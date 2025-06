Život je jeden velký obchod, říká "carevna" Nečasová. Touha po moci ji stáhla na dno

Oznámení Jany Nečasové (dříve Nagyové), že se rozchází s expremiérem Petrem Nečasem, je tečkou za příběhem, který nemá v Česku obdoby. Žádný jiný milenecký a následně manželský vztah neovlivnil v posledních letech tak hluboce politické dění jako ten jejich, který zapříčinil pád vlády ODS a razantní nástupu hnutí ANO, které má šanci opět vládnout.

Jejich společný příběh začal už před více než dvěma desítkami let, jak upozornila tento týden sama Jana Nečasová, když agentuře ČTK posílala prohlášení o konci svého vztahu s manželem Petrem Nečasem. "Náš blízký osobní a po všech stránkách naplněný vztah po 21 letech končí," uvedla navzdory tomu, že jako manželé byli spolu "jen" 12 let.

Znali se ale podstatně déle, od roku 2004, kdy jim oběma bylo čtyřicet let a jejich kariéry nabíraly rychlost i vzestup. V roce 2010 stanul Nečas v čele ODS i vlády a jeho milenka, tehdy ještě s příjmením Nagyová, se stala jeho pravou ruku s ohromným vlivem. Jen o tři roky později přišel velmi razantní pád, protože Nagyová byla zatčena kvůli podezření, že úkolovala Vojenské zpravodajství a domlouvala funkce ve státních firmách pro tři poslance ANO, kteří nepodporovali Nečasovu vládu.

Vláda kvůli této aféře padla a ODS trvalo několik let, než zase měla premiéra v podobě Petra Fialy. Pár dva další roky chodil k soudům, ve kterých byla Nečasová odsouzena ve třech případech za porušení zákona, Nečas ve dvou případech.

Od samého začátku veřejnost fascinoval především příběh Jany Nečasové -Nagyové, která se z prodavačky v kantýně dostala až do samého centra moci, kde do určité míry ovládala i předsedu vlády. "Za své povolání prodavačky se nestydím, naopak mi hodně dalo. A mezi námi, všichni lidé něco nabízejí, prodávají, kupují… vždyť život je jeden velký obchod," vyznala se v knize z roku 2014 NEČAS Jany Nagyové.

Její "obchodování" začalo roku 1996, kdy pracovala v kanceláři Oblastního sdružení ODS Karlovy Vary. Po osmi letech už toužila po změně, k čemuž jí výrazně pomohlo první setkání právě s Nečasem. V té době byl už několik let poslancem za ODS a druhým mužem strany hned za předsedou Mirkem Topolánkem, který ho tehdy porazil o pouhé dva hlasy v souboji o vedení strany.

Z pozice prvního místopředsedy ODS se setkal z manažery strany z regionů, kde se s ním dala Nagyová do řeči. Podle svých slov si mu postěžovala, že politici ODS nejezdí z Prahy do regionů, a pozvala ho na dvoudenní pracovní návštěvu. O rok později se už přemístila z Varů do hlavní kanceláře ODS - místo jí nabídl Nečas. A když ho vzal Topolánek v roce 2006 do vlády jako ministra práce a sociálních věcí, Nečas si vybral Nagyovou coby ředitelku odboru své kanceláře. "Mám ráda chytré muže. Lidi, co mě něco mohou naučit. Možná se někdy tvářím, že všechno znám a umím, ale rozhodně to tak není," vysvětlovala svůj obdiv k Nečasovi.

V roce 2010 se poprvé objevila na veřejnosti informace o vztahu mezi nimi, na Facebook tehdy jeden z uživatelů napsal: "Vyzýváme Petra Nečase, aby se ke svému mimomanželskému poměru postavil čelem a vyvodil z něj důsledky." Nečas, v té době ženatý otec čtyř dětí, pro média takový vztah kategoricky popřel. "Je to nesmysl a součást špinavé předvolební kampaně. Jsem zvědavý, z čeho všeho budu ještě do voleb obviněn," sdělil.

Když v květnu 2009 Topolánkova vláda předčasně skončila, Nagyová šla na několik měsíců pracovat pro tehdejšího pražského primátora za ODS Pavla Béma a následně se stala poradkyní ministra obrany Martina Bartáka. Nejvíce času ale trávila s Nečasem, který nahradil Topolánka v čele ODS, kterou vedl jako lídr do voleb v roce 2010. Nečasova tehdejší manželka stála po jeho boku po celou kampaň až do voleb, které sice vyhrála sociální demokracie, vládu ale vytvořil Nečas. A jako premiér si vzal na Úřad vlády právě Nagyovou. Do vládní krize, tvrdého pádu Nečase i ODS a zatčení Nagyové tehdy zbývaly ještě tři roky.

