotnictví mezitím oznámilo, že se první pacienti zřejmě nakazili od hlodavců na skládce - při pozorování ptáků jedním takovým místem prošli.
ŽIVĚ Kvůli ruským útokům hoří 2400 hektarů lesa na severu Ukrajiny
Kvůli ruským útokům hoří les v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, informuje agentura DPA s odvoláním na státní podnik Ukrajinské lesy. Požár je v místě nedaleko hranic s Ruskem a kvůli špatné bezpečnostní situaci k němu lesníci nemohou.
ŽIVĚ V Perském zálivu je kvůli íránské blokádě uvízlých 1500 lodí
V Perském zálivu zůstává uváznutých na 1500 lodí a asi 20 tisíc členů jejich posádek. Je to důsledek blokády Hormuzského průlivu ze strany Íránu, uvádí podle agentury AFP Mezinárodní námořní organizace.
Ruský dron zasáhl mateřskou školu v Sumách. Útoky pokračují i v dalších oblastech
Počet obětí ruského dronového útoku, který zasáhl budovu mateřské školy a její okolí, stoupl na dvě. Záchranáři nalezli v sutinách tělo další ženy. Sedm lidí bylo zraněno.