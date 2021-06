Kvalitní vejce za 1,99 Kč vyrobit nejde, říká ke kampani SPD šéf asociace "sedláků"

"Férové ceny" snad pro zákazníka, ale jistě ne pro sedláka. Tak hodnotí plánovanou akci hnutí SPD zvanou Český jarmark Asociace soukromého zemědělství (ASZ). Její členové se sami označují za sedláky a s tímto termínem v rámci své komunikace s veřejností často operují. Akci SPD, která má lidem nabídnout ke koupi potraviny za výrazně nízké ceny, označuje za populismus bez znalosti podstaty věci.

Jak Aktuálně.cz informovalo v úterý, hnutí SPD Tomia Okamury plánuje v průběhu srpna a září - tedy těsně před volbami - spustit akci Český jarmark, kde si lidé budou moci pořídit potraviny za "férové ceny od českých sedláků". SPD avizuje, že "vrátí levné a kvalitní potraviny do českých supermarketů".

Hnutí například tvrdí, že běžná cena cibule z Nizozemska činí v supermarketu 40 korun za kilogram, zatímco od českých sedláků je možné pořídit ji za sedm korun. U jemných párečků z Polska pak uvádí cenu 200 korun za kilogram, přičemž "férová cena SPD" činí 50 korun. V případě vajec uvádí jako férovou cenu 1,99 koruny za kus, tedy asi o korunu méně než v supermarketu.

SPD na dotazy on-line deníku Aktuálně.cz ohledně toho, kdo z farmářů potraviny na akci dodává a jakým způsobem byly stanoveny ceny, dosud nereagovalo.

Samotné obchodní řetězce se k dotazu na své prodejní ceny postavily zdrženlivě. "Vzhledem k pravidelným akčním nabídkám, které v našich prodejnách probíhají, není možné poskytnout ceny vybraných výrobků tak, aby byly platné v delším časovém horizontu. Současně nekomentujeme aktivity politického charakteru," uvádí například mluvčí řetězce Lidl Tomáš Myler.

"Společnost Lidl však české výrobce intenzivně podporuje, a to prostřednictvím stálé nabídky, speciálních regionálních týdnů či podpory v rámci exportu," dodává.

Pokud jde o v letáku SPD propagované "férové ceny od českých sedláků", oslovení odborníci včetně Agrární komory ČR pro on-line deník Aktuálně.cz uvedli, že hnutí láká na ceny na hraně výrobních nákladů, jež jsou ovšem pro farmáře dlouhodobě poškozující.

S tím souhlasí také ASZ. "Já sám jako maloproducent vajec z volného chovu rozhodně za 1,99 koruny neprodávám již řadu let, protože to prostě není rentabilní. Za tuto cenu nejde kvalitní vejce vyrobit," říká pro on-line deník Aktuálně.cz předseda asociace Jaroslav Šebek.

"Podobně to je u ostatních cen. Je to tedy umělá a vyfabulovaná akce, která nemá s realitou nic společného a je to jen mazané oblbování lidí a pouze určitý nový prvek do předvolební kampaně," domnívá se Šebek a dodává, že asociaci není znám nikdo z jejích členů, kdo by měl na akci SPD potraviny dodávat. "A myslím si, že to ani není možné," doplňuje.

Ceny potravin podle Šebka nemůže nastavovat stát. "Nemělo by se do této tvorby nějakým podobným 'vylepšováním' vůbec zasahovat. Jsme součástí volného evropského trhu, ceny se tvoří na trzích, a ne v kancelářích politických stran nebo ve vládách," uvádí dále.

Experti opakovaně připomínají, že farmáře tlačí do nízkých cen obchodní řetězce. To je podle předsedy ASZ dlouhodobý problém, který ale není řešitelný zásahem státu. "Farmáři, pokud neprodávají například z farmy nebo ve vlastním obchodě a prodávají do nějaké distribuční sítě, rozhodně nejsou ti, kdo tvoří konečnou cenu, tu tvoří prodejce, který prodává za tolik, kolik mu umožní konkurence a kolik je zákazník připraven zaplatit," popisuje fungování trhu.

"To, co skutečně pomůže českým sedlákům a koneckonců i spotřebitelům, je komplex řady opatření a určitě ne žádné řízené nastavování cen. Zejména jde o zjednodušení řady zbytečných podmínek, snížení byrokracie, větší systémovou podporu menších producentů, podporu lokálních trhů ve všech jejich podobách a o řadu dalších promyšlených kroků," dodává.

Účast na akci SPD Český jarmark pro Aktuálně.cz vyvrátila také Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků (IZPP), která "zastupuje zájmy českých zemědělských a potravinářských podniků a zpracovatelů" a která mimo jiné vyjádřila podporu systému povinných kvót na vybrané české potraviny.

Právě povinné kvóty chtělo SPD v minulosti prosadit v rámci novely zákona o potravinách. Prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních by podle ní musely od příštího roku prodávat minimálně 55 procent stanovených potravin českého původu. Kvóta by měla postupně růst až na 73 procent v roce 2028.

Návrh nejprve schválila Poslanecká sněmovna, Senát ale povinný podíl nakonec odmítl. Vyřazení kvót podpořil i ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).