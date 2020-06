Živě: Rozpočtovou rezervu vláda snížila na 37 miliard. Poslanci řeší rekordní schodek

Poslanci začali debatovat o zvýšení letošního rozpočtového schodku na půl bilionu korun. Vláda chtěla, aby sněmovna schvalovala rozpočtovou novelu zrychleně ve stavu legislativní nouze. Nenašla však pro to dostatečnou podporu. Bude tedy projednána běžně ve třech čteních, jak se už dřív vyslovil i rozpočtový výbor.

Proti zrychlenému projednávání se vyslovili komunisté, kteří kabinet ANO a ČSSD v dolní komoře tolerují. A stejně tak nechtěli zkrácené řízení třeba ani Piráti.

Pro stav legislativní nouze, který by to umožnil, hlasovalo 67 ze 165 přítomných poslanců, vedle zástupců ANO také jeden z vládních sociálních demokratů. Několik poslanců ANO včetně premiéra Andreje Babiše se hlasování zdrželo.

Sněmovna by dnes měla schvalovat nově navržené základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a jeho vypořádání. Předloha by pak putovala k posouzení do výborů, následovalo by druhé a třetí závěrečné čtení.

Vývoj rozpočtu na letošní rok Původně schválený rozpočet na letošní rok počítal s příjmy 1578,1 miliardy korun, nejnovější návrh přichází s příjmy 1364,8 miliardy. Původně schválené výdaje činily 1618,1 miliardy korun, nyní proti tomu vzrostly výdaje na 1864,8 miliardy korun. Státní dluh se má letos zvýšit celkově o 481 miliard korun.

Nevázaných peněz je už "jen" 37 miliard

Piráti ocenili, že Schillerová rozepsala 137 miliard určených původně na rozpočtovou rezervu tak, že nevázaných peněz bude nakonec v rozpočtu necelých 37 miliard. Hlavně opozičním poslancům vadilo, že vláda neuvedla, na co přesně chce dodatečné peníze použít.

"Je to dáno tím, že nejsme schopni některá opatření předjímat. Nevíme, jak se bude situace vyvíjet začátkem roku 2021. Chceme, aby zdroj financování byl pružný a umožňoval reagovat na nenadálou situaci," zdůvodnila nevázanou část peněz v rozpočtu ministryně.

Jak dodala, k úpravě došlo pozměňovacím návrhem, který předložil coby poslanec premiér Andrej Babiš. "Domnívám se, že takový krok řeší podstatnou část námitek vůči podobě státního rozpočtu, obav, které patrně nepramení ze samotné výše schodku jako z jeho struktury," řekla.

Okamura: Řekli jsme vám, kde máte škrtat

Předseda SPD Tomio Okamura kritizoval, že vláda odmítá škrtnout prokazatelně nepotřebné výdaje ve výši 200 miliard. "Hnutí SPD představilo balíček úspor nepotřebných výdajů a vláda na to nereaguje. Hnutí SPD navrhuje ukončit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, dále navrhujeme ukončit výdaje na inkluzi ve školství, to je šest miliard," zdůvodnil předseda Okamura, proč SPD navýšení schodku nepodpoří.

S výší schodku nesouhlasí ani TOP 09. "Bylo by to číslo takhle vysoké, kdyby koronavirové krizi nepředcházelo 6 let rozhazování a neodpovědné rozpočtové politiky, která je této vládě vlastní? Udělala vláda maximum, aby se připravila na krizová léta? Prosím, nevymlouvejme se na to, že se jedná o něco, co jsme nemohli předvídat, všichni dobře víme, jak funguje ekonomický cyklus, a to, že po letech prosperity obvykle přichází nějaká krize," uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová

Piráti budou proti, ODS chce znát další postup

Také Piráti už uvedli, že rozpočet nepodpoří. Vláda nechtěla přistoupit na programové návrhy Pirátů, vedle zavedení místní příslušnosti exekutorů například na slib pravidelné valorizace platů učitelů či plošného testování na koronavirus.

Kdyby Pirátská strana rozpočet podpořila, stala by se zodpovědnou za způsob řešení krize, a to podle poslance Mikuláše Ferjenčíka odmítá vzhledem k postoji vlády. Ta by podle Pirátů měla škrtat v provozních výdajích, což odmítá.

ODS chce po vládě, aby předložila plán dalšího postupu s ohledem na rozpočet. Kabinet by podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy měl také udělat audit výdajů a snížit byrokracii. Nejsilnější opoziční strana chce také vyzvat kabinet, aby odsouhlasil návrh na zrušení superhrubé mzdy.

Dále řekl, že vláda nepředložila záchranný nebo investiční balíček, ale především plný balík bezradnosti. Místo toho, aby kabinet například lidi zbavil některých daní nebo je snížil, tak přemýšlí, jak další peníze vybrat nebo přerozdělit, kritizoval Fiala.

Vzali jsme si poučení z minulé krize, škrty nejsou cesta, řekl Hamáček

Koaliční ČSSD je přesvědčena, že vládní návrh na prohloubení schodku letošního státního rozpočtu je oprávněný. Novinářům to před začátkem jednání o novele rozpočtu ve Sněmovně řekl šéf sociálních demokratů Jan Hamáček. Poslední krize podle něj ukázala, že cestou z ní nejsou škrty, ale naopak je potřeba podporovat ekonomiku a spotřebu.

Zvýšení deficitu by mělo podle Hamáčka vládě umožnit adekvátně reagovat na situaci způsobenou epidemií koronaviru. "Nás to nikoho netěší, protože 500 miliard je bezprecedentně velká suma, ale bezprecedentní je i krize a státy světa reagují stejně. Všichni si vzali poučení z minulé velké ekonomické krize," uvedl Hamáček.

Podle ministra vnitra byly škrty v době poslední hospodářské krize slepou uličkou. "Naštěstí teď jdeme cestou podpory ekonomiky a spotřeby," uvedl. Vyloučil, že by kabinet plánoval plýtvat. "Budeme pečlivě dbát na to, aby ty peníze dorazily k těm, kteří je potřebují," řekl. Klíčové je podle něj, aby peníze ekonomiku modernizovaly a podporovaly i nové technologie.

Poslanecký klub rozpočet podpoří, chystá se ještě vyjednávat s koaličním partnerem hnutím ANO o tom, pro které pozměňovací návrhy budou vládní strany hlasovat.