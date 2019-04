Ve stopách Klause mladšího: Poslankyně Majerová Zahradníková končí v ODS

Přesně deset let byla poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková členkou ODS. Žádný další rok ve straně už k tomu nepřidá. Dnes oznámila, že ze strany odchází. Poslankyně tak následuje Václava Klause, který byl vyloučený z ODS letos v březnu. Je možné, že se sejdou v nové straně, kterou Klaus zakládá.

Věděla už několik dní, že chce odejít z ODS, ale své oznámení si nechala na pondělní večer, kdy jednala Místní rada ODS Olomouc-město. Když z tohoto zasedání vycházela, měla pro čekající novináře stručné sdělení. "Po zralé úvaze jsem dnes své členství v ODS sama ukončila."

Na dotaz Aktuálně.cz, proč se rozhodla ze strany odejít, uvedla, že prý svým způsobem neodchází z ODS. "To dnešní ODS odešla z pozice konzervativní strany, která ctí hodnoty, které stály na jejím počátku, z pozice strany, které záleží na kvalitě lidí, osobností, které záleží na voličích. Které záleží na vlastních řadových členech, těch opravdových pravicových srdcařích," míní poslankyně, která zároveň říká, že neustoupila ani o krok.

Kromě svého vyjádření vydala emotivní stanovisko, ve kterém se obrací na své voliče. "Prosím všechny, kdo mi věřili a kdo mi věří: Neopouštějme konzervativní pravicové hodnoty. Rodina, národ, trh, svoboda a odpovědnost nám stojí za společnou obranu i podporu, i když selhávají instituce a strany. A hlavně selhávají osobnosti. Odcházím z ODS, abych mohla skutečně a opravdově zůstat tím pravým občanským demokratem. Nejen v srdci, ale i v činech. Abych mohla dál prosazovat pravicové konzervativní myšlenky naší původní odeesácké bílé holubice. Možná to je právě dnes potřeba ještě více než před dvěma, pěti nebo deseti lety," soudí teď už bývalá členka ODS.

Její dosavadní životní příběh, stejně jako pondělní sdělení ukazují, že nepatří k lidem, kteří by splývali s davem. Nebylo tomu tak v minulosti a není tomu tak ani posledních dnech, kdy se o ní mluví nejvíce v souvislosti s tím, že jako jediná z 22 poslanců ODS podpořila Václava Klause mladšího.

Možná i v tomto případě se řídila mottem, které má osobně velmi ráda. "Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou chybu uděláte," cituje s oblibou amerického spisovatele a filozofa Elberta Hubbarda.

Setkání s Klausem ml.

Svým stylem vystupování i pohledem na svět připomíná politika, s kterým se po zvolení do sněmovny na podzim roku 2017 setkala v klubu ODS a možná se s ním bude ještě více setkávat mimo ODS - Václava Klause mladšího. Oba dva se hlásí ke konzervatismu, často mluví o svobodě jednotlivce, do jehož života by měl stát zasahovat jen v nejnutnějších případech, společně tvrdí, že je jim zcela cizí politická korektnost a cokoliv, co by mělo něco společného s levicí.

V Poslanecké sněmovně je navíc spojila i konkrétní témata, která mezi poslanci vyvolávají v posledních měsících bouřlivé debaty. Nejprve to byla inkluze, tedy způsob vzdělávání, při kterém je snaha zařadit do běžné výuky i děti, které potřebují zvýšenou pomoc. Václav Klaus se proti zavádění inkluze několikrát velmi ostře vyhradil, stejně jako Zuzana Majerová Zahradníková.

Dalším tématem, kolem kterého oba vystupovali a vystupují razantně, je boj proti uzákonění manželství i pro páry stejného pohlaví. "Vy, kteří hodláte hlasovat pro tento návrh, si možná myslíte, že někomu uděláte radost. Někomu ji uděláte. Ale svým hlasem spustíte lavinu, která ohrožuje to nejcennější v celé naší společnosti a civilizaci - manželství, rodinu a děti," prohlásila mimo jiné v parlamentní debatě, kterou označila za absurdní a ostře se opřela do těch, kteří manželství pro páry stejného pohlaví prosazují.

