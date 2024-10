Vyhazov z elitního útvaru dostal policista, co kandidoval za KSČM a kázal v kostele

Ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu propustil z útvaru podřízeného policistu. Důvodem je, že muž není osobnostně způsobilý služby ve sboru. Plyne to z dokumentů, které má Aktuálně.cz k dispozici. Dotyčného v minulosti opakovaně stíhala inspekce, pokaždé se však dočkal zproštění. Proslul také coby farář, který kandidoval za KŠCM.

"Komunismus vychází z principu komunity, vytvoření vzájemně si pomáhajícího a rovnocenného společenství lidí, a tak to je také v bibli," zdůvodnil duchovní Československé církve husitské Rostislav Kotrč v říjnu 2014, proč se rozhodl coby nestraník za KSČM kandidovat do zastupitelstva v Chlumci nad Cidlinou. Voliči ho nakonec nepodpořili.

Kotrč působil v církvi už v 90. letech, v roce 2008 se přidal k policii. Sloužil v protikorupčním útvaru, ale kvůli obvinění z vyzrazení identity svědkyně skončil mimo službu. V té době přišla zmiňovaná kandidatura za komunisty. Později přibylo další stíhání, po očištění však Kotrč znovu nastoupil coby vyšetřovatel Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Redakce má k dispozici dokumenty, pode nichž se Kotrčovo působení ve službě uzavřelo. Ředitel elitního útvaru Jiří Mazánek ho kvůli osobnostní nezpůsobilosti vykonávat policejní práci letos v únoru propustil. Kotrč na dotazy Aktuálně.cz k současnému dění kolem své osoby neodpověděl.

Nezpůsobilý k výkonu služby

"Rozhodnutím byl žalobce (Kotrč) propuštěn ze služebního poměru, neboť není osobnostně způsobilý k výkonu služby. Žalobce považuje rozhodnutí za nezákonné zejména proto, že vychází z nesprávného psychologického posudku a nebere v potaz oponentní psychologické závěry, které žalobce předložil," uvádí rozsudek z letošního srpna.

Městský soud v Praze tímto verdiktem odmítl Kotrčovu žalobu, kterou se proti vyhazovu bránil. Podle senátu soudce Marka Bedřicha je podání bývalého policisty v tuto chvíli nepřípustné. Kotrč se měl proti propuštění nejdříve bránit odvoláním k náměstkovi policejního prezidenta pro kriminální policii, což neučinil.

Kotrč chtěl však dosáhnout svého před soudem, proti rozsudku podal stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Argumentoval, že rozhodnutí o propuštění mu prý centrála nedoručila oficiální cestou, proto se nemohl na náměstka policejního prezidenta obrátit. Nejvyšší správní soud však na jeho verzi nepřistoupil.

"Ze spisového materiálu je patrné, že stěžovatel (Kotrč) měl možnost se s důvody rozhodnutí (o propuštění) seznámit, neboť sám městskému soudu v řízení o žalobě předložil kopii tohoto rozhodnutí. Stěžovateli tak zjevně v podání odvolání nic nebránilo," rozhodl uplynulý čtvrtek senát soudkyně Lenky Kaniové, který stížnost zamítl.

Odvolá se k náměstkovi šéfa policie?

V tuto chvíli platí, že Kotrč už není policistou. Šanci vrátit se do sboru však skýtá zmíněné odvolání k náměstkovi policejního prezidenta pro kriminální policii Tomáše Kubíka. Deník Aktuálně.cz poslal dotazy Kotrčovým advokátům, jestli touto cestou po prohraném soudním sporu půjde. Odepsal sám bývalý policista.

"Pokud máte na mě nějaké otázky, obraťte se přímo na mě, nikoliv na advokáty, kteří podléhají zákonné mlčenlivosti," uvedl. Redakce proto zaslala dotazy na adresu, z níž Kotrč psal. Bývalý vyšetřovatel už však nereagoval. Není tak jasné, co soudí o prohrané žalobě nebo jestli bude dál usilovat o návrat do služby.

Národní centrála proti organizovanému zločinu se ke Kotrčově odchodu vyjádřila zdrženlivě. Její mluvčí Jaroslav Ibehej napsal, že řízení týkající se služebního poměru je neveřejné. "K vašim dotazům nemůžeme poskytnout žádné informace," vysvětlil.

Dvě stíhání, dvě zproštění

První obvinění Rostislava Kotrče přišlo poté, co v roce 2013 vyšetřoval údajnou korupci na Ředitelství silnic a dálnic. Manažeři společnosti měli podle podezření přijímat úplatky za pronájem dálničních odpočívadel a tankovacích stanic, kauzu však zastavila dozorová státní zástupkyně.

Před soudem ale skončil Kotrč. Vynesl jméno svědkyně, která mu pomáhala kauzu rozkrýt. Vrchní soud v Praze ho však v roce 2019 pravomocně očistil, protože "neshledal úmysl obžalovaného vyjevit identitu utajované svědkyně, shledal pouze naplnění jaksi nedbalostní formy zavinění".

V době osvobození se proti němu rozjelo další stíhání. Tehdy pracoval v pražské střední škole Bezpečnostně právní akademie jako zástupce ředitele. Podle obvinění se po odvolání z funkce zástupce naboural do informačního systému školy, aby mohl sledovat e-maily bývalých kolegů a současně poškodil chod školy.

Loni v červnu však Nejvyšší soud kauzu s konečnou platností uzavřel v jeho prospěch. Nade vší pochybnost se neprokázalo, že systém školy kompromitoval on. "Nenabízí se možnost podpořit tvrzení obžaloby do té míry, aby bylo dosaženo jistoty pro označení obviněného jako jediného pachatele," uvedl Nejvyšší soud.

Pozval komunistu do kostela

Po očištění v této kauze se Kotrč vrátil k policejnímu sboru. Mladá fronta Dnes loni v listopadu upozornila, že podal mimo jiné trestní oznámení na ministra vnitra Víta Rakušana. Podle listu už tehdy ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Mazánek měl v ruce psychologický posudek, na jehož základě chtěl Kotrče propustit.

"Když jsem viděl nezákonnost ze strany policistů, tak jsem ty věci sepsal a podal příslušným složkám. Samozřejmě vadím, protože udávám své kolegy, střílím do vlastních. Já to ale beru, že mám smysl pro spravedlnost," popsal deníku své motivy Kotrč, který se prý právě pro své postoje stal ve sboru nepohodlným.

Coby farář nepřitáhl na sebe pozornost jen tím, že kandidoval za KSČM. Ve stejné době pozval do kostela ve zmíněném Chlumci nad Cidlinou tehdejšího komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. "Hrůza, komunista do kostela. To jsme to dopracovali. Že to farář dovolí," řekl jeden z místních, kteří proti pobytu Ondráčka na církevní půdě protestoval.

Mohlo by vás zajímat: Kdy budeme moct podle DNA najít kohokoliv na světě? (23. 8. 2024)