Nechystám se tady končit. Jako Piráti jdeme zase nahoru, tvrdí pražský primátor Hřib

Pražská koalice, v jejímž čele stojí primátor Zdeněk Hřib (Piráti), sice oslabila, ale on věří, že bude ve vedení města pokračovat. Opírá se mimo jiné o průzkum, který si Piráti zadali a který jim dává šanci na vítězství ve volbách. "Politická kontinuita je důležitá, za dvě volební období se toho dá udělat ještě mnohem více," říká v prvním ze série předvolebních rozhovorů Aktuálně.cz s lídry.

Pane primátore, kolik dní vám ještě tady na radnici zbývá do konce?

Jé, já nevím. To se špatně počítá. Proč mluvíte o nějakém konci?

Politický život pražských primátorů zpravidla nebývá tak dlouhý, až na dvě výjimky byli u moci maximálně jedno volební období, která vám nyní končí. Myslíte, že vydržíte déle?

Myslím, že pro Prahu je poměrně významné, aby měla politickou stabilitu. Když se mluví o tom, aby česká metropole byla jako Vídeň, tak její rozvoj je částečně daný právě politickou stabilitou, kdy vídeňské vedení se delší dobu nemění. Pokud taková stabilita není, logicky nemůžete připravovat velké infrastrukturní projekty, bez kterých se Praha neobejde. Za dvě volební období toho pochopitelně zvládnete podstatně více.

Ptám se na váš možný konec i proto, že podle průzkumů to alespoň prozatím nevypadalo na vítězství Pirátů v pražských volbách. Byť samozřejmě skutečný názor voličů ukážou až volby.

Víte co? My Piráti jsme měli před parlamentními volbami loni podle průzkumů hodně procent a víte, jak to pak dopadlo. Nejlepší je moc nesledovat průzkumy. Navíc mě nezneklidňují, protože existuje jasný trend, že jako Piráti jdeme v Česku opět nahoru. Máme i nějaké vlastní průzkumy, podle kterých zvažuje naši volbu 25 procent Pražanů.

S ODS a ANO nechceme vládnout

S kým byste tedy případně vládli? Přijde mi, že je kampaň v Praze dost osobní a útočná.

Já bych si dokázal představit pokračování stávající koalice (Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu - TOP 09, STAN s podporou KDU-ČSL, LES a Demokratů Jana Kasla, pozn. red).

Jenže z vaší dnešní pražské koalice fakticky někteří současní partneři odešli k ODS do tábora koalice Spolu. Lidovci a TOP 09 jsou vlastně vaši protivníci.

Vzhledem k tomu, že Spojené síly pro Prahu už dál nekandidují, tak by vedení Prahy asi vypadalo částečně jinak než teď. Ale on je to jinak úplný bizár. Dvě ze tří stran, které tvoří koalici Spolu, tak tady s námi nyní na radnici vládnou, na kandidátce mají dva radní z mého vedení Prahy. Nevím, co to zkouší na voliče. Nevím, jestli jim toto někdo zbaští. A navíc mají na kandidátce Spolu trestně stíhané osoby, podobné je to u ANO.

Vy se hodně vymezujete proti ODS. Ale byl by pro vás skutečně velký problém vládnout s koalicí, jejíž součástí by byla ODS? Není do určité míry jedno, která strana vládne, protože všechny chtějí investovat, chtějí lepší dopravu, více bytů a podobně, jak ostatně vyplynulo i z našeho volebního kvízu?

Problém s ODS je především v tom, že oni něco jiného říkají před volbami a něco jiného dělají po nich. I před volbami v roce 2018 měli plná ústa řečí, jak chtějí podporovat investice a dělat další věci. Potom dojde na zvedání rukou a ODS, včetně Bohuslava Svobody (exprimátor, lídr kandidátky Spolu, pozn red.), nehlasovala pro výkup pozemků důležitých pro metro D, nehlasovala pro geologický průzkum metra, nehlasovala pro klimatický plán ani založení pražského společenství obnovitelné energie.

