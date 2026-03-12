Panika kvůli „prošlým“ rybám pro české děti? Po banální chybě přišla nečekaná pomsta

Školní jídelny v Praze ovládla panika. Obdržely totiž „prošlé“ lososy a hned zalarmovaly dodavatele. Vzápětí se rozjela detektivní akce – dle zjištění Aktuálně.cz chyba byla v etiketách se špatně uvedenou trvanlivostí. Nezávadnost ryb potvrdily i kontroly, za pochybení padly dva vyhazovy. Jenže tím to nekončí – exšéf skladu jakékoliv zapojení do kauzy zapřel i přes důkazy, jež má redakce v rukou.
Celkem pět školních jídelen v Letňanech a Čakovicích muselo řešit nepříjemné překvapení, když jim 4. února dorazila ke zpracování várka lososových kousků. Když hospodářky zkontrolovaly etikety, zjistily, že jsou ryby od dodavatele Fjord Bohemia už dva měsíce „prošlé“.
Na místě proto bylo vážné podezření, že by konzumace mohla způsobit dětem a dalším strávníkům z několika okolních škol nemalé zdravotní problémy. Redakce Aktuálně.cz se proto případu věnovala více než týden – prošla si desítky dokumentů, mluvila s několika klíčovými svědky z dodavatelské firmy i z jídelen a kontaktovala také státní kontrolní orgány.
Celá kauza, do níž se čerstvě vložili i internetoví influenceři, je ovšem mnohem zamotanější, než se na první pohled zdá. A zdaleka nejde pouze o ryby se špatnou etiketou. Na konci je totiž i krádež firemních dat a falešné dokumenty, což ovšem hlavní potenciální viník zapřel – třebaže existují důkazy potvrzující opak.
První chyba: dva roky starý přešlap
Ale vraťme se na start. Celý řetězec událostí se začal odvíjet v prosinci 2024. Tehdy byla ve výrobním závodě Fjord Bohemia zpracována šarže lososových kousků. Ryba měla být hluboce zamražena a vakuově zabalena.
Někde tam ovšem podle zástupců firmy došlo k lidské chybě – místo tradiční dvouroční trvanlivosti se na etiketě objevila o rok kratší lhůta.
Zdánlivě banální chyba pak zůstala skryta v mrazáku až do prosince 2025. Pak ale šarži s vadnou etiketou obdržela nadace, která na „téměř prošlé ryby“ upozornila vedení firmy. Tehdy se nikomu nic nestalo – po zpětné kontrole se zjistilo, že ryby jsou prakticky v polovině své trvanlivosti, tedy do konce roku 2026. I tak ale šlo o pochybení ze strany Fjord Bohemia.
Co na to legislativa?
Podle potravinářských norem, postupů HACCP a vyhlášek je minimální trvanlivost zmraženého a zabaleného zboží, zejména masa, standardně 24 měsíců. Logicky tedy měla trvanlivost zmiňované šarže končit v prosinci 2026. Laboratorní test ji pak může v případě potvrzení nezávadnosti prodloužit o dalších 12 měsíců.
Proto se 11. a 12. prosince odehrálo školení pro zaměstnance skladu, aby si dávali na šarži s chybným značením pozor a ideálně ji umístili „do blokace“, aby nedošlo k omylu při rozvážce. O nápravu se mj. měl postarat manažer skladu, jistý Jaroslav Beránek. Že na školení byl přítomen, potvrzuje jeho podpis v prezenční listině, kterou má redakce Aktuálně.cz fyzicky k dispozici.
I přesto ale o dva měsíce později – přesněji ve středu 4. února 2026 – došlo k úplně identické chybě. Která ovšem tentokrát spustila znatelně větší paniku.
Druhá chyba: nepozornost, která způsobila paniku
Tentokrát bylo zboží s chybnou etiketou vyexpedováno do několika školních jídelen v Letňanech a Čakovicích. Hospodářky škol si chyby všimly o den později, kdy už byla ryba na jídelníčku, a okamžitě kontaktovaly obchodního zástupce firmy Fjord Bohemia. V kanceláři skladu se následně v 15:00 rozběhla operativní schůzka.
Účastnil se jí také zmíněný manažer skladu pan Beránek, manažerka kvality Oleksandra Ovchynniková a další pracovníci různých úrovní. Ti byli informováni o chybě, načež se spustilo pátrání po možném viníkovi. Pan Beránek coby manažer skladu, v jehož úseku se stal přešlap, měl dát vědět vedení Fjord Bohemia. Tak ostatně zněla i domluva na odpolední „krizové“ schůzce, aby mohla společnost začít s protiopatřeními.
