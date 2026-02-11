Jak pojmenovat nový most? Pražané mají jasno, Anežka Česká neuspěla

Pojmenování nového mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 Dvorecký podpořilo v anketě magistrátu 5914 Pražanů, což bylo zhruba 78 procent hlasujících. V tiskové zprávě to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Alternativou byl most Anežky České. O pojmenování s přihlédnutím k výsledku ankety a doporučení místopisné komise rozhodnou v následujících týdnech městští radní. Most se otevře v dubnu.
Hlasování se uskutečnilo převážně on-line prostřednictvím Portálu Pražana, hlas bylo možné odevzdat i fyzicky na městských částech či magistrátu. Celkem hlasovalo 7595 obyvatel metropole. "Na Portálu Pražana hlasovalo rekordních 7299 lidí. Dvorecký most přitom získal 5669 hlasů, most Anežky České 1630 hlasů. V nadcházejících týdnech tuto jednoznačnou volbu ještě potvrdí svými hlasy pražští radní," uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti).
Místopisný název, který se již pro stavbu vžil, podpořil i další náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN), městský radní pro kulturu Tomáš Slabihoudek (TOP 09) či starostové Prahy 4 a Prahy 5. Hlasování nyní podle Hofmana ještě doplní odborné stanovisko místopisné komise rady města.
Most mezi Podolím a Zlíchovem bude určen pro MHD, pěší a cyklisty. Budou přes něj moci přejet i složky integrovaného záchranného systému, nikoliv však individuální automobilová doprava. Stavba začala v roce 2022 a pro město ji zajišťují firmy Metrostav, Strabag a Firesta-Fišer. Kvůli neočekávaným komplikacím se celkové náklady včetně projektování zvedly z 1,57 miliardy korun v době zahájení výstavby na 1,97 miliardy. Stavba se také prodloužila, původně měla být hotova loni.
ŽIVĚBabiš se vypravil za Macronem. Opozice mu ve sněmovně cupuje rozpočet
Poslanci se dnes začnou zabývat návrhem státního rozpočtu na letošní rok, který vláda Andreje Babiše (ANO) předložila se schodkem 310 miliard korun. Očekává se mnohahodinová debata. Premiér Babiš ale zamířil do Paříže: při dnešním jednání s francouzským prezidentem Macronem chce hledat podporu pro změnu systému emisních povolenek.
Mýty i AI. Indický umělec Rahal zve v Galerii Rudolfinum za hranice města času
Mytologické světy vytvořené pomocí počítačů včetně umělé inteligence i vlastní výtvarnou tvorbou nabízí v Praze nová výstava Galerie Rudolfinum Beyond The City of Time (Za hranicemi města času). Indický umělec Sahej Rahal vystavil svá digitální a virtuální díla, ale i analogové obrazy nebo rozměrné sochy chodců na třech nohách. Vede jimi diváka do iluzivního světa v současnosti.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Cibulka a Jagelka se s ministrem Klempířem neshodli. Jednání ale označili za korektní
Moderátor Aleš Cibulka a moderátor, dabér a herec Michal Jagelka se při úterním jednání s ministrem kultury Otou Klempířem (Motoristé) v jednotlivých tématech neshodli. Probírali mimo jiné koncesionářské poplatky nebo Klempířovu někdejší spolupráci se Státní bezpečností. Diskuse byla podle nich korektní. Před prázdninami by se měli s ministrem sejít znovu, řekli novinářům.
Proč Babiš nikdy nebude „český Orbán“? Má jedno slabé místo
Chtěl zrušit muniční iniciativu, ale cuknul. Chtěl mít jako poradkyni krajně levicovou ekonomku, ale cuknul. Chtěl vycouvat z nákupu F-35, ale cuknul. Cuknul i před Hradem v otázce Filipa Turka (za Motoristy). I to je premiér Andrej Babiš (ANO) – jiný, než ho znáte. Opatrný a oportunistický. Nebo chcete-li, alibistický a zbabělý.