Polský biskup je soudně stíhaný za utajování zneužívání dětí kněžími

V polském Tarnówě začal soudní proces s tamním biskupem v případech utajování sexuálního zneužívání dětí duchovními v jeho diecézi. Andrzej Jež podle státního zastupitelství věděl o dvou případech kněžích, kteří zneužívali děti z kostelního sboru. Jeden z nich podle úřadů zneužil na 95 dětí. Informovala o tom agentura AFP.
Jež je prvním vysokým představitelem polské katolické církve, který je za takový čin trestně stíhán. "Jde o pozoruhodný případ, který je na polské poměry, upřímně řečeno, bezprecedentní," řekl podle AFP právník obětí Artur Nowak.
Oba duchovní Tomasz K. a Stanisław P., o jejichž činech souzený biskup podle prokuratury věděl a kryl je, zatím nebyli odsouzeni. Případ jednoho byl promlčen, zatímco druhý ještě nestanul před soudem. V předchozích případech státní zástupci odmítli zahájit vyšetřování s odůvodněním, že povinnost oznámit trestný čin byla do trestního zákoníku zahrnuta až v roce 2017.
Státní zastupitelství zjistilo, že interní církevní vyšetřování kněze Stanisława P. bylo zahájeno v roce 2000 a v roce 2013 bylo rozhodnuto o jeho zbavení kněžského stavu. Biskup Jež však podle serveru oko.press o činu informoval státní zastupitelství až v roce 2020. V případě Tomasze K., který sexuálně zneužíval děti přinejmenším již v roce 2018, biskup informoval státní zastupitelství v roce 2021.
Církevní úřady obvinění Ježe odmítají. V úterním prohlášení zdůraznily, že "orgány diecéze v Tarnówě podaly v posledních letech více než deset oznámení" v souladu se svou politikou nulové tolerance. Zatajování sexuálního zneužívání dětí se v Polsku trestá až třemi lety vězení, píše oko.press.
Od roku 2020 potrestal Vatikán několik polských biskupů podezřelých z nedbalosti nebo krytí sexuálního zneužívání nezletilých. Skandály v církvi se dotkly dokonce i bývalého polského papeže Jana Pavla II.
Podle údajů zveřejněných polskou církví v roce 2021 bylo v letech 2018 až 2020 zaznamenáno 368 oznámení o sexuálním násilí, kterého se v letech 1958 až 2020 dopustilo 292 kněží a řeholníků. Ze zaznamenaných případů se jich 173 týkalo dětí mladších 15 let. Úřady se však domnívají, že tato čísla jsou vyšší, protože většina obětí se ozve až po desítkách let.
Občanská sdružení a oběti sexuálního násilí v církvi již dlouho požadují zřízení nezávislé vyšetřovací komise. Polští biskupové mají v plánu se sejít v březnu ve Varšavě, aby se pokusili vytvořit interní komisi, jejíž působnost a pravomoci zůstávají nejasné.
