Přeskočit na obsah
Benative
21. 2. Lenka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Muži v Rudné u Prahy se vzájemně pobodali. Policie jednoho obvinila z pokusu o vraždu

ČTK

Policie prověřuje páteční konflikt dvou mužů v Rudné u Prahy, který skončil vzájemným pobodáním. Jednoho z mužů přepravili s vážnými poraněními do nemocnice, druhého, který utrpěl lehčí zranění, policie zadržela.

Nůž, ubodání, pobodání, útok, krev, vražda, podřezání, kriminalita
ážně zraněný cizinec skončil po potyčce s několika bodnořeznými poraněními v pražské nemocnici.Foto: Aktuálně.cz
Reklama

Kriminalisté 50letého muže dnes večer obvinili ze zvlášť závažného zločinu pokusu o vraždu a výtržnictví, hrozí mu až 20 let vězení. Státnímu zástupci podají podnět na vzetí obviněného do vazby, informovala na webu středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Incident mezi dvěma muži byl oznámen v pátek krátce po 19:30. Vážně zraněný cizinec skončil po potyčce s několika bodnořeznými poraněními v pražské nemocnici.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
lavina
lavina
lavina

Další smrt pod lavinou. Letos už vzaly Alpy život dvaceti lidem

Alpy a regiony na jihovýchodě Evropy se nadále potýkají s následky silného sněžení a nebezpečí lavin zůstává vysoké, napsala agentura DPA. V rakouské spolkové zemi Štýrsko dnes pod lavinou zemřel 21letý skialpinista ze Slovenska, píše agentura APA s odvoláním na policii.

Prezident Petr Pavel na shromáždění Společně za Ukrajinu!, 21. února 2026, Staroměstské náměstí, Praha.
Prezident Petr Pavel na shromáždění Společně za Ukrajinu!, 21. února 2026, Staroměstské náměstí, Praha.
Prezident Petr Pavel na shromáždění Společně za Ukrajinu!, 21. února 2026, Staroměstské náměstí, Praha.

ŽIVĚ"Díky všem, kteří se nenechali otrávit." Pavel poděkoval Čechům za podporu Ukrajiny

Prezident Petr Pavel poděkoval v sobotu na shromáždění k čtvrtému výročí ruské agrese na Ukrajinu Čechům za podporu země v boji s Ruskem. Jaký bude mír, ovlivní budoucnost Evropy na dlouhou dobu, řekl na pražském Staroměstském náměstí. Dění na Ukrajině podle prezidenta nemůže Čechy nechat lhostejnými, protože něco podobného zažili. Vyzval vládu k podpoře Ukrajiny do doby, než bude v zemi mír.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama