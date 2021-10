"Pražský patriot." Okamurův muž je týden před volbami na titulce novin, které založil

Statisíce výtisků novin Naše Praha dorazily týden před volbami do schránek Pražanů s velkou fotografií dvojky SPD Jana Čížka na titulní straně. "Dost útrap! Pražané chtějí bezpečí a blahobyt!" prohlašuje vlivný člen Okamurova hnutí v rozhovoru pro médium, které ještě před půl rokem vlastnil. Nyní je vydavatelská firma napsaná na jeho kamaráda. Podle dohledového úřadu může jít o porušení zákona.

Na titulní straně čtrnáctideníku Naše Praha, který zadarmo v mutacích pro jednotlivé městské části rozesílá lidem do schránek firma Český Domov Media House, v minulých měsících redakce velkou fotografií poutala rozhovor s herečkou Zuzanou Žákovou či finalistkou Miss ČR Niki Tichotovou.

V pátek, týden před sněmovními volbami, ale celebrity vystřídal jeden z nejbližších lidí Tomia Okamury. Jan Čížek za jeho hnutí SPD v Praze kandiduje na druhém místě. "Pražský patriot Jan Čížek: Dost útrap! Pražané chtějí bezpečí a blahobyt!" poutá redakce titulkem u jeho snímku přes většinu strany rozhovor, který je uvnitř listu.

Ten podle vydavatele vychází v nákladu více než 400 tisíc výtisků. Z registru smluv je patrné, že zadáváním inzerce na něj veřejnými penězi přispívají některé pražské radnice či dopravní podnik.

Ač sama redakce upozorňuje čtenáře, že se Čížek jako "dvojka" na kandidátce SPD uchází o křeslo ve sněmovně, značná část rozhovoru s ním se týká Prahy, městské části Praha 10 a jejich údajných problémů - třeba s "nepřizpůsobivými". Text doprovázejí fotografie Čížka s manželkou a dcerami nebo Čížka jako baseballisty.

"Máte čtyři dcery. Kdyby za vámi přišly, že budou veganky, nebudou vám říkat tati a půjdou vítat nelegální migranty, měl byste pro ně pochopení?" ptá se také šéfredaktor listu Martin Dudek.

Dojde i na dotaz, zda jsou média, zejména pak Česká televize, nezávislá a objektivní. Čížek reaguje výrazem "státní propaganda". "Informace by se měly podávat nestranně a z mnoha zdrojů. Divák ať si udělá názor sám," deklaruje kandidát SPD.

Médium přepsal na přítele, prodejce dezinfekce

Rozhovor bez konfrontačních otázek s ním udělalo médium, jehož vydavatelskou firmu ještě před půl rokem oficiálně ovládal sám Čížek. Firma Český Domov Media House (předtím Strategic Consulting) je nyní je napsaná na firmu jeho přítele Radka Procházky, která na svém webu nabízí dezinfekci.

Sama SPD vydavatelské firmě na konci června dle svého volebního účtu poslala 5,7 milionu korun za výrobu propagačních novin, které strana vydává.

Na opakovaný dotaz Aktuálně.cz, zda za firmou Český Domov Media House ve skutečnosti stále nestojí on, Čížek odmítl odpovědět. "Já se mám zodpovídat, že se mnou novináři udělají rozhovor? To jako vážně? A proč vy děláte rozhovory? Zeptejte se v tom médiu. Já poskytuji rozhovory všem, vyjma proslulých dezinformačních médií," napsal pouze v SMS Čížek. A dožadoval se rozhovoru o údajné "tíživé bezpečnostní situaci lidí v Praze".

Stejné agendě se věnuje i Naše Praha. "Mění se Praha vinou špatné bytové politiky Pirátů v ghetto?" rozebírá text podepsaný nikoliv jménem novináře, ale jako "Redakce" v jednom z předchozích vydání. Stojí na anonymních svědectvích údajných nájemníků městských bytových domů.

Proč děláme rozhovor s Čížkem? Neodpovím

Reakce magistrátu a vedení Prahy 10 na údajná zjištění novinářů v článku chybí. Zato je v něm citace "komunálního politika Čížka", který v Praze není zastupitelem. "Dokud se poměry na radnici Prahy 10 nezmění, problémy budou narůstat," citují redaktoři Čížka a přidali i jeho fotografii. Čížek opakovaně v médiu dostává velký prostor. V každém vydání je k nalezení jeho komentář, podepsaný je jako "pražský patriot".

Redakce Aktuálně.cz se obrátila na autora rozhovoru a zároveň šéfredaktora média Martina Dudka. Ten však odmítl na jakékoliv otázky odpovědět. Nechtěl ani říci, proč udělal týden před volbami rozhovor právě s kandidátem do sněmovny Čížkem, ani jak rozhovor vznikal.

