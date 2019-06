Klaus ml. představil nové hnutí Trikolóra. Vezmeme si naši zemi zpátky, řekl

Osmdesát šest dnů poté, co vedení ODS vyloučilo Václava Klause mladšího z ODS, představil Klaus nové politické hnutí. Ponese název Trikolóra. Klaus zároveň představil další členy partaje, mezi kterými jsou kromě poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové například ředitel děčínské základní školy Karel Rajchl nebo bývalý člen Realistů Antonín Fryč.

Konec všem spekulacím z posledních měsíců i let o tom, jestli Václav Klaus mladší založí novou politickou stranu či hnutí. Od pondělí 10. června figuruje na politické scéně nové politické hnutí - Trikolóra.

"Poslední dva roky jsem měl možnost sledovat politický život republiky zevnitř. Je to drtivá zkušenost, vidět divadýlka pro veřejnost a noviny, vidět neřešení příčin důležitých společenských problémů. Vidět stádnost a pokrytectví, hloupost a osobní zájmy spousty našich elit," začal Klaus tiskovou konferenci.

"Přišel čas vrátit tuto zemi lidem, kteří pracují, platí daně, vychovávají děti. Přišel čas vzít si naši zemi zpátky," pokračoval Klaus s tím, že jeho hnutí bude konzervativní a pravicové.

Tři pilíře, na kterých Trikolóra staví

Hnutí bude stát na třech pilířích. První z nich nazval "Žijeme v České republice". "Skutečně nás mnohem víc zajímá Jaroslav Novák z Pelhřimova, než lachtan v Antarktidě. Řešme české problémy, ne problémy a přání někoho jiného," prohlásil Klaus. Pokud jde o EU, řekl, že naprosto ctí evropské hodnoty, ne africké ani ne arabské.

"Druhým našim pilířem je to, že bohatství vzniká z práce. Bohatství této země vzniklo svobodnými a spontánními aktivitami svobodných lidí a firem. Žádná vláda ještě nevznikla na aktivitách vlády," sdělil Klaus.

A třetí pilíř nazval "Braňme normální svět". Co to znamená? "Chceme hájit konzervativní hodnoty a zdravý rozum. Například si nemyslíme, že savci mají 27 pohlaví podle toho, jak se cítí, a že máme takové bludy učit děti ve školách. Nemyslíme, že světovou průmyslovou politiku má určovat šestnáctiletá puberťačka ze Švédska, s diagnostikovanými psychickými problémy," tvrdil Klaus. Narážel tím na šestnáctiletou švédskou ekologickou aktivistku Gretu Thunbergovou, která svým bojem za životní prostředí inspirovala miliony mladých na celém světě.

Nová, ale už parlamentní strana

Trikolóru je třeba hned od začátku označovat za parlamentní hnutí, protože má ve sněmovně dva poslance. Kromě Klause také poslankyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou. Oba byli zvoleni za ODS na podzim roku 2017. Své parlamentní mandáty ale budou obhajovat už v nových barvách, a to zřejmě v roce 2021, na kdy jsou plánované sněmovní volby.

"Chceme občanské, lidové hnutí, které bude pro všechny," sdělil Klaus, který odmítl jakékoliv srovnání své strany s ODS. Zároveň avizoval, že pro stranu jsou stěžejní volby do sněmovny v roce 2021. Více o plánech hnutí bude podle Klause jasno na sněmu v září letošního ročníku. "Nejsem od toho, abych mistroval, jaké jsou jiné strany a hnutí. Všichni ostatní jsou naši soupeři," řekl Klaus.

Pokud jde o jeho otce, Klaus junior řekl, že otec bude garantem pro zahraniční politiku. "Bude jednat s Orbánem a dalšími," uvedl Klaus. Hnutí se chce ale soustředit především na domácí politiku. "Musíme především dosáhnout výsledky doma," sdělil Klaus junior.

O tom, že s největší pravděpodobností vznikne nová strana, nebylo pochyb od 16. března letošního roku, kdy Výkonná rada ODS vyloučila Klause ze strany. Pověstnou poslední kapkou v napjatých vztazích mezi Klausem a vedením strany bylo Klausovo březnové vystoupení, kdy přirovnal schvalování předpisů Evropské unie českými poslanci k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů.

Za Klausovým zvolením do sněmovny přitom stojí sám předseda ODS Petr Fiala, který Klause "zlákal" zpět poté, co Klaus v roce 2009 ze strany vystoupil. V roce 2014 ale začal dělat novému předsedovi Fialovi poradce pro oblast školství a o dva roky později do ODS opět vstoupil.

"Václava Klause mladšího jsem přivedl k ODS já, i přes výhrady některých mých kolegů. To, že poté nebyl loajální ke mně, bych bez problému přešel. Že však není loajální k ODS, k jejímu programu, hodnotám a principům však nadále přecházet nelze. I proto mu dnes Výkonná rada ODS zrušila členství," komentoval březnový rozchod Fiala.

Zájem o nás je velký, avizoval už dopředu Klaus

Klaus okamžitě po vyloučení začal pracovat na vzniku nové strany a 6. června oznámil, že v databázi zájemců o vstup do nové strany je přes 1 500 lidí. "Moc děkujeme, jen prosím ostatní, vydržte do pondělí 10. června večer, až to půjde dělat standardizovaně přes web. V provizorním sekretariátu nestíhají," upozorňoval Klaus.

Na tiskové konferenci byla přítomná také poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, která oznámila odchod z ODS letos v dubnu. Už v té době bylo pravděpodobné, že vytvoří novou stranu právě s Klause. Například na začátku června dala na Facebook fotku s informací, že ve své poslanecké regionální kanceláři má pracovní odpoledne s koordinátory "naší nové vznikající strany" v Olomouckém kraji. "Jde nám to skvěle!" avizovala. A minulý týden umístila na svůj Facebook selfie s Klausem s popiskem: "Poslední oběd jako nezařazení poslanci."

Zároveň už před založením věřila, že nová strana by mohla mít úspěch. "Jsem sportovec, takže chci logicky vyhrát. Máme větší ohlas, než jsem očekávala. Jsem přesvědčená, že strana, jakou vytváříme, na české politické scéně chybí. A zatím to vypadá, že můžeme oslovit hlavně bývalé voliče a členy ODS," řekla iDNES.cz s tím, že nová stran by mohla získat přes 14 procent voličů.

V rozhovoru, který poskytla Aktuálně.cz hned po svém odchodu z ODS, přiblížila, jak by si fungování nové strany vedle Klause představovala. "Pokud bychom měli spolupracovat, tak mám představu, že bychom měli tvořit určitý tandem, který bude novou stranu utvářet. Musím se ale nejdříve ze všeho seznámit se všemi prioritami, které on má, a zjistit, jak moc společné pro nás jsou. Jak říkám, uvidíme," sdělila v rozhovoru, v němž vyjádřila velké sympatie i pro Václava Klause staršího.

Později přiblížila i své představy, jak by mohla činnost nové strany vypadat. "Až v září budou fungovat veškeré odborné komise nové parlamentní strany, navrhneme, aby živnostníci do jednoho milionu korun neplatili daně žádné. Protože výběr těchto daní stojí více peněz než tolik, kolik se vybere. Proto je mnohem lepší, když peníze mají lidé a nemá je vláda, " uvedla a přiblížila i roli Václava Klause staršího v nové straně. Měl by mít roli mentora zahraniční politiky.