Místo toho ale pochybení zamlčel. Provozní ředitel firmy Milan Starý se proto o nešťastném incidentu dozvěděl až o den později ve fitnescentru. „Úplně to se mnou švihlo. Okamžitě jsem jel do práce. Následovala blesková operace: omluvy školám, květiny hospodářkám a hlavně ujištění, že je ryba zdravotně v pořádku, jelikož byla i přes informace na etiketě v polovině své životnosti,“ sdělil Starý redaktorovi Aktuálně.cz.
Průběh šetření potvrdil také Josef Vlk, ředitel příspěvkové organizace, která má na starost pět školních jídelen na Praze 9. „Dostali jsme od dodavatele podklady a vysvětlení, na základě kterých jsme vyhodnotili, že jsou ryby v pořádku. Ověřili jsme si vše, nesmrděly, byly v bezvadném stavu. Nepřišlo ani žádné hlášení o tom, že by došlo ke zdravotním problémům,“ potvrdil Vlk pro Aktuálně.cz.
Dodal, že nedávná kontrola ze strany krajské hygieny, která proběhla ve všech provozovnách současně v souvislosti s chybnou várkou lososů, nenašla žádné pochybení v postupu dodavatele ani kuchyně, odešla tak bez námitek. V současnosti k incidentu se „zkaženými“ rybami proto vyhotovuje protokol, který si redakce Aktuálně.cz vyžádala.
Zhruba ve stejnou dobu státní veterinární správa zkontrolovala i onu „prokletou“ šarži ryb, kde podle zdrojů redakce rovněž nenašla žádné problémy. Mluvčí Petr Majer potvrdil, že se správa případem zabývá. „Nemůžeme průběžný výsledek šetření zatím blíže komentovat,“ uvedl pro Aktuálně.cz.
Tahle linka příběhu je tedy téměř uzavřena. To samé se ovšem nedá říct o sporu mezi skladem a vedením firmy Fjord Bohemia – zde se totiž celá kauza zamotává úplně nejvíce.
Kdo za to může?
Po odhalení přešlapu padla největší tíha zodpovědnosti na skladníka Jaroslava Pekaře, který nezkontroloval etikety na zmražených lososech. To ho okamžitě stálo místo ve firmě. Redaktor Aktuálně.cz s ním měl možnost mluvit. „Udělal jsem lidskou chybu ke konci směny a vyvodil z toho osobní odpovědnost. Měl jsem si ty etikety zkontrolovat,“ potvrdil Pekař.
Poznamenal ale, že na skladě nedošlo k adekvátnímu protiopatření, aby se ryby s chybnou etiketou nezaměnily s jinými nákladkami. To měla být odpovědnost jeho nadřízeného, tedy manažera skladu Beránka. „Ten mě hodil přes palubu, dělal to delší dobu. O problému věděl, ale neřešil to,“ nezastíral Pekař hořkost.
Když se vedení začalo také pídit, proč se o chybě dozvědělo až o den později, obrátila se pozornost právě na manažera skladu Beránka, který měl o všem neprodleně informovat. „Podle něj se žádná operativní schůzka nestala. Oháněl se i slovy, že co není v e-mailu, neexistuje,“ podotkl Starý. Redakce měla možnost mluvit s dalšími zaměstnanci firmy, kteří ovšem svědčili proti Beránkovi.
„Byl tam s námi a choval se naprosto v klidu, jako kdyby se vlastně neodehrál žádný velký problém,“ řekl redaktorovi Aktuálně.cz vedoucí administrátorů Marek Löwe. Stejně mluvil také Jan Mařík, Beránkův podřízený ve skladě. Oba potvrdili, že manažer věděl o vzniklém problému a bylo mu doporučeno, aby informoval vedení firmy o chybě.
Nejen na základě toho čekala Beránka výpověď za neuspokojivé pracovní výsledky, proti níž vznesl námitku přes zprávu v datové schránce. Po zaměstnavateli požadoval změnu na „výpověď pro nadbytečnost“ a zmínil, že věc předá inspektorátu pro „podezření z nátlakového jednání“. Zaměstnavatel mu nakonec vyhověl – odešel na dohodu i s odstupným, na rozdíl od méně šťastného skladníka.
Fatální krok? Falešný dokument a krádež dat
A teď to hlavní – ještě předtím, než se obchodní zástupce rozjel do škol s omluvou za chybně označenou šarži lososů, obdržel od manažera Beránka dokