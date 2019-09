Pojďte si vzít svou zemi zpět, prohlásil Klaus, který byl zvolen předsedou Trikolóry

Foto: Aktuálně.cz

Václav Klaus mladší byl zvolen předsedou hnutí Trikolóra. Získal 185 hlasů ze 189 možných. Stalo se tak tři a půl měsíce poté, co ho ODS vyloučila ze své strany. Klaus se shromáždil s příznivci hnutí už v sobotu kolem deváté ráno v centru Brna na Václavském pochodu a prošel centrem.

Od pádu komunistického režimu v listopadu 1989 neuplynuly ještě ani dva roky, když se Václav Klaus rozhodl založil Občanskou demokratickou stranu, ze které udělal vládní stranu a sám byl dvakrát zvolen prezident republiky. Aby se nakonec se svou stranou ve zlém rozešel a letos o ní prohlásil, že prý míří k bezvýznamnosti.

Krátce před třicátým výročím pádu komunistického režimu se chystá v sobotu stanout poprvé v čele strany jeho syn Václav, který si založil hnutí s názvem Trikolóra. Den ustavujícího sněmu, na kterém bude zvolen předsedou, stanovil na sobotu 28. září, kdy Česká republika slaví státní svátek svatého Václava.

Pro ty, které zajímá z jakéhokoliv důvodu Václav Klaus mladsi a jeho Trikolóra, je tady video sestřih z ranního pochodu Brnem, který předcházel sněmu... Na @Aktualnecz najdete během dne podrobné zpravodajství pic.twitter.com/e2iLEO9uFY — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 28, 2019

Václavskou tradici se Klaus mladší rozhodl zdůraznit i samotným zahájením sněmu, který fakticky začal dvě hodiny před oficiálním zahájením. Už v devět ráno se Klaus s dalšími příznivci Trikolóry shromáždil na brněnském Zelném trhu na Václavském pochodu.

Samotný sněm vypukl v 11:00 hodin. Od dvou hodin odpoledne začne programová část, ve které se počítá také s vystoupením Václava Klause staršího. Jak jeho syn už dříve avizoval, Klaus starší má na starosti zahraniční politiku Trikolóry.

Na třetí hodinu odpoledne je naplánovaná volba místopředsedů a ve čtyři začne diskuse. Podle hlasů ze zákulisí bude místopředsedkyní zcela jistě zvolena Zuzana Majerová Zahradníková, která má stejně jako Klaus junior poslanecký mandát.

Neomarxističtí a maoističtí protivníci, tvrdí Klaus

O tom, že Klaus bude zvolen předsedou a bude zároveň dominovat celému hnutí svědčí už tisková zpráva, kterou novináři dostali před začátkem sněmu. "Předsedou hnutí Trikolóra byl zvolen Václav Klaus mladší. To je první očekávaný formální výsledek dnešního ustavujícího sněmu," stojí ve zprávě, byť volby ještě neproběhly.

Klaus mladší ve svém kandidátském projevu prohlásil, že "nelze nechat společnost jen lidem s opačnými názory". "Musíme se s našimi neomarxistickými a maoistickými protivníky utkat čelem a všem lidem v republice říci, tady stojíme, toto jsou naše názory, ve kterých vytrváme," řekl.

Václav Klaus mladsi po zvoleni předsedou Trikolóry - ze 189 možných hlasů získal 185... Další informace na @Aktualnecz pic.twitter.com/kezD9Rdmui — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 28, 2019

Na místopředsedy kandiduje poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, Norbert Hlaváček a Jan Tesař, o kterých se Klaus v projevu zmínil. Přitom vzpomněl, jak potkal svou poslaneckou kolegyni. "Začali se kolem mě motat i různí politikové. Často jsem viděl, jak jim to za očima počítá a kalkuluje, co jim to může přinést nebo uškodit. Úplně jiný případ byla jedna zrzavá učitelka angličtiny ze základní školy z Olomouce. Viděla svět skoro stejně, měla chuť a elán. Oba jsme jako outsideři nějak zvládli primárky a pak výrazně uspěli u voličů," popsal Klaus.

