"Vy jste 24 hodin mluvil s panem Kubou?" Michálek dál tvrdí, že Fiala podlehl kmotrům

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek trvá na svém, že premiér Petr Fiala (ODS) stranu "vykopl" z vlády. Zároveň ale v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz trochu brzdí v útočné rétorice a vyzývá, aby se počkalo na pondělní jednání Ivana Bartoše s prezidentem Petrem Pavlem.

Jakub Michálek patří k hlavním postavám vládní krize, kterou zažehl návrh premiéra Petra Fialy na odvolání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z kabinetu kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení. Šéf pirátských poslanců na následné tiskové konferenci obvinil Petra Fialu, že Ivana Bartoše zbavil ministerského postu kvůli nátlaku Jana Skopečka, Zbyňka Stanjury, Martina Kuby a Martina Kupky. Všichni politici ODS to odmítají.

Pirátský poslanec Jakub Michálek ale na svých slovech v rozhovoru pro Aktuálně.cz trvá. "Vy jste byl s panem Kubou od rána do večera, mluvil jste s ním 24 hodin denně? Já tedy ne. Informace mám z důvěryhodných zdrojů," namítá. Jihočeský hejtman přitom už v úterý večer v České televizi nabídl svůj diář a telefon jako důkaz, že s Fialou nejednal ani nemluvil.

Fialovu výzvu, aby Piráti navrhli na post ministra pro místní rozvoj někoho jiného místo Bartoše, rezolutně odmítá. "To vůbec. Opravdu si nemyslím, že bychom směřovali tímto směrem. To, co vyvolal pan premiér, tedy, abychom si sebrali pár švestek a nechali mu ve vládě Jana Lipavského a Michala Šalomouna, je zcela neakceptovatelný způsob jednání. Pan premiér porušil koaliční smlouvu," tvrdí Michálek.

Zároveň ale nevyslovuje větu, že Piráti už z vlády odcházejí, ani nevysvětluje, jak by by kabinet opustili. Michálek chce počkat na jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a dosluhujícím šéfem Pirátů.

"Je to slušnost vůči panu prezidentovi, který projevil zájem se s aktéry setkat. Je to jeho ústavní poslání a je základní slušnost, aby to proběhlo, než budeme vynášet kategorické soudy. Pokud pan prezident řekl, že to chce slyšet osobně od pana premiéra a že se chce setkat s Ivanem Bartošem, tak myslím, že je rozumné, aby měli prostor se sejít," míní Michálek a vyjadřuje se také k pravděpodobnému odchodu do opozice a tvrdí, že se jej neobává.

"Když jsme byli v opozici, vždycky jsme si vedli skvěle. Zvládneme být dobrou opozicí Fialově vládě," dodává předseda pirátských poslanců.

Celý rozhovor s Jakubem Michálkem si můžete pustit v úvodu článku.

