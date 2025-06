"Když pumpaři vidí zájem řidičů, zdraží hned." Co může ještě nastat po útoku na Írán

Pokud bude situace kolem útoku na Írán eskalovat a dotkne se i ropných zařízení, k českým pumpám dorazí dražší benzin z dražší ropy za dva týdny. Některé čerpačky by si ale mohly přilepšit na úkor zákazníka hned i bez vlivu dražší ropy. Stačí, když uvidí rostoucí zájem panikařících řidičů.

Ropa v panice zareagovala na noční útok izraelských letounů na Írán skokem o 10 dolarů za barel, burzy se pak postupně během pátečního dne částečně uklidnily. Kde se cena zastaví, však nikdo neví. Ani jak se to projeví u pump.

Jisté je jen to, že jakmile vyšší cena benzinu a nafty dorazí přes burzu do Česka, čerpačky zareagují okamžitě. Zatímco v případě zlevňování ropy pumpy s úlevou pro řidiče otálejí.

"Teď záleží na tom, zda se konflikt rozšíří, nebo ne, zda se dotkne i těžby ropy a rafinerií," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz expert a ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak, který se dlouhodobě zabývá cenami komodit.

Poroste dál cena ropy?

Dobré bylo, že při útoku zatím nebyla zasažena žádná ropná zařízení. Takže z hlediska produkce ropy Íránem zatím nenastala žádná změna. Je tu ale hrozba, že konflikt bude eskalovat a ovlivní to přepravu ropy přes Hormuzský průliv, který je klíčový. Kdyby se přes něj trasa zablokovala, mělo by to na cenu ropy velmi negativní vliv, cena by hodně rostla. Zatím ale tahle situace nenastala, je to spíš ve stadiu spekulací, které ale nelze vyloučit.

Jaký podíl má samotný Írán na celkové produkci ropy ve světě?

Denně se ve světě vytěží kolem stovky milionů barelů, aktuálně je to zhruba 102 milionů. Na Írán z toho v dubnu připadaly 3,3 milionu barelů denně. Ke konci roku 2023 dodával Írán 2,9 milionu barelů denně, takže na rozdíl třeba od produkce v Americe dodávky světu od Íránu rostou. Je to jedna z mála zemí, které produkci v poslední době zvyšují.

To není tak málo, aby to neovlivnilo cenu ropy.

Určitě. Takový výpadek by cenu ovlivnil velmi.

Ustálí se cena ropy? Kdy případně?

V nejbližších dnech bude cena určitě volatilní, nepředvídatelně o něco stoupat, případně záhy klesat. V noci po izraelském útoku vyskočila ze 68 dolarů za barel na 78 dolarů, ráno ale klesla cena k 72 dolarům. Jak to ovšem bude pokračovat dál, se těžko předpovídá. Dosud byl vývoj klidný, celou druhou polovinu května až do 10. června se ropa obchodovala v rozmezí 64 až 66 dolarů. Teď budou ty cenové výkyvy větší. Nahoru i dolů.

Jak zareagují čerpací stanice?

Na pumpách zatím cena stagnuje, a to dlouhodobě. Vzhledem k tomu, že poslední dny, a to i bez vlivu útoku Izraele na Írán v noci na pátek, ropa částečně zdražila, koncem příštího týdne by nastalo zdražení u čerpacích stanic o 30 až 50 haléřů za litr. Říkám: i bez vlivu útoku.

A jak to vidíte teď po nočních útocích? Zvlášť pokud bude situace gradovat a nejsou vyloučeny útoky ani na ropná zařízení.

Reakce u pump by byla zhruba do dvou týdnů. To je typická doba reakce na skokový růst ceny ropy. Viděli jsme to například v roce 2022, když začala ruská okupace Ukrajiny. To zpoždění je způsobeno celým složitým procesem od reakce burzy v Rotterdamu po nákupy rafinerií, jejichž cena se domlouvá na dobu dopředu, takže v zásobách je stále zatím předchozí levnější nákup. Pohonné hmoty se většinou nekupují hned na druhý den. Takže v pátek 13. června se kupují například na 20. června.

Lidé někdy v takové situaci propadnou panice, vidí ve zprávách zmínku o leteckém útoku na ropnou zemi Írán a hned letí natankovat plnou, případně i do kanystru. Nemohou toho někteří pumpaři využít a vylepšit si marži tím, že by zdražili okamžitě, aniž by k tomu měli důvod v podobě dražšího vlastního nákupu?

To se samozřejmě může stát, nelze to vyloučit. Řidiči v takových případech ale akcelerují ceny u pump sami svým vlastním chováním. To je logický zákon poptávky a nabídky. Když některé pumpy uvidí znatelně zvýšený zájem řidičů, tak zdraží hned, aniž by k tomu měly nějaký jiný důvod.

Myslím, že se to často stávat nebude. Je tu vliv extrémně silné konkurence a velké hustoty čerpacích stanic, které se předhánějí o každý desetník za litr. Spekulativní zdražení bude omezováno tím, že řidič snadno popojede natankovat k jiné benzince, která bude mít cenu nižší. Jsou to prostě propojené nádoby. Nedá se zkrátka říci, že podnět ke změně ceny jde vždy shora, od nějakých velkoobchodníků, ale někdy jde i zdola od zákazníků.