"Říkejte si, co chcete, pište si, co chcete a kam chcete. Scházejte se na konferencích, diskutujte, tím nikomu a ničemu neškodíte. Ale o jedno vás prosím, žádám. Nesnažte se vnutit své fantasmagorie z výročních zpráv do našich životů," uvedla ve svém vystoupení, které následně patřilo k nejcitovanějším ze všech poslanců. Příznivci zákona ji proklínali, odpůrci velebili.

V některých případech ani ve sněmovně nevystoupila, a to s odkazem na to, že lépe už to řekl někoho jiný - Václav Klaus. To byl třeba případ diskuse poslanců o tom, jestli by mohli vodáci na loďkách vypít alespoň malé množství alkoholu. Klaus to podporoval. "Člověk má být trestán za to, co způsobí, nikoliv za to, co by teoreticky způsobit mohl, protože jinak můžeme zakázat úplně všechno. A jsou taky takové hodnoty, že jste třeba mladý člověk a jedete na vodu, tak si dáte pivo. Co byste na tom debilním gumovém člunu tak asi dělali jiného?" ptal se Klaus.

"Chtěla jsem mluvit též, ale Václav Klaus ml. to řekl naprosto přesně a navíc vtipně. Jen doplním, že neustálé svazování svobody a zavádění zákonů typu 'jak máme žít, co je správné, zdravé a normální' vymýšlí zpravidla ti největší pokrytci," zareagovala později na svém Facebooku poslankyně.

Podobné názory mají oba politici také na postavení Česka v Evropské unii, byť Zuzana Majerová Zahradníková nemluví přímo o odchodu. Současná podoba EU se jí ale ani v nejmenším nelíbí a volá po mnohem samostatnějším postavení jednotlivých členských zemí. "Nesmíme být státem pohůnků, musíme si zachovat svobodu, samostatnost a slušné živobytí," tvrdila a odsuzovala premiéra Andreje Babiše, že je podle ní k EU málo kritický.

"Premiér se s EU dostal do stejné pozice jako příslovečný herec. Ví, že hraje v béčkovém nekonečném seriálu, ale protože si vzal hypotéku, nezbývá mu než se této duševní prostituce dopouštět až do poslední splátky," sdělila v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Sama proti ostatním v klubu

Ve chvíli, kdy se předseda ODS Petr Fiala rozhodl s dalšími poslanci ODS a vedením strany pro vyloučení Václava Klause z klubu a následně i ze strany, bylo zřejmé, že poslankyně bude mít s tímto verdiktem problém. To se potvrdilo ve chvíli, kdy v polovině dubna hlasovala sněmovna o odvolání Klause z vedení školského výboru, kde sedí i Majerová Zahradníková.

"Nadřadit vnitropolitický boj kvalitě vzdělávání považuji za zradu voličů a nemohu se na tom dále podílet. Pokud mám volit mezi loajalitou ke klubu a loajalitou k lidem, volím lidi, protože to byli oni, kteří mi dali mandát tady být," prohlásila mim jiné v debatě.

V té chvíli byla ještě, na rozdíl od Klause, členkou klubu i strany, jenže následný výrok předsedy Fialy odstartoval její rychlý odchod. Přestože Fiala vystupuje většinou velmi opatrně, při dotazu novinářů na to, proč se podle něj poslankyně rozhodla podpořit Klause, se pokusil o vtip - podle Fialy je prý možné, že je do něj zamilovaná.

Poslankyně sice na Facebooku zareagovala "nepoliticky" tak, že publikovala fotku svého manžela a dvou dětí s tím, že je zamilovaná do svých dětí a 19 let do svého manžela, ovšem nakonec zaujala i politický postoj. Rozhodla se opustit klub ODS a oznámila, že o odchodu z ODS se poradí se svými spolustraníky v domovské Olomouci.

Ano, jsem zamilovaná. ❤️ Do svých dětí a 19 let do svého muže. Zveřejnil(a) Zuzana Majerová Zahradníková dne 19. April 2019

Pokud odejde ze strany, uzavře se tak mimo jiné i její rodinný příběh spojený s ODS. Když totiž strana vznikala po rozpadu Občanského fóra, byl u toho její otec František Dvořák. Nelze ale čekat, že by tato šestačtyřicetiletá žena litovala něčeho z toho, co se událo v posledních týdnech. Jak je zřejmé z jejího života, není ten typ, ostatně, mnohem raději mluví o budoucnosti než minulosti. "Ráda se vydávám po nevyšlapaných cestách," říká.