Sama Nečasová popisuje tyto tři roky jako pracovně velmi intenzivní s tím, že mezi ní a premiérem vznikl i intimní vztah, který na veřejnosti tajili. "Nikdy jsem před lidmi nepokřikovala Petře! Nikde jsem nedávala najevo, jak blízko mu jsem. Naopak jsem na nějaké oficiality vystrkovala podřízené nebo jiné lidi, ať tam jdou oni," tvrdí v knize, kde na adresu tehdejší Nečasovy manželky Radky uvádí, že prý nikdy nechodila do práce a Nečasovi nikdy nedávala zpětnou vazbu, co a jak se mu daří či nedaří.

Oni mu koupili pečené kuře v supermarketu, nechápala kuchaře vlády

Nagyová tak brzy získala nejen pověst milenky předsedy vlády, ale také šéfové, ze které mají podřízení obavy. Což Aktuálně.cz potvrdila jedna z žen, které měla blízko k dění uvnitř ODS. "Hned jak přišla z Karlových Varů do pražského ústředí ODS, vládla pevnou rukou. Všechno se muselo točit kolem ní. Už tehdy bylo jasné, že má k Nečasovi blízko, lidé kolem ní ale měli raději Topolánka, za kterého ODS fungovala nejlépe, " uvedla tato žena.

Sama Nečasová v knize přitakává na připomínku, že z ní šel občas strach. Vysvětlovala to tím, že Nečase měla obrovsky moc ráda a chtěla, aby mu všichni podřízení zajistili maximální servis.

"Stávalo se, že zaměstnanci, kteří měli na starosti vztahy s veřejností, vymysleli pro premiéra účast na akci, která nevyzněla dobře. Obouvala jsem se do nich, ať se trochu namáhají, protože já tady od toho nejsem," stěžovala si. "Uvědomila jsem si, že oni pro něj nevymysleli ani rozsvícení obyčejného vánočního stromku. Nenapadaly je základní věci. Já jsem ale nemohla být u všeho, když jsem měla na starosti celý aparát," pokračuje. A v knize přidala také historku, jak ji velmi rozčílilo, když v kuchyni na Úřadu vlády zapomněli Nečasovi připravit kuře, protože měl dietu, a šli ho koupit do supermarketu.

Bývalý vysoce postavený státní úředník vzpomíná například na to, jak se při návštěvě Francie objevila vedle Nečase právě Nagyová. "Šokovalo mě, když vystoupila z letadla v červených lakovaných vysokých kozačkách. A šokovaně vypadal i tehdejší prezident Nicolas Sarkozy," přiznal vládní úředník pod slibem anonymity.

Podobně promluvil bývalý zaměstnanec Úřadu vlády za Nečase, který tvrdil, že se Nagyové snažil vyhýbat a nejednal s ní, pokud nemusel. "Když jsem viděl, jak jde po chodbě, pro jistotu jsem zahnul. Jako muž jsem to ale neměl tak špatné. Peklo měly ženy, především mladší a hezčí než ona. Málokterá pod ní vydržela pracovat více než pár měsíců," uvedl. "Základní pravidlo pro dobré vztahy s paní Nagyovou bylo nesnažit se dostat k premiérovi. To bylo její výsostné hájemství. Její moc plynula z toho, koho pustí dál a koho ne. Kdo se jí nelíbil, toho k Nečasovi prostě nepustila," řekl a jako příklad uvedl tehdejší zmocněnkyni vlády pro lidská práva Moniku Šimůnkovou. Za celé funkční období se s Nečasem nepotkala, protože ji Nagyová nesnášela.

"Ona vlastně nezasahovala do politických témat. Jí šlo vyloženě o statusové symboly. Aby měla vždy k dispozici auto s řidičem. Aby měla Hrzánský palác. Aby ji všichni důsledně oslovovali 'paní vrchní ředitelko' a ne jenom 'paní ředitelko'," popsal vysoký státní úředník, který Nagyovou znal ještě z doby, kdy následovala Nečase na ministerstvo. Někteří zaměstnanci také upozorňovali, že měla na Úřadu vlády přezdívku "carevna".

