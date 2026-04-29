Pět let za sexuální útoky a vydírání. Cimický je vinen ve všech bodech obžaloby, řekl soud

Za čtyři sexuální útoky a 35 případů vydírání uložil ve středu soud psychiatru Janu Cimickému pětiletý trest vězení. Na deset let mu také zakázal výkon lékařské praxe. Opět ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby, podle které se muž činů dopustil převážně vůči pacientkám.
Osmasedmdesátiletý psychiatr ke středečnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Proti rozsudku může podat odvolání k Městskému soudu v Praze. Podle nepravomocného rozsudku musí Cimický poškozeným ženám také zaplatit náhradu nemajetkové újmy. Ženy po lékaři požadují dohromady zhruba šest milionů korun.
Soud rozhodl v případu nyní podruhé. Předloni v listopadu muže uznal vinným ve všech bodech obžaloby, uložil mu pět let vězení a zákaz činnosti. Verdikt zrušil odvolací senát. Osmasedmdesátiletý psychiatr ke středečnímu jednání nepřišel.
Cimický čelil obžalobě z 35 skutků vydírání a čtyř sexuálních útoků, kterých se podle státní zástupkyně dopustil mezi lety 1979 a 2019. Poškozené ženy byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi.
Lékař a spisovatel se zúčastnil pouze prvního hlavního líčení v lednu 2024, kdy odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního nátlaku. Uvedl, že jeho jednání bylo vždy vedeno pouze s úmyslem a cílem léčit pacienta. Pokud ho některá z pacientek pochopila jinak, omlouvá se a chápe to jako profesní selhání, uvedl tehdy psychiatr. Z dalších soudních jednání se omluvil.