Podle svých slov se nechce dál dívat na svět, kde "vám určují, co smíte říkat, jaké menšiny, cizinci a názory jsou tabu". "Kde jsou aktivní lidé pomalu ubuzerovaní státem a jeho kontrolami. Kde pomatenci podporovaní vládou pšstují v Národních parcích kůrovce, aby se ten mohl šířit republikou," stěžoval si.

Stejně jako už v minulosti tvrdil, že je čas vrátit zemi lidem. "Je to vaše země - pojďte si ji vzít zpátky. To vy držíte republiku. Vy jste republika. Nikdo jináý než vy změnu neudělá. A změna je potřeba!" končil Klaus svůj projev.

Z ostatních politických stran vystoupil na sněmu Trikolóry V. Klause jen zástupce ANO - mistopredseda Petr Vokřál... Omluvil neúčast předsedy Babiše a k Trikolóře mluvil poměrně vstřícně - tady je ukázka z projevu ... Více na @Aktualnecz pic.twitter.com/SiVt453Hvt — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 28, 2019

V první části sněmu se delegáti přihlásili k Tříkrálové deklaraci, což bylo prohlášení českých poslanců v Říšském sněmu ze 6. ledna 1918. "My členové ustavujícího sněmu Trikolóra slibujeme, že budeme hánit odkaz našich předků, kteří našemu národu přinesli spravedlnost, svobodu a územní samostatnost," stojí v úvahu. Jako první promluvil Petr Bystroň, předseda bavorské AfD a člen Spolkového sněmu, který mimo jiné děkoval Klausi staršímu za dlouhodobou podporu Afd v Německu.

Program pro paní poštmistrovou

Od první chvíle, kdy Klaus začal od června mluvit o Trikolóře, neustále opakoval, že jeho hnutí se bude ze všeho nejvíce soustředit na domácí problémy a nebude se příliš zabýt tím, co se děje za hranicemi. "Přišel čas vrátit republiku lidem, kteří pracují, platí daně, vychovávají děti. Přišel čas vzít si naši zemi zpět," opakuje ze všeho nejčastěji.

Často mluví také o tom, že chce, aby program jeho hnutí byl maximálně srozumitelný pro lidi, kteří se příliš nezabývají politikou. "Je to naprosto něco jiného, než mají ostatní politické strany. Náš program je stručný, jasný, psali jsme ho tak, aby mu rozuměla paní poštmistrová," sdělil čtvrtého září, když program poprvé veřejně prezentoval.

I když se netají velkými ambicemi a snahou uspět v krajských a parlamentních volbách, ze známých tváří se k němu zatím téměř nikdo nepřidal. V Senátu zatím nemá jeho hnutí nikoho, ve sněmovně zastupuje hnutí on společně se Zuzanou Majerovou Zahradníkovou. Nejznámějším příznivcem je patrně Jaroslav Zvěřina, který byl v letech 1996 až 2004 za ODS poslancem a následně dalších pět let členem Evropského parlamentu. V roce 2014 ze strany vystoupil.

“Devadesátá léta byla nejúspěšnější dekádou této země,” tvrdí muž, který ji “spolutvořil” - Václav Klaus v reakci na dotaz @Aktualnecz po schůzce se šéfem sněmovny R. Vondráčkem... Ten v minulosti minulost kritizoval a dostal se nahoru. Jak reagoval na V. Klause? Vše na videu! pic.twitter.com/VC8e4v8j8J — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 2, 2018

Václav Klaus mladší tvrdí, že větší příliv zájemců včetně těch známějších nastane po ustavujícím sněmu. Za důležité také považuje to, aby průzkumy veřejného mínění dávaly hnutí šanci uspět ve volbách.