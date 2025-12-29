Přeskočit na obsah
Policisté hledají řidiče Uberu, který podvodně vylákal z muže 300 tisíc

ČTK

Pražští kriminalisté pátrají po pachatelích, kteří pomocí smyšleného příběhu o odměně na účtu vylákali od jednoho muže téměř 300 tisíc korun. Na webu zveřejnili fotografii řidiče přepravní společnosti, který podle policie od poškozeného převzal peníze v hotovosti.

Policie. Ilustrační foto
Policie. Ilustrační fotoFoto: Ludvík Hradílek
Pachatelům za podvod hrozí až pět let vězení. Policisté opakovaně varují před obdobnými případy, s nimiž se pravidelně setkávají po celé republice.

Případ začal na konci listopadu, kdy poškozenému zavolal neznámý muž. Sdělil mu, že si před lety u jejich společnosti založil účet a nyní je na něm odměna, kterou je třeba vybrat. „I přesto, že si poškozený nevybavil, že by někde jiný účet měl, tak souhlasil a dále postupoval podle instrukcí volajícího,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Celá konverzace se přesměrovala na WhatsApp, kde volající přesvědčil muže, aby si stáhl dvě aplikace, do kterých mu zasílal domnělé výdělky jeho účtu. „Dále jej instruoval k různým úkonům, na jejichž konci byl poškozený přesvědčen, aby všechny své peníze vybral u bankomatu a předal je řidiči, který si je vyzvedne,“ popsal policejní mluvčí.

Hledaný podvodník
Hledaný podvodníkFoto: Policie ČR

Ve chvíli, když poškozený přišel k bankomatu, na místě už čekal řidič přepravní společnosti, který si bezmála 300 tisíc korun převzal a z místa odjel. „Další komunikace s bankéřem ustala, poškozený zjistil, že šlo o podvod, a proto zamířil na policejní služebnu vše oznámit,“ dodal Daněk.

Muž si při předávání peněz stihl řidiče v rychlosti vyfotit na mobilní telefon. Kriminalistům se ho zatím nepodařilo vypátrat, proto žádají o pomoc veřejnost. Lidé, kteří ho poznají nebo o něm mohou poskytnout jakékoliv informace, se mohou obrátit na linku 158.

