Šéf policejních odborářů si potichu polepšil, má vyšší hodnost, ale do služby nechodí

Předseda policejních odborů Tomáš Machovič má novou pozici. Je čerstvě zařazen na důležitém odboru pražské policie, úkoly tam ale ve skutečnosti neplní. Má služební volno, aby se mohl věnovat odborům. Pražský policejní ředitel se ho bude ptát, zda na nové místo skutečně nastoupí. Pozici navíc získal v rozporu se směrnicí policejního prezidenta.

Nezávislý odborový svaz policie je největší organizací svého druhu, má zhruba 22 tisíc členů. Od listopadu 2019 ho řídí Tomáš Machovič. V posledních dvou měsících opakovaně jednal s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) o tom, jak mají růst platy ve sboru. Naposledy se sešli minulý týden.

V září kvůli nespokojenosti s avizovaným zvýšením platů odbory zvažovaly, že budou protestovat před Úřadem vlády. Nakonec kvůli příslibu ministra od této akce couvly. Zatím jediným aktem protestu proti nedostatečnému ohodnocení či personálnímu stavu sboru je iniciativa, že policie nebude dávat pokuty.

Poslední dva měsíce byly pro Machoviče důležité ještě z jiného důvodu. V září úspěšně absolvoval výběrové řízení na odbor extremismu a terorismu pražské policie. Na takovou pozici přitom nemá potřebnou praxi, vymyká se také z vnitřních předpisů policie. Službu navíc kvůli práci pro odbory nevykonává.

Proti směrnici policejního prezidenta

"Policista byl na základě úspěšného absolvování výběrového řízení dnem 1. října 2024 ustanoven na místě vrchní komisař odboru extremismu a terorismu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy," potvrdila redakci mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Machovič byl jediným přihlášeným.

Policie ho na této pozici neplatí, kvůli práci odborového předáka je v takzvané neplacené záloze. Příjem mu hradí odbory. Díky místu na odboru extremismu a terorismu však povýšil. Už není nadpraporčíkem, ale skočil hned o čtyři hodnosti výš až na kapitána. Takto už podepisuje i oficiální listiny.

Loni v dubnu vydal policejní prezident Martin Vondrášek směrnici pro kariérní postup ve sboru. Doporučuje v ní, aby na krajské kriminálce, jíž odpovídá pražský odbor extremismu a terorismu, sloužili příslušníci nejméně s třemi lety praxe na kraji či územním odboru. Machovič přitom dosud sloužil "jen" na místním oddělení obvodního ředitelství.

Především se ale posledních pět let nevěnuje policejní službě. Je šéfem odborářů, jeho agenda je úplně jiná. "Územní odbor a obvodní policejní ředitelství je v podstatě stejné," sdělil Machovič Aktuálně.cz. Jenže hierarchie sboru je jasná: krajské ředitelství, pod ním územní odbor, ještě níže obvodní ředitelství a úplně dole místní oddělení.

"Budu se ptát, kdy nastoupí"

"Výběrová komise neshledala důvody, na základě kterých by se uchazeč nemohl účastnit výběrového řízení," podotkla mluvčí Kropáčová. Formálně má pravdu, zákonné podmínky porušeny nebyly. Zmíněný předpis policejního prezidenta o kariérním postupu má povahu doporučení.

Ustanovením Machoviče na místo vrchního komisaře odboru extremismu a terorismu vznikla situace, že na tomto místě reálně nikdo nepracuje. Elitní odbor pražské policie tak nemá k dispozici člověka, který by tam za normálních okolností měl a mohl sloužit.

S Rakušanem a Vondráškem v radách Základní hrubý příjem předsedy nezávislého odborového svazu policie je 93 tisíc korun měsíčně. Tomáš Machovič současně sedí ve správní radě Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, té mimochodem předsedá policejní prezident Martin Vondrášek. Machovič je také členem správní rady Nadace policistů a hasičů, kterou řídí ministr vnitra Vít Rakušan. Ve správní radě také působí policejní prezident Vondrášek, bývalý šéf hasičského sboru a dnes poslanec za ANO Drahoslav Ryba či bývalý šéf policejních odborářů Milan Štěpánek.

"Sám se budu ptát, kdy a v jakém horizontu předpokládají, že by pan Machovič mohl nastoupit na tuto pozici," řekl Aktuálně.cz pražský policejní ředitel Petr Matějček. Podle jeho slov by ho uspokojilo, kdyby nastoupil nejpozději v první půli příštího roku. Na odboru bylo před ustanovením Machoviče osm volných pozic.

Matějček by prý postupoval důrazněji, kdyby Machovič získal místo a nenastoupil ve chvíli, kdyby toto místo bylo volné jediné. "Do jaké míry to je vhodné, nebo nevhodné, to po mně nechtějte," reagoval pro Aktuálně.cz policejní prezident Martin Vondrášek. Podle něj jde o zodpovědnost pražské policie a zajímá ho jen to, zda byl porušen zákon. A to se nestalo.

Nejistota před konferencí odborářů

"Na rovinu říkám, že ke konci listopadu mají odbory konferenci. A já jsem zvažoval, co bude. Co když mě členská základna odvolá? Tak jsem se prostě vzal a sháněl místo, kde by mě byli ochotni přijmout," vysvětlil Machovič, proč se rozhodl jít do výběrového řízení na místo, kam dosud nenastoupil a ani se k tomu nechystá.

Právě kvůli jednání s ministrem vnitra o platech v jednu chvíli cítil, že nemusí mít důvěru kolegů. Proto prý nechtěl riskovat, že po případném odvolání zůstane bez práce. A co když listopadovou konferenci ve funkci šéfa odborů přežije? "Tak jim řeknu, že na odbor extremismu a terorismu nenastoupím, a oni ho obsadí někým jiným," dodal.

Zákon uznává situaci, kdy je člověk v neplacené záloze nebo má služební volno, přičemž tabulkové místo ve sboru mu po právu náleží. Především to slouží k tomu, aby se na svou pozici mohly vrátit policistky po rodičovské dovolené. Ale stejně tak této možnosti využívají i odborářští předáci.

Odpovídající tabulkové místo, na zmíněném odboru extremismu a terorismu jde o osmou tarifní třídu, může sbor držet Machovičovi ze zákona rok. Pokud tuto lhůtu překročí, ztrácí na něj nárok. "Pak může být dosazen na nižší tabulkové místo," popsala mluvčí Kropáčová. Jak to bude v případě Machoviče, by mohlo být jasnější na konci listopadu.

