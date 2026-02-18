Přeskočit na obsah
Požár v psychiatrické léčebně v Bohnicích nepřežil jeden člověk

ČTK

Při požáru v areálu Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích ve středu odpoledne zemřel člověk. Hořelo v budově Národního ústavu pro autismus. Oheň dostali hasiči rychle pod kontrolu. Příčinu požáru budou zjišťovat i kriminalisté. Vyplývá to z informací hasičů, záchranné služby a policie.

Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha.
Hořelo vybavení jednoho z pokojů. Evakuovat se muselo 16 lidí. Jednoho vážně zraněného člověka hasiči předali záchranářům, kteří se ho snažili oživit. "Bohužel i přes veškerou snahu posádek na místě se u pacienta nepodařilo obnovit spontánní oběh a byla konstatována smrt," uvedl mluvčí záchranářů Karel Kirs.

Ohnisko požáru hasiči uhasili kolem 14:30, poté ještě odvětrávali zakouřené prostory. "Na místo požáru v budově PL Bohnice míří kriminalisté, kteří společně s hasiči budou zjišťovat příčiny požáru," uvedli policisté na síti X.

Národní ústav pro autismus provozuje podle informací na webu v areálu bohnické léčebny takzvané odlehčovací služby.

