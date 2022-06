Hlubučkova pražská chobotnice: Krejčířův spojenec i šéf zadlužených slovenských drah

Z policejního obvinění, které Aktuálně.cz získalo je zřejmé, že kauza pražského dopravního podniku se odvíjí od dnes už bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka, kterého soud poslal v pátek odpoledne do vazby. To on zajistil obsazení některých vedoucích míst v podniku lidmi, kteří se podle policie podíleli na závažné trestné činnosti. Hlubuček mezitím skončil jako šéf STAN v Praze.

Na začátku celé kauzy stáli podle policie kromě náměstka primátora Petra Hlubučka podnikatelé Michal Redl s Pavlem Kosem. Právě oni měli vymyslet systém, kterým odčerpávali peníze z městského dopravního podniku a také od podnikatelů, kteří byli s touto firmou ve spojení. "Založili organizovanou zločineckou skupinu zaměřenou na trestnou činnost spočívající v dlouholetém neoprávněném získávání peněžních prostředků od subjektů dodávajících dopravnímu podniku služby a stavební práce," píše policie v obvinění. Podle vyšetřovatelů ovládli členové skupiny manažerské pozice v dopravním podniku umožňující kontrolovat zadávání veřejných zakázek a plnění smluv. Dosadili na ně osoby, které se s cílem skupiny zcela identifikovaly, staly se jejími členy a plnily pokyny zadané Redlem či jeho lidmi. Mezi důležité podezřelé patří dnes už bývalý ekonomický ředitel dopravního podniku Matej Augustín a dvojice podnikatelů Pavel Dovhomilj a Zakaria Nemrah. Skupina ale oslovovala a využívala i další obviněné.

Michal Redl Ne náhodou patří v obsáhlém policejním usnesení první místo zlínskému podnikateli Michalu Redlovi, už v minulosti vyšetřovanému za podvody. Právě on byl podle policie hlavou celé skupiny, byť k porušování zákona nutně potřeboval náměstka primátora Petra Hlubučka a některé další obviněné. Především Mateje Augustína, který byl členem představenstva a ekonomickým ředitelem dopravního podniku. Redl je podezřelý z účasti na organizované zločinecké skupině, ze zločinu přijetí úplatků a také z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Poslední obvinění se týká události, kterou policie natočila 8. dubna 2021. Redla navštívila sexuální společnice Kristýna, které podle policistů nabídl kokain. Když se ho ptala, jestli je to kokain, odpověděl: "Samozřejmě." Měla z drogy obavy, ale nakonec si ji vzala, vdechla ji z talířku, stejně jako Redl. Podstatnější jsou ale pasáže týkající se zakázek dopravního podniku. Policie jich jmenuje několik, společně s Hlubučkem a Augustínem měl Redl například požadovat po společnosti Nové Holešovice Development úplatek pět milionů korun. Redl byl v minulosti trestně stíhaný ve dvou kauzách uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře. V prvním případě spolu s ním v roce 2002 podle policie tuneloval Českou spořitelnu. O blízkém vztahu obou mužů svědčí dopis, který v srpnu téhož roku poslal Krejčíř Redlovi z vazební věznice. Začínal slovy: "Čau Míšo. I když se spolu moc dlouho neznáme, musím objektivně říct, že jsem velmi pozitivně překvapen loajalitou a přístupem tvojí osoby ke mně." Druhý případ se týkal půlmiliardového daňového úniku jihlavské firmy M5. Redlovo stíhání bylo nakonec zastaveno kvůli lékařskému potvrzení, že trpí vážnou duševní poruchou. Někteří policisté to označovali za účelovou výmluvu. V roce 2017 vyšly najevo jeho vazby na hnutí STAN. Europoslanec a tehdejší místopředseda hnutí Stanislav Polčák mu přeposlal e-mail, kterým ho straničtí kolegové žádali o doporučení k nominacím na důležitá místa v pražských firmách a na magistrátu. Polčák se hájil tím, že e-mail byl určen pro Michalova otce Petra Redla. Do vedení hnutí ve stejném roce už ale nekandidoval. Uvedl, že nechce poškodit jeho pověst. Kontakty na STAN mohl Michal Redl získat právě díky svému otci, který podniká v hazardním průmyslu a STAN dříve sponzoroval. Když před pěti lety ve Zlíně vzrostl počet herních automatů, protihazardní iniciativy to přičítaly napojení členů vedení města ze STAN na Redla staršího.