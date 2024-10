Nejsilnější policista a jeho žena jsou očištěni, v jejich korupční kauze nastal obrat

Známý tuzemský policista je nevinný. Zodpovídal se ze zneužití pravomoci úřední osoby, Městský soud v Praze ho ale pravomocně zprostil obžaloby. Osvobodil i jeho dvě kolegyně ze sboru, jedna z nich je jeho manželka. Podle obžaloby chtěli zahladit přestupek policistova kamaráda. Příslušnice byly obžalovány z korupčních trestných činů. Podle verdiktu však trestný čin nespáchaly.

"Věřil jsem, že nás soud očistí. Ovšem celé trestní řízení je velmi nepříjemné, a to nejen pro nás obžalované, ale také pro naše nejbližší, rodinu, přátele. Nikomu nic podobného nepřeji zažít. Jsme velice spokojeni s tím, že se spravedlnost ukázala a rozhodla v náš prospěch," sdělil Aktuálně.cz nadpraporčík Petr Pastýřík.

Veřejnost ho nejspíše nezná vzhledem k jeho zařazení, je inspektorem cizinecké policie na Letišti Václava Havla v Praze. Upozornil však na sebe sportovními výkony, opakovaně uspěl v silových závodech, jako je bench press nebo mrtvý tah. Jeho vítězství propaguje i sama policie, média ho popisují coby nejsilnějšího českého policistu.

Aktuálně.cz letos v březnu informovalo, že se podle obžaloby snažil zajistit zahlazení dopravního přestupku svého kamaráda. Obrátil se proto na manželku Renátu a praporčici Petru Fléglovou, které to měly zařídit. První byla obžalována z podplacení a zneužití pravomoci úřední osoby, druhá podle žalobce přijala úplatek.

Skutek není trestným činem

"Osobně požádal manželku, obviněnou Renátu Pastýřík Severinovou, aby se své kolegy, příslušníky hlídky Policie ČR, kteří silniční kontrolu provedli, pokusila přesvědčit, aby zjištěný přestupek neoznamovali správnímu orgánu," popisovala obžaloba Pastýříkovu reakci, když mu 17. září 2022 zavolal kamarád, kterého zastavila hlídka kvůli telefonování za jízdy.

Severinová, kriminalistka jednoho pražského policejního ředitelství, se spojila s Fléglovou z motorizované jednotky. Ta si přestupek převzala, aniž ho řádně vyřídila. Severinová ji za to odměnila potravinovými doplňky, jež se dají sehnat za pár set korun. Tato transakce představovala korupční část kauzy.

Soud prvního stupně trojici v červenci zprostil obžaloby. Nezpochybnil, že k popisovanému jednání ve své podstatě došlo. Nevyhodnotil ho však jako trestný čin. A stejně na věc nahlédl minulý týden Městský soud v Praze, kam se odvolal státní zástupce Michal Muravský, který trojici obžaloval.

"Došlo k zamítnutí odvolání pro nedůvodnost. Napadeným rozsudkem nalézací soud obžalované zprostil obžaloby z důvodu, že skutek není trestným činem," sdělil Aktuálně.cz mluvčí odvolací instance Adam Wenig. Protože pravomocný verdikt ještě není napsaný, nelze podrobně popsat, čím se městský soud při rozhodování řídil.

Může se vrátit do služby

Trestní příběh Pastýříka, jeho ženy a nadpraporčice Fléglové se pro ně s dobrým koncem uzavřel. Co se týče výkonu práce, pro policistky se nic nemění. Celou dobu stíhání byly ve službě. Jejich nadřízení ho nevyhodnotili jako tak závažné, aby je nechali doma. Pastýřík však postaven mimo službu byl.

"Čas v době zproštění výkonu služby trávím tím, co je mi nejbližší. Což je práce s lidmi, kdy je vedu správným životním směrem, snažím se jim pomoct. A to jak po fyzické stránce, tak psychické, kdy se ke mně denně vracejí na osobní tréninky," popsal služební volno nadpraporčík, který působí právě i jako trenér.

Díky pravomocnému očištění se může po více než roce vrátit do služby. Aktuálně.cz zjišťovalo, zda už mu to cizinecká policie umožnila. Mluvčí této části sboru reagoval, že se o Pastýříkově zproštění dozvěděl od redakce. Soud nemá povinnost informovat policii, že její příslušníky osvobodil. A nadřízeným to neohlásil ani Pastýřík.

"Pravomocný rozsudek ruší postavení mimo službu. Ale my musíme oficiálně ověřit, zda k tomu opravdu došlo. Potom začneme konat kroky, aby se příslušník mohl v případě zájmu do služby vrátit," vysvětlil mluvčí cizinecké policie Josef Urban. Pastýřík už nemůže docházet do práce zhruba jeden rok.

Mohlo by vás zajímat: Spotlight moment - Kdy budeme moci podle DNA najít kohokoliv na světě?