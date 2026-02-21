Muži v Rudné u Prahy se vzájemně pobodali. Policie jednoho obvinila z pokusu o vraždu

Policie prověřuje páteční konflikt dvou mužů v Rudné u Prahy, který skončil vzájemným pobodáním. Jednoho z mužů přepravili s vážnými poraněními do nemocnice, druhého, který utrpěl lehčí zranění, policie zadržela.
Kriminalisté 50letého muže dnes večer obvinili ze zvlášť závažného zločinu pokusu o vraždu a výtržnictví, hrozí mu až 20 let vězení. Státnímu zástupci podají podnět na vzetí obviněného do vazby, informovala na webu středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Incident mezi dvěma muži byl oznámen v pátek krátce po 19:30. Vážně zraněný cizinec skončil po potyčce s několika bodnořeznými poraněními v pražské nemocnici.
ŽIVĚ15. den ZOH: Vonnová ukázala snímky, z nichž mrazí. Zveřejnila rentgen zlomené nohy
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Další smrt pod lavinou. Letos už vzaly Alpy život dvaceti lidem
Alpy a regiony na jihovýchodě Evropy se nadále potýkají s následky silného sněžení a nebezpečí lavin zůstává vysoké, napsala agentura DPA. V rakouské spolkové zemi Štýrsko dnes pod lavinou zemřel 21letý skialpinista ze Slovenska, píše agentura APA s odvoláním na policii.
ŽIVĚ"Díky všem, kteří se nenechali otrávit." Pavel poděkoval Čechům za podporu Ukrajiny
Prezident Petr Pavel poděkoval v sobotu na shromáždění k čtvrtému výročí ruské agrese na Ukrajinu Čechům za podporu země v boji s Ruskem. Jaký bude mír, ovlivní budoucnost Evropy na dlouhou dobu, řekl na pražském Staroměstském náměstí. Dění na Ukrajině podle prezidenta nemůže Čechy nechat lhostejnými, protože něco podobného zažili. Vyzval vládu k podpoře Ukrajiny do doby, než bude v zemi mír.
Ukrajina vzkázala Maďarsku a Slovensku, že odmítá jejich ultimáta ohledně ropy
Ukrajina odmítá a odsuzuje ultimáta a vydírání ze strany vlád Maďarska a Slovenska týkající se dodávek energie. Dnes to uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci na hrozby Maďarska a Slovenska, že pokud jim Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy ropovodem Družba, zastaví jí dodávky elektřiny.
Zoufalý sudí Pechanec dělal ze šlágru bramboračku. Slavia nakonec rozhodla z penalty
Fotbalisté Slavie vyhráli v sobotním šlágru 23. kola první ligy nad Libercem 1:0. Utkání, které se nepovedlo sudímu Pechancovi, rozhodl z penalty Chorý. Obhájce titulu tak má v čele tabulky opět osmigólový náskok na Spartu, která se v dalším magnetu představí v neděli v Plzni.