"Děkuji za zvídavé dotazy. Jelikož jsme soukromé médium, které nečerpá finance z veřejných zdrojů, nemáme potřebu více odpovídat," tvrdil Dudek i na opakované dotazy. "Nebudeme se vzájemně zdržovat," podotkl.

Dohledový úřad: Podobné případy mohou být porušením zákona

Člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý Aktuálně.cz sdělil, že se nemůže vyjádřit ke konkrétnímu případu, protože je možné, že se jím bude úřad zabývat. Poskytl ale obecnější vyjádření ohledně publikování podobných materiálů, jako je dvoustránkový rozhovor s Čížkem.

"Každopádně, pokud by to byl žánr PR článku, tak je to standardní reklamní prostředek. Podle toho se s ním musí zacházet. Musí být označený podle tiskového zákona, a pokud je jeho předmětem volební agitace, musí splňovat i náležitosti podle volebního zákona," uvedl Outlý. Pokud politici před volbami dělají cokoliv, co má charakter volebních aktivit, musí tyto aktivity zahrnout do volebních výdajů.

Jan Outlý zároveň upozornil, že v minulosti se jejich úřad aktivitami Jana Čížka zabýval. Čížek pro SPD před posledními sněmovními volbami v roce 2017 tajně tiskl a distribuoval v pětimilionovém nákladu Okamurovy volební noviny s názvem Na vlastní oči, postavené na protiuprchlických náladách.

Oficiálním vydavatelem tiskoviny byl ale prodejce aut Michal Klement - Čížkův synovec bez jakékoliv zkušenosti s vydavatelskou činností. Že za projektem ve skutečnosti stál, přiznal Čížek až po volbách. Protokol podrobně popisuje, jaké bylo propojení mezi Čížkem a SPD, stejně jako upozorňuje, že SPD nedodala některé důležité doklady.

SPD v rozporu se zákonem tři vydaná čísla neoznačila jako volební propagaci. Dohledovému úřadu to vysvětlila tak, že podle ní šlo o standardní periodikum, ve kterém si pouze koupila reklamní prostor. Ten zabíral celou plochu všech stránek.

2017: "Nezávislé noviny" - volební leták maskovaný názvem registrovaného periodického tisku.



2019: Protokol o kontrole volební kampaně (celý zde: https://t.co/2j39xo5Zzv).



2020: Leták "novinky z domova", označeno jako volební kampaň, uveden zadavatel i zpracovatel.



... pic.twitter.com/cvdLrsxb3U — Jan Outlý (@JanOutly) February 25, 2020

Od té doby volební noviny SPD v kampani vykazuje. A na výtiscích se identifikuje jako zadavatel reklamy. Náklady na ni jsou dohledatelné na transparentních účtech hnutí.

Na noviny propagující kandidáta SPD jdou i veřejné peníze

Naše Praha ale u textů o Čížkovi a dalších článcích, které SPD nahrávají, takové označení neuvádí. Na vydávání čtrnáctideníku navíc plynou i veřejné peníze. Naposledy v září poslal sto tisíc na inzerci v Naší Praze dopravní podnik. V srpnu si propagaci svých dotačních programů za 200 tisíc v médiu u firmy Český Domov Media House objednal pražský magistrát. V červenci uzavřela rámcovou smlouvu na reklamu radnice Prahy 5.

Mnozí příjemci jednotlivých mutací novin pro městské části, s nimiž Aktuálně.cz mluvilo, přitom říkají, že nevěděli, že nejde o oficiální periodika městské části. I ty některým radnicím stejná firma dodává. V těchto případech ale za jejich obsah zodpovídá samotná městská část. Praha 4 v únoru uzavřela ještě s Čížkem smlouvu na roční distribuci svého měsíčníku Tučňák za téměř čtyři miliony. Jeho šéfredaktorem je Martin Dudek - autor popisovaného rozhovoru s Čížkem.

Český Domov Media House vyrábí i měsíčník Prahy 9. Středočeský kraj s Čížkem loni před volbami uzavřel dohodu o distribuci svého magazínu Středočech za téměř 14 milionů korun.

Celkem se firma na svém webu chlubí sítí 48 lokálních časopisů a novin po celém Česku. Například brněnský magistrát se s firmou dodnes soudí. Firma Strategic Consulting totiž měla před lety na starosti vydávání radničního měsíčníku Brněnský metropolitan. Brněnští radní ale smlouvu v roce 2018 zrušili. Objednali si totiž u Čížka tisk a roznos 200 tisíc kusů měsíčně, tak aby končily ve schránkách všech domácností v Brně.

Po stížnostech, že Metropolitan do velké části schránek po Brně nechodí, nakonec vyšlo najevo, že Čížek třetinu kusů minimálně v některých měsících dodat ani nemohl. Vůbec je totiž netiskl. Magistrát to zjistil až náhodou - z dodaných dokladů z tiskárny, které Čížek na rozdíl od těch minulých v některých políčkách nevyzmizíkoval. Čížek ale jakékoliv nedodržení smlouvy odmítl.