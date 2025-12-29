Přeskočit na obsah
Benative
29. 12. Judita
Policie varuje před podvody, při kterých mohou lidé nevědomky pašovat drogy

ČTK

Policie varuje před podvody, při kterých mohou lidé nevědomky ze zahraničí pašovat drogy. Podvodníci si nejprve s obětí vybudují důvěru, přesvědčí ji k cestě do zahraničí a pak ji požádají pod různými záminkami o převoz kufru. V zavazadle jsou však drogy, za jejichž pašování v některých zemích hrozí i doživotní trest.

O případech, kterých přibývá, v tiskové zprávě informovala mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

V jednom z případů se obětí podle Šmoldasové stal sedmasedmdesátiletý muž. Podvodníci mu napsali e-mail se zprávou od údajného advokáta o tom, že zdědil 5,5 milionu dolarů v hotovosti (asi 113,5 milionu korun). Muž si s podvodníky začal psát, ti ho přesvědčili, že pro peníze musí přijet do Brazílie, poslali mu i zaplacenou letenku.

Rodina seniora varovala, obrátila se i na Interpol, jehož pracovníci muže kontaktovali s tím, aby žádné zásilky nepřebíral a nikam je nevozil.

Podvodníci ale byli podle policistů přesvědčiví. „K získání mužovy důvěry přispěly i falešné certifikáty vydané pod hlavičkou zahraničních veřejných a finančních institucí,“ uvedla Šmoldasová. Muž nakonec od podvodníků převzal kufr s dárky, ve kterém brazilská policie na letišti našla sedm kilogramů kokainu. Muž je nyní v Brazílii stíhán.

V dalším případě uvěřila podvodníkům sedmapadesátiletá žena. Přes sociální sítě ji podle policie kontaktoval muž, který tvrdil, že je realitní makléř z Kanady. Několik měsíců jí posílal fotografie z dovolených a služebních cest, nakonec ženě nabídl, že by ho na jedné z cest mohla doprovázet.

„Pozdější prověření fotografií ukázalo, že si půjčil tvář íránského herce a fotky stáhl z internetu,“ uvedla Šmoldasová.

Ženě podvodník zaplatil letenky do Hongkongu i hotel. Když žena přiletěla, vyzvedl ji na letišti jeho známý. Podvodník se ženě druhý den omluvil, že přijet nemůže a požádal ji, aby do Evropy odvezla kufr pro jeho kamaráda. I v tomto zavazadle policisté na letišti našli několik kilogramů kokainu.

Ženě nyní v Hongkongu hrozí minimálně 25 let vězení, případně i doživotní trest.

Oba podvedení se podle Šmoldasové v minulosti stali oběťmi internetových podvodů, kdy přišli o peníze. „Organizátoři takových podvodů mohou využít důvěřivosti lidí, o kterých vědí, že kvůli nim mají finanční problémy, a nabídnou jim zdánlivě snadné řešení,“ vysvětlila mluvčí.

Podvodníci podle ní s oběťmi komunikují hlavně přes internet, na sociálních sítích, přes e-maily nebo na komunikačních platformách, jako je Whatsapp. "Buďte opatrní, případně varujte své blízké," uzavřela Šmoldasová.

