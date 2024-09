Kuba sepsul Richterovou: Za ty lži mi kupte bonboniéru, chováte se jak děti ve školce

Piráti po nečekaném návrhu na odvolání předsedy strany Ivana Bartoše z vlády, které oznámil premiér Petr Fiala (ODS), svolali tiskovou konferenci. Během ní tvrdili, že za Bartošovým odvoláním stojí mimo jiné hejtman Martin Kuba (ODS). Ten nařčení Pirátů později odmítl se slovy, že se Piráti chovají jako v mateřské školce a požadoval omluvu. Obvinění odmítl i Fiala.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek na úterní tiskové konferenci řekl, že podle jeho informací měl Fiala odvolat Bartoše pod tlakem hejtmana Martina Kuby, místopředsedy sněmovny Jana Skopečka, ministra dopravy Martina Kupky a ministra financí Zbyňka Stanjury.

Měli mu podle Michálka hrozit, že pokud Piráty z vlády neodstraní, skončil by on sám. Piráti během konference mluvili i o údajných kmotrech, kteří také rozhodnutí ovlivnili. Odvolání považují za podraz. Fiala i další politici ODS to odmítli, žádná taková schůzka podle nich neproběhla.

K nařčení se vyjádřil ve vysílání České televize i Kuba, který tvrdí, že o odvolání dopředu nevěděl a doslechl se o něm až z médií. Podle něj místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, která byla ve stejné chvíli ve vysílání přítomná, a Piráti lžou. Místopředsedkyni sněmovny nabídl, že za ním může přijet do jižních Čech, kde by spolu prošli jeho diář, ukázal by jí, kde trávil čas před odvoláním Bartoše, a prošli by, komu v té době telefonoval.

"Až bychom to vše udělali, došla by mi koupit bonboniéru a kytku. Možná by si uvědomila, že bohapustě lhát a plivat po lidech jenom proto, že se jim to zrovna hodí, je něco, co se v politice nedělá. Politika nemůže být o tom, že se chováte jako děti v mateřské školce," řekl jihočeský hejtman a odmítl, že by do odvolání jakkoliv zasahoval.

"Můžeme to panu Kubovi věřit a nemusíme," reagovala Richterová. Tvrdí, že se premiér Petr Fiala zachoval způsobem, který mu není vlastní. Odvolání opět označila za podraz. "Jde o něco, co je dlouhodobě ve veřejném prostoru. Píšou o tom různí političtí komentátoři a k nám se donáší kuloární informace, že tlak na premiéra Fialu sílí," řekla. Podle ní tak "vykopnutí" Pirátů z vlády může být odrazem tohoto údajného tlaku, kterému měl premiér podlehnout.

Projektem digitalizace stavebního řízení, kvůli jehož nedostatkům premiér Bartoše odvolal, je nyní pověřený ministr dopravy Martin Kupka. I jeho pirát Michálek označil za jednoho z lidí, kteří na Bartošovo odvolání měli tlačit. Ministr tato tvrzení odmítl. "Konspirační teorie o tlacích na premiéra jsou naprostý nesmysl," uvedl.

"Absolutně odmítám řeči o tom, že jsem jednal pod tlakem údajné schůzky, které se měl zúčastnit Martin Kupka, Zbyněk Stanjura, Jan Skopeček či Martin Kuba. Nikdy se takováto schůzka neuskutečnila," napsal též Fiala.

Video: Nejzajímavější momenty z odvolávání Bartoše z vlády (24. 9. 2024)