Ve stopách dědečka

Ostatně to dokazovala už od střední školy. Už tehdy nešla davem. Ještě před pádem režimu v listopadu 1989 jezdila na protikomunistické demonstrace a podepsala petici Několik vět, jejíž signatáři vyzývali od června 1989 mimo jiné k propuštění politických vězňů.

"Velkou inspirací pro mě byl můj dědeček, zanícený sokol, který po celý život bojoval za pravdu a spravedlnost," vzpomíná poslankyně na dědečka Františka Dvořka, dřívějšího náčelníka Sokolské župy Olomoucké - Smrčkovy, který byl za druhé světové války vězněný tři roky v koncentračních táborech a v roce 1962 ho zatkli komunisti za protistátní činnost.

Nelze se proto divit tomu, že jeho vnučka Zuzana byla velmi aktivní také v listopadových dnech roku 1989 a jako studentka čtvrtého ročníku gymnázia v Olomouci organizovala na škole studentskou stávku. Od mládí měla také vztah k výtvarnému umění, proto odešla po maturitě na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnovala dějinám výtvarného umění. Opět ale vybočila z davu, když ve třetím ročníku studium přerušila a zvolila zcela jinou dráhu - rozhodla se pro odchod do Kanady, kde se učila angličtinu, která se o několik let později stala i její profesí.

Ve volbách napoprvé skočila ze 14. místa na 4.

Severní Amerika jí ale dala více než "jen" znalost cizí řeči, hodně se zajímala také o životní styl místních lidí, na které dodnes ráda vzpomíná. "Hodně mě ovlivnil jejich rovný a upřímný přístup k životu, jejich slovo platí a sliby plní," říká. Po šesti letech se vrátila domů a stále ještě se politice až tak nevěnovala, to přišlo až později.

Nastoupila jako projektová manažerka a PR pracovnice do neziskové organizace P-centrum Sananim, která se zabývá léčbou a doléčováním závislých osob. Po dvou letech se pustila do vlastního podnikání, věnovala se překladatelství a tlumočení a zároveň začala být aktivní v regionální politice.

V roce 2009 vstoupila do ODS a o čtyři roky se poprvé objevila na kandidátce ODS do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji. Občanští demokraté na tom byli v té době velmi špatně, veřejnost silně prožívala kauzy spojené s Petrem Nečasem, který v létě roku 2013 skončil jako premiér a šéf ODS a policie jej podezírala z porušení zákona, stejně jako jeho tehdejší šéfku kanceláře Janu Nagyovou.

Majerová Zahradníková se sice do sněmovny nedostala, ale už tehdy dokázala ze 14. místa díky preferenčním hlasům přeskočit řadu kolegů a skončila na 4. místě.

Mimochodem, už při první kandidatuře v roce 2013 potvrdila pověst ženy, která chce prosazovat vlastní názory. Do svého volebního programu zařadila bod, o kterém tehdy ODS ani žádná další parlamentní strana vůbec nemluvila. Avizovala, že v parlamentu bude chtít prosadit legalizaci pěstování marihuany pro léčebné účely. Když dostala dotaz, co na to říká její strana, odpověděla jednoznačně: "Nikdo mi to z vedení ODS nevytýkal. Stejně bych ale od tohoto bodu v kampani neustoupila, protože ho vidím jako nesmírně důležitý."

O čtyři roky později už kandidovala do sněmovny s programem, ve kterém slibovala především práci na zkvalitnění vzdělávání v České republice. Od roku 2013 se totiž hodně pohybovala ve školství, konkrétně učila na druhém stupni základní školy.

Nakonec v Olomouckém kraji uspěla jako jediná z ODS. Opět jí k tomu - a to velmi výrazně - pomohly preferenční hlasy. Získala jich 2 390, čímž přeskočila jedničku kandidátky, prvního náměstka přerovského primátora Michala Záchu, a také dvojku, vysokoškolského učitele Petra Sokola.