S kým tedy chcete vládnout, když na sebe takto útočíte?

Jsem si vědom, že povolební jednání nebudou jednoduchá, ale tak tomu bylo i v roce 2018, kdy jsme dopředu jasně řekli, jaké jsou naše principy. To platí i protentokrát, jasně například avizujeme, že nebudeme vládnout s trestně stíhanými osobami. Jsme schopni se domluvit s řadou lidí, ale nechceme ustupovat z našich principů. Sorry, ne.

Prý běhám v noci po Praze a maluji cyklopruhy

Když bude jednou vaše jméno uvedeno v pomyslné encyklopedii pražských primátorů, co byste chtěl, aby u vašeho jména bylo napsáno?

Primátor, za kterého byla odstartovaná stavba metra D. Primátor, za kterého začala velká výsadba stromů, slíbili jsme v roce 2018, že vysázíme milion stromů a teď jsme zhruba na polovině. Primátor, který provedl město dvěma krizemi globálních rozměrů. Covidovou a uprchlickou krizí.

Stavba metra souvisí s věčným pražským tématem, kterým je doprava. Můžete říci stručně a jednoduše, co s ní máte v úmyslu dělat?

Vedle zmiňované stavby metra dělám všechno pro to, aby vznikl městský silniční okruh (vnitřní okruh s tunelovým komplexem Blanka, pozn. red.) a další věci. Jestliže někdo tvrdí, že teď kolabuje doprava, ať se podívá do minulých let, problém s dopravou byl tady vždycky. V Praze je mnohem více aut, než kolik je schopné město absorbovat.

Jedním z řešení jsou proto i masivní investice do MHD a využívání moderních technologií při řízení dopravy. Opět o obě tyto věci usilujeme, například jsme dosáhli toho, že video stream z téměř jakékoliv městské kamery bude směřovat na umělou inteligenci, která bude počítat auta. A také podle toho uvidíme, co a jak v dopravě dělat.

Co byste řekl tomu, že jste do určité míry vnímaný jako primátor cyklistů? Zdá se, že ti vás dost chválí, zatímco motoristé spíše proklínají.

Existuje možná představa, že běhám po nocích po Praze s kbelíkem a maluji na silnicích čáry pro cyklisty. Tak to ale nefunguje. Dopravu má na starosti Praha sobě, je to především jejich odpovědnost. Kdyby přišla nějaká městská část a řekla, že dopravní náměstek za Prahu sobě Adam Scheinherr vytvořil nějaký cyklopruh, který oni nechtějí, tak bych jednal.

Nebyl byste tedy rád za označení "primátor cyklistů"?

Já se snažím, aby všechny způsoby dopravy v Praze koexistovaly.

Hodně se debatuje také o tom, jak moc či málo za vás město investovalo, nebo zda jste "neslízl smetanu" po vašich předchůdcích, kteří rozjeli některé projekty.

Jestli se nepletu, tak za nás se investuje rekordně. Navíc se investuje do smysluplných věcí. Takže například hned jak jsem nastoupil, tak jsem zrušil nesmyslné projekty třeba v IT, díky čemuž jsme ušetřili 145 milionů korun ročně. jak jsem zmiňoval, začalo se stavit metro D, nastartovali jsme stavbu tramvajových tratí v situaci, kdy se za deset let zpátky nezahájila žádná nová trať, prodlužujeme tramvajové trati.

Takže odmítáte výtky, že by se za vás málo investovalo?

Mohu pokračovat ve výčtu investic. Rekordním tempem se staví parkoviště P+R, máme nových tisíc míst, což je dvakrát více, než co udělali za deset let naši předchůdci. A to ještě nepočítám 1700 míst P+R ve Středočeském kraji, které spolufinancujeme. Do toho opravujeme rekordním tempem městské byty, stavíme nové přemostění Vltavy na Štvanici a Trojskou lávku, která padla za vlády ANO, když nebyla udržovaná za doby ODS. K tomu začneme stavět Dvorecký most (spojující Podolí se Zlíchovem, pozn. red.) a měli jsme odvahu jít do opravy Barrandovského mostu.

Nevybíral jsem si náměstka Hlubučka

Měli bychom vzpomenout i kauzu Dozimetr, která se týká údajné korupce v dopravním podniku. V oné encyklopedii bude patrně napsáno, že se tak stalo za vašeho primátorování.

Nikdo z nás Pirátů nemá s touto kauzou vůbec nic společného. Nejenže z nás není nikdo obviněný, ale nikdo není v souvislosti s kauzou ani nijak zmiňovaný.

Ale přece jen, nenese primátor určitou odpovědnost za vše, co se v Praze děje, zejména když mezi hlavními postavami kauzy je jeho náměstek Petr Hlubuček (STAN)?

Je důležité upozornit, že to byl náměstek za STAN a primátor si své náměstky nevybírá. Volí je zastupitelstvo, já nemám žádné právo je jmenovat ani odvolávat.

Nemohli jste ale ve vedení Prahy vytvořit systém, který by co nejvíce eliminoval možnost jakékoliv možné korupce či jiného nezákonného jednání?

Kdyby všichni dodržovali protikorupční principy, které jsme my Piráti prosazovali, tak by se pravděpodobně něco takového nestalo. Byla by například otevřená výběrová řízení, takže by si nešlo někoho prosadit mimo ně, dopravní podnik by měl snížené limity, kdy by sám mohl dělal výběrová řízení. Mimochodem: podezření ohledně kauzy Dozimetr se netýkají žádné zakázky tady na magistrátu, protože tady jsme naše pravidla zavedli.

Jak je ale potom možné, že se něco takového stalo u samotného náměstka primátora Prahy, jednoho z nejvýše postavených politiků v metropoli?

Bohužel se nám nepodařilo přesvědčit koaliční partnery, aby zavedli stejná protikorupční opatření, jaká máme tady na magistrátu také v městských firmách. Vytvořila se proti tomu opozice, ve které byl jedním z největších oponentů právě Petr Hlubuček a také Jirka Pospíšil (TOP 09). Oba tvrdili, že prý budou opatření neefektivní.

Když mluvíte o otevřenosti, opozice vám vyčítá tajné hlasování na radě města o zahájení geologického průzkumu na metro D za 1,5 miliardy korun a následnou likvidaci lístků, na kterých byly výsledky hlasování. Vy jste je nějak "ztopil"?

Nic jsme neztopili. ODS se tváří, že tady na magistrátu nikdy neprobíhalo dříve tajné hlasování, což není pravda. Například primátoři bývali historicky voleni tajnou volbou. Snaží se dělat tragédii z něčeho, co žádná tragédie nebyla. Mimochodem: nyní jsme schválili, že budou existovat záznamy, kdo a jak na radě jmenovitě hlasoval.

Proč ale bylo hlasování tajné? A proč zmizely lístky?

Lístky nezmizely. Zástupci hnutí Praha sobě navrhli, že chtějí hlasovat tajně. Měli jsme tendenci vycházet našim koaličním partnerům vstříc. Nepřišlo mi to nijak toxické, protože o tomto návrhu se následně mělo hlasovat na zastupitelstvu jmenovitě. Pokud jde o lístky, byly zprocesovány jako kterékoliv jiné lístky z minulosti. Zkuste se zeptat, jestli někde archivují hlasovací lístky třeba po volbě primátora.

Co znamená zprocesovány? Vyhodili jste je?

Ale to je úplně jedno. Musím však přiznat, že to dodnes vnímám trochu jako chybu. Šlo ale spíše o symbolickou chybu, protože hned po radě se hlasovalo na zastupitelstvu zcela veřejně a je jasné, kdo jak hlasoval.