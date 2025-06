Babiš jako feminista. ANO ve volbách nasazuje do čela kandidátek rekordní počet žen

Alena Schillerová byla dlouho jedinou velmi výraznou ženskou tváří hnutí ANO. To by ale šéf ANO Andrej Babiš rád změnil. Proto se rozhodl, že v podzimních parlamentních volbách postaví do úplného čela kandidátek více žen. Nakonec jich podle informací Aktuálně.cz bude dokonce stejný počet jako mužů - sedm. Potvrdil to jak Babiš, tak místopředseda ANO Karel Havlíček.

I když neexistují žádné kvóty pro působení žen v politice, v poslední době si veřejnost stále více všímá toho, kolik se jich na kandidátkách jednotlivých stran objevuje vedle jejich mužských kolegů. Politika dávno přestává být mužským klubem, a strany proto na svých kandidátních listinách dávají stále více prostor i političkám. Nyní takový postup zvolil i Andrej Babiš.

"Můžu vám tady poprvé oznámit, že počet žen v čele kandidátek bude stejný jako počet mužů. ANO bude mít sedm lídryň," avizoval v tomto týdnu na setkání s voliči Babiš a hned ujišťoval, že jde o přirozené rozhodnutí, aniž by prý ANO potřebovalo nějaké kvóty pro umisťování žen na kandidátky. Jejich jména však zatím Babiš neuvedl a odmítl je sdělit i na dotaz Aktuálně.cz. "Bude to překvapení," argumentoval. ANO totiž na rozdíl od některých stran ještě svou kandidátku oficiálně nezveřejnilo.

Podle informací zevnitř hnutí ANO ale jména lídryň neznají ani mnozí poslanci, na dotaz Aktuálně.cz dali dohromady maximálně pět jmen. Naopak jasnou lídryní v čele kandidátky v Jihomoravském kraji je už řadu měsíců Alena Schillerová. Ostatně už dlouho vede v regionu kampaň, které se účastnil i Babiš. Osobně ji podpořil například v Brně, kde představila svou první knihu.

Podle míry podpory samotného Babiše lze označit za další výraznou ženu, která pravděpodobně stane v čele kandidátky na Vysočině, Moniku Obornou. Šéf ANO za ní zajel už několikrát, zatím naposledy v tomto týdnu, kdy uspořádali společné mítinky v Jihlavě a Pelhřimově.

Podpořil lídryni, ale nenechal ji mluvit

Jako třetí lídryně se po boku Babiše ukázala poslankyně Ivana Mádlová, kterou si budou moci vybrat v čele kandidátky voliči v Plzeňském kraji. Babiš s ní v tomto týdnu objel tři města, kde stála po jeho boku. Moc prostoru jí však nedal, na všech místech mluvil v drtivé většině času on, protože voliči evidentně přišli hlavně kvůli němu. "Teď by mohla říct něco paní Mádlová," poznamenal například na úterním mítinku v Přešticích po svém delším úvodním slově, "nebo víte co, první se mě začněte něco ptát a já vám budu odpovídat," dodal vzápětí.

To jsou tedy tři ženy, které už mají z kampaně společné fotky se svým šéfem. Kdo ale budou další čtyři jedničky? Podle více zdrojů z hnutí ANO bude lídryní také poslankyně ANO Jana Berkovcová, která povede kandidátku v Královéhradeckém kraji. Tato odbornice na školství o sobě dávala vědět v posledních letech, kdy se stala členkou stínové vlády ANO. Mnohdy až drtivě kritizovala ministry školství ve vládě Petra Fialy a před návratem Roberta Plagy byla hlavní tváří ANO pro oblast školství. Plaga se totiž jako ministr školství v Babišově vládě se šéfem ANO nepohodl a fakticky se s ním rozešel, oba muži už se ale opět smířili. Jasným favoritem hnutí na příštího ministra školství je tak opět Plaga, který patrně povede kandidátku ve Středočeském kraji.

Maláčová vycouvala

Stále ale ještě zbývají tři jedničky. Další žena by měla vést kandidátku Karlovarského kraje, kde za ANO dominuje Jana Vildumetzová, která si svou razantní kritikou vlády vysloužila nejen popularitu, ale i zisk postu senátorky. ANO proto do sněmovních voleb hledalo jinou ženu. Spekulovalo se o předsedkyni sociální demokracie Janě Maláčové, ta se ale nakonec rozhodla, že na kandidátce ANO figurovat nebude a vytvoří vlastní stranickou kandidátku. Nakonec by měla být v čele poslankyně ANO Romana Oulehlová.

Jedno z posledních dvou jmen patří komunální političce ANO, o které mluví Karel Havlíček v superlativech. "Budete sami překvapeni, je to fakt skvělá kandidátka, perfektní, mám velkou radost, že bude lídryní, jsem za to opravdu šťastný," řekl ve výborné náladě Havlíček. Víc ale prozradit nechtěl. Podle informací Aktuálně.cz jde o starostku České Lípy Jitku Volfovou. Ta vstupovala do politiky v roce 2014 jako šestka kandidátky do zastupitelstva tohoto města a díky preferenčním hlasům získala první místo. V letech 2016 až 2020 byla také první náměstkyní hejtmana Libereckého kraje. "Krajský sněm ANO mě nominoval na lídryni, oficiálně ale ještě kandidátka nebyla schválena," řekla starostka.

Zůstává poslední neznámé jméno, které nechtěl Babiš ani Havlíček prozradit. Jisté je, že ustoupit z prvního místa bude muset někdo z mužů, se kterým původně hnutí počítalo.

Babiš přitom k političkám tíhne už delší dobu a obklopoval se jimi od počátku. Nutno ale dodat, že s některými se nerozešel zrovna v dobrém. Když vstoupil do politiky, hodně sázel na ženu v čele třeba v době, kdy vybíral kandidáta ANO na pražského primátora. Vybral si Adrianu Krnáčovou, která byla skutečně primátorkou zvolena. Podobně preferoval ženu při hledání eurokomisaře, členkou Evropské komise udělal Věru Jourovou, která loni z ANO odešla. A za zaznamenání stojí, že když tvořil Alianci nespokojených občanů 2011 (tedy ANO 2011), stála po boku jako jeho hlavní spolupracovnice Anna Veverková, mezi novináři oblíbená mluvčí vlády expremiéra Vladimíra Špidly.