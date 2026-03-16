16. 3. Elena
Praha oznámila, kdy otevře Dvorecký most. Nebude ale pro každého

Dokončovaný Dvorecký most mezi Prahou 4 a Prahou 5 začne pro běžný provoz MHD fungovat v sobotu 18. dubna. O den dříve odpoledne se uskuteční slavnostní otevření s programem pro veřejnost. Novinářům to v pondělí řekl náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti). Nový most mezi Podolím a Zlíchovem je určen pro MHD, pěší a cyklisty.

Vizualizace Dvoreckého mostu.Foto: Ateliér 6
Pravidelný tramvajový provoz bude zahrnovat i dvě nové linky 20 a 21. „Na Dvoreckém mostě se překříží a zajistí komfortní spojení Modřan s centrem města na Andělu a v tom druhém směru ze Slivence směrem k Palackému náměstí,“ uvedl náměstek. O otevření informoval také ve videu na sociální síti X.

Dokončovaný most mezi Podolím a Zlíchovem je určen pro MHD, pěší a cyklisty. Budou přes něj moci přejet i složky integrovaného záchranného systému, nikoliv však individuální automobilová doprava.

Oficiální pojmenování mostu budou teprve schvalovat radní města, v on-line anketě obyvatelé Prahy v drtivé většině podpořili Dvorecký most oproti alternativnímu názvu most Anežky České.

Stavba mostu začala v roce 2022. Kvůli komplikacím týkajících se podle dřívějších informací zejména geologických podmínek na dně Vltavy se celkové náklady na most včetně projektování zvedly z 1,57 miliardy korun v době zahájení výstavby na 1,97 miliardy. Stavba se také prodloužila, původně měla být hotova už loni.

Premiér Andrej Babiš (ANO).
Česko podpoří v EU zastavení systému emisních povolenek, oznámil Babiš

Česko chce na Evropské radě podpořit italský návrh pozastavit uplatňování systému emisních povolenek (EU ETS 1) týkající se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy. V pondělí to řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Chce také navrhnout cenový strop a vyjmout ze systému energeticky náročná odvětví. Evropská rada se bude konat 19. až 20. března v Bruselu.

Zničená obytná budova v Teheránu, Írán, pondělí 16. března 2026.
ŽIVĚ Útok v „srdci Teheránu“. Izrael zničil íránský vesmírný komplex

Izraelská armáda v pondělí oznámila, že při „útoku v srdci Teheránu“ zničila íránský vesmírný komplex, který podle ní využíval tamní režim k vývoji rozličných vojenských kosmických programů, včetně „kapacit pro útoky proti satelitům“. To podle Izraele představovalo hrozbu nejen pro jeho satelity, ale i vesmírná zařízení ostatních zemí světa.

