ODS vyloučila Václava Klause mladšího. Není loajální ke straně, řekl předseda Fiala

Vedení ODS vyloučilo ze strany poslance Václava Klause mladšího. Novinářům to po dnešním zasedání výkonné rady oznámil předseda občanských demokratů Petr Fiala. Klaus se s ODS podle některých občanských demokratů už déle názorově rozchází. Na dnešní zasedání výkonné rady ho špičky ODS nepozvaly. Podle informací Aktuálně.cz od jednoho z členů výkonné rady bylo její rozhodnutí jednomyslné. "Že není loajální k ODS, k jejímu programu, hodnotám a principům, nadále přecházet nelze," napsal na Twitter Fiala.

Sněmovní frakce ODS se už ve středu distancovala od Klausových slov z předchozího dne, kdy přirovnal schvalování zákonů daných unijními předpisy k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Klause mladšího vyzvala, aby klub opustil. Klaus výzvu nevyslyšel. Připustil, že jeho příměr byl možná "příliš drakonický".

Václav Klaus ml. se k vyloučení vyjádřil na Facebooku. "Politiku vnímám jako hájení názorů, zastupování občanů. Někdy i odvahu být sám," řekl Klaus a dodal, že se k ODS už nebude vyjadřovat s tím, že se spoustou členů bude v budoucnosti spolupracovat.

V.Klause ml. jsem přivedl k ODS já, i přes výhrady některých mých kolegů. To, že poté nebyl loajální ke mně, bych bez problému přešel. Že však není loajální k ODS, k jejímu programu, hodnotám a principům však nadále přecházet nelze. I proto mu dnes VR ODS zrušila členství v ODS. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 16, 2019

Klub v usnesení ale také konstatoval, že Klaus mladší svým jednáním ODS dlouhodobě poškozuje. Podle informací Aktuálně.cz od jednoho z členů výkonné rady bylo její rozhodnutí jednomyslné. Jednání výkonné rady se však nezúčastnil šéf středočeské ODS Jan Skopeček, který se prostřednictvím kolegy omluvil s odůvodněním, že je Klausův přítel.

Verdikt znamená, že Klaus skončil i v poslaneckém klubu ODS. Členem klubu může být pouze člen ODS, uvedl předseda frakce Zbyněk Stanjura. Občanští demokraté budou chtít také Klausův konec v čele sněmovního školského výboru.

Občanští demokraté na jednání připomínali jeho zpochybňování české armádní mise v Afghánistánu nebo podporu kandidátovi SPD Ladislavu Jaklovi před loňskými senátními volbami. Už loni dostal Klaus mladší při jednání sněmovní frakce ODS od Fialy symbolickou "žlutou kartu".

Hovořilo se také o Klausově podpoře Českému svazu bojovníků za svobodu vedenému Jaroslavem Vodičkou a o jeho údajně proklamované neúčasti v evropských volbách. Podle zdrojů ČTK padla desítka případů Klausových počínání proti ODS.

Klaus mladší, syn bývalého prezidenta Václava Klause, byl členem ODS od roku 2002, stranu opustil o sedm let později na protest proti tehdejšímu předsedovi Mirku Topolánkovi. Před třemi lety se opět stal členem a o rok později byl za ODS zvolen do Sněmovny, ve které ho strana prosadila do pozice předsedy školského výboru.

Na pražské sněmovní kandidátce ODS Klaus figuroval na třetím místě, díky více než 22 600 přednostním hlasům se do dolní komory dostal jako první. Více přednostních hlasů než on dostal celostátně už jen předseda ANO a nynější premiér Andrej Babiš, přes 48 600.