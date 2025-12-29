Policisté hledají řidiče Uberu, který podvodně vylákal z muže 300 tisíc

Pražští kriminalisté pátrají po pachatelích, kteří pomocí smyšleného příběhu o odměně na účtu vylákali od jednoho muže téměř 300 tisíc korun. Na webu zveřejnili fotografii řidiče přepravní společnosti, který podle policie od poškozeného převzal peníze v hotovosti.
Pachatelům za podvod hrozí až pět let vězení. Policisté opakovaně varují před obdobnými případy, s nimiž se pravidelně setkávají po celé republice.
Případ začal na konci listopadu, kdy poškozenému zavolal neznámý muž. Sdělil mu, že si před lety u jejich společnosti založil účet a nyní je na něm odměna, kterou je třeba vybrat. „I přesto, že si poškozený nevybavil, že by někde jiný účet měl, tak souhlasil a dále postupoval podle instrukcí volajícího,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Celá konverzace se přesměrovala na WhatsApp, kde volající přesvědčil muže, aby si stáhl dvě aplikace, do kterých mu zasílal domnělé výdělky jeho účtu. „Dále jej instruoval k různým úkonům, na jejichž konci byl poškozený přesvědčen, aby všechny své peníze vybral u bankomatu a předal je řidiči, který si je vyzvedne,“ popsal policejní mluvčí.
Ve chvíli, když poškozený přišel k bankomatu, na místě už čekal řidič přepravní společnosti, který si bezmála 300 tisíc korun převzal a z místa odjel. „Další komunikace s bankéřem ustala, poškozený zjistil, že šlo o podvod, a proto zamířil na policejní služebnu vše oznámit,“ dodal Daněk.
Muž si při předávání peněz stihl řidiče v rychlosti vyfotit na mobilní telefon. Kriminalistům se ho zatím nepodařilo vypátrat, proto žádají o pomoc veřejnost. Lidé, kteří ho poznají nebo o něm mohou poskytnout jakékoliv informace, se mohou obrátit na linku 158.
ŽIVĚ„Je to Babišova vláda, ne Pavlova,“ tlačí Macinka na ministerský post pro Turka
Předseda Motoristů Petr Macinka nadále předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí. Řekl to v České televizi. Turek se podle něj s Babišem sešel už před Vánoci, všichni tři to mají v plánu začátkem ledna. Jediným kandidátem na šéfa resortu zůstává podle Macinky Turek.
Boxerský šampion Joshua aktérem tragické nehody. Zemřeli při ní dva lidé
Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua vyvázl v Nigérii s lehčím zraněním z dopravní nehody, při níž zemřeli dva lidé.
ŽIVĚDohoda je blízko, souhlasí Moskva. Trvá ale dál na anexi Donbasu
Moskva souhlasí s názorem amerického prezidenta Donalda Trumpa, že mírová dohoda o válce na Ukrajině je blíže. Zároveň ale Kreml dal najevo, že o konci války uvažuje v kontextu dosažení svých cílů. Ukrajinu vyzval, aby se její síly stáhly z celého Donbasu, jehož velkou část Rusko okupuje. Uvedla to agentura Reuters.
Strana kosovského premiéra Kurtiho získala ve volbách skoro polovinu hlasů
Strana Sebeurčení kosovského premiéra Albina Kurtiho získala po sečtení skoro všech okrsků přes 49 procent hlasů. To znamená, že k vládnutí bude potřebovat koaličního partnera, píše dnes agentura Reuters.
Křetínského francouzská elektrárna přešla plně na biomasu, ekologové to kritizují
Pro tepelnou elektrárnu v Gardanne na jihu Francie, která patří společnosti GazelEnergie ze skupiny EPH českého podnikatele Daniela Křetínského, byl letošní rok klíčový. Jeden blok elektrárny přešel z uhlí na biomasu, píše agentura AFP.