Charakteristiku Nečasové a její vztah k Nečasovi dotváří také její povídání v knize o tom, jak mu vyčítala, že působí moc lidově. "K moci prostě patří atributy moci. Král, žezlo, jablko, koruna. A Petr to soustavně odmítal. Když to připodobním, tak nahoře na Hradě byl v té době Václav Klaus. Třeba jako císař. Premiér je ale druhým mužem ve státu. Přeneseně řečeno, dalo by se říct král. A král má mít atributy moci," napsala s tím, že se jí nelíbilo, že například odmítal používat ve vládní limuzíně majáček pro přednost v jízdě.

Skoro to vypadá, jako by se rozhodla ony atributy moci uchopit pro sebe. Jak vyplynulo z vyšetřování a soudních líčení, její vliv na Nečase a okolí byl mnohem větší, než by odpovídalo její pozici státní úřednice. Komplikovaný případ s několika podezřeními by šlo shrnout tak, že Nečasová byla v několika případech odsouzena, maximální trest byl ale podmíněný. Do vězení nešla, takže za mřížemi strávila celkem pět týdnů ve vyšetřovací vazbě, kterou soud odůvodnil tím, že by na svobodě mohla ovlivňovat svědky.

Pokud jde o porušení zákona a tresty, nejzávažnějšího porušení se dopustila tím, že podle soudu zneužila Vojenské zpravodajství ke sledování dřívější manželky premiéra Radky Nečasové a dvou zaměstnanců Úřadu vlády. Dostala podmíněný trest, zkušební dobu jí ale zkrátil milostí tehdejší prezident Miloš Zeman.

Další trest, opět podmíněný a peněžitý ve výši 300 tisíc korun, plus zákaz výkonu vysokých funkcí ve státní správě, dostala v roce 2023 za to, že domlouvala místa ve státní správě pro tři poslance ODS výměnou za to, že se vzdají mandátu poslance. Tímto obchodem byla na chvíli zachráněna Nečasova vláda, protože poslanci se chystali vládu svrhnout, jelikož nesouhlasili s jejím daňovým balíčkem.

Třetí trest, opět podmíněný, si odnesla od soudu v roce 2017 za vyzrazení utajované zprávy Bezpečnostní informační služby. U soudu byla také kvůli obžalobě, že nezdanila luxusní kabelky, které jí přinášeli politici i lobbisté, v tomto případě ale soud stíhání zastavil kvůli uplynutí promlčecí lhůty.

Jana Nečasová ve všech případech všechna obvinění odmítala a tvrdila, že zákony neporušila. Jak ale sama v tomto týdnu přiznala, letité soudy ovlivnily její manželství s Nečasem, kterého si vzala v roce 2013. "Velké množství dlouhotrvajících soudních řízení představovalo obrovský stres, který se podepsal na psychice, zdraví i na vztahu. Jako manželé jsme se po čase vzájemně odcizili a v poslední době jsme ani netrávili téměř žádný čas společně," napsala do prohlášení.

Pokud jde o toto prohlášení, je zřejmé, že stejně jako v minulosti vzala iniciativu do svých rukou. I ve zmiňované knize sama sebe několikrát popisovala jako nezávislou ženu, která je zvyklá se o sebe postarat a vystupovat sebevědomě. Ohledně vztahu s Nečasem se několikrát hájila tím, že ho rozhodně neodvedla od rodiny, a pochvalovala si jeho vztah k jejím dvěma dospělým dcerám. "V Petrovi mají toho nejlepšího kamaráda a vědí, že máma už není na život i na starost o ně sama," svěřila se v roce 2014.

Samotný Nečas se k rozchodu nijak nevyjádřil, po celou dobu od zatčení ale za Nečasovou stál. Přijel pro ni, když byla propuštěna z vazby, doprovázel ji na všechny soudy a snažil se vzít vinu na sebe. To bylo patrné zejména v případě zneužití Vojenského zpravodajství. Nečas tvrdil, že příkaz ke sledování Vojenským zpravodajstvím vydal on, čemuž ale soudy neuvěřily. Za dvojité křivé svědectví a také za podplácení ve zmiňovaných trafikách pro tři poslance dostal od osudu podmíněný trest 2,5 roku se zkušební dobou na čtyři roky a peněžitý trest milion korun.