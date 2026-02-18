Požár v psychiatrické léčebně v Bohnicích nepřežil jeden člověk

Při požáru v areálu Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích ve středu odpoledne zemřel člověk. Hořelo v budově Národního ústavu pro autismus. Oheň dostali hasiči rychle pod kontrolu. Příčinu požáru budou zjišťovat i kriminalisté. Vyplývá to z informací hasičů, záchranné služby a policie.
Hořelo vybavení jednoho z pokojů. Evakuovat se muselo 16 lidí. Jednoho vážně zraněného člověka hasiči předali záchranářům, kteří se ho snažili oživit. "Bohužel i přes veškerou snahu posádek na místě se u pacienta nepodařilo obnovit spontánní oběh a byla konstatována smrt," uvedl mluvčí záchranářů Karel Kirs.
Ohnisko požáru hasiči uhasili kolem 14:30, poté ještě odvětrávali zakouřené prostory. "Na místo požáru v budově PL Bohnice míří kriminalisté, kteří společně s hasiči budou zjišťovat příčiny požáru," uvedli policisté na síti X.
Národní ústav pro autismus provozuje podle informací na webu v areálu bohnické léčebny takzvané odlehčovací služby.
ŽIVĚEET 2.0 od ledna: vláda slibuje miliardy, opozice varuje před byrokracií
Stát spustí nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Pro nejmenší podnikatele nebude povinný. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává přínos 14 až 15 miliard korun ročně. Opozice tvrdí, že evidence rozpočtu nepomůže a přinese jen více byrokracie. Návrh nyní míří do připomínkového řízení.
ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku
Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.
Půlmilionová pokuta a tři měsíce vězení. Takhle skončil lupič hadů v Austrálii
Australský soud ve středu vyměřil 48letému Clintonovi Spiteriovi pokutu 33.615 australských dolarů (přes 487 tisíc Kč) a tříměsíční podmíněný trest vězení poté, co se přiznal k ulovení několika vzácných hadů v národním parku na severovýchodě kontinentu. Napsal to australský web ABC.
"Tak co, báli jste se, že vypadneme?" Slováci v laufu: Chceme vybouchat co nejvíc
Slovenští hokejisté letí olympijským turnajem v Miláně, ve čtvrtfinále suverénně spláchli Němce 6:2 a zahrají si o medaili. Postupová euforie z hráčů tryskala na všechny strany. Před čtyřmi lety v Pekingu sice Slováci vybojovali senzační bronz, ale svou jízdou v Itálii nadchli ještě více.
VIDEO: Když vám v cílové rovince dýchá na záda Nazgul. Olympiáda má nového hrdinu
Zimní olympijské hry v Itálii zatím nabídly tradiční mix dechberoucích triumfů, ale ve středu se k napětí a dramatům přidal nečekaný „závodník“. Během ženského sprintu dvojic v běhu na lyžích v Teseru se na trať připletl pes připomínající vlka.