Přeskočit na obsah
Benative
18. 2. Gizela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Polský biskup je soudně stíhaný za utajování zneužívání dětí kněžími

ČTK

V polském Tarnówě začal soudní proces s tamním biskupem v případech utajování sexuálního zneužívání dětí duchovními v jeho diecézi. Andrzej Jež podle státního zastupitelství věděl o dvou případech kněžích, kteří zneužívali děti z kostelního sboru. Jeden z nich podle úřadů zneužil na 95 dětí. Informovala o tom agentura AFP.

Zahraničí / Ilustrační snímek / Soud / Justice / Spravedlnost / Soudní proces / Soudce
Ilustrační snímek Foto: Shutterstock
Reklama

Jež je prvním vysokým představitelem polské katolické církve, který je za takový čin trestně stíhán. "Jde o pozoruhodný případ, který je na polské poměry, upřímně řečeno, bezprecedentní," řekl podle AFP právník obětí Artur Nowak.

Oba duchovní Tomasz K. a Stanisław P., o jejichž činech souzený biskup podle prokuratury věděl a kryl je, zatím nebyli odsouzeni. Případ jednoho byl promlčen, zatímco druhý ještě nestanul před soudem. V předchozích případech státní zástupci odmítli zahájit vyšetřování s odůvodněním, že povinnost oznámit trestný čin byla do trestního zákoníku zahrnuta až v roce 2017.

Související

Státní zastupitelství zjistilo, že interní církevní vyšetřování kněze Stanisława P. bylo zahájeno v roce 2000 a v roce 2013 bylo rozhodnuto o jeho zbavení kněžského stavu. Biskup Jež však podle serveru oko.press o činu informoval státní zastupitelství až v roce 2020. V případě Tomasze K., který sexuálně zneužíval děti přinejmenším již v roce 2018, biskup informoval státní zastupitelství v roce 2021.

Církevní úřady obvinění Ježe odmítají. V úterním prohlášení zdůraznily, že "orgány diecéze v Tarnówě podaly v posledních letech více než deset oznámení" v souladu se svou politikou nulové tolerance. Zatajování sexuálního zneužívání dětí se v Polsku trestá až třemi lety vězení, píše oko.press.

Reklama
Reklama

Od roku 2020 potrestal Vatikán několik polských biskupů podezřelých z nedbalosti nebo krytí sexuálního zneužívání nezletilých. Skandály v církvi se dotkly dokonce i bývalého polského papeže Jana Pavla II.

Podle údajů zveřejněných polskou církví v roce 2021 bylo v letech 2018 až 2020 zaznamenáno 368 oznámení o sexuálním násilí, kterého se v letech 1958 až 2020 dopustilo 292 kněží a řeholníků. Ze zaznamenaných případů se jich 173 týkalo dětí mladších 15 let. Úřady se však domnívají, že tato čísla jsou vyšší, protože většina obětí se ozve až po desítkách let.

Občanská sdružení a oběti sexuálního násilí v církvi již dlouho požadují zřízení nezávislé vyšetřovací komise. Polští biskupové mají v plánu se sejít v březnu ve Varšavě, aby se pokusili vytvořit interní komisi, jejíž působnost a pravomoci zůstávají nejasné.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku

Američané, Ukrajinci a Rusové dnes dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.

Ilustrační snímek / Elektřina / Energie / Cena / Zdražování / Růst ceny / Energie / Ekonomika / Energetická krize / Inflace
Ilustrační snímek / Elektřina / Energie / Cena / Zdražování / Růst ceny / Energie / Ekonomika / Energetická krize / Inflace
Ilustrační snímek / Elektřina / Energie / Cena / Zdražování / Růst ceny / Energie / Ekonomika / Energetická krize / Inflace

Češi loni spotřebovali více energií. Vliv měly chladnější počasí i nižší ceny

Spotřeba energií loni v tuzemsku začala růst, Češi spotřebovali více elektřiny, plynu i tepla. Nejvýrazněji oproti předloňsku stouplo využití plynu, meziročně o 6,5 procenta. Vliv na to měly především nižší teploty, projevily se ale i klesající ceny energií. Nárůst spotřeby byl patrný zejména u domácností. Novinářům to ve středu řekli zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Prezident T. G. Masaryk při pobytu v Topoľčiankách, foto Karel Čapek rok 1926.
Prezident T. G. Masaryk při pobytu v Topoľčiankách, foto Karel Čapek rok 1926.
Prezident T. G. Masaryk při pobytu v Topoľčiankách, foto Karel Čapek rok 1926.

Hradní zahradníci se pokoušejí rozmnožit stromy spojené s T. G. Masarykem

Dva stromy spojené s osobností prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka se pokoušejí odborníci rozmnožit. Z lípy v Jelením příkopu pod Pražským hradem a z dubu v Lánské oboře odebrali mladé větve pro přípravu nových sazenic. Za Správu Pražského hradu to ve středu oznámila Natálie Máchová.

FILE PHOTO: Preparation for the 76th Berlinale Film Festival in Berlin
FILE PHOTO: Preparation for the 76th Berlinale Film Festival in Berlin
FILE PHOTO: Preparation for the 76th Berlinale Film Festival in Berlin

Přes 80 umělců na Berlinale žádá od organizátorů jasný postoj ke Gaze

Více než 80 herců, režisérů a dalších umělců na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinale v německé metropoli podepsalo otevřený dopis, ve kterém žádají od organizátorů jasný postoj ke konfliktu v palestinském Pásmu Gazy. V dopise, o kterém informoval magazín Variety, uvádějí, že jsou zděšeni mlčením festivalu ke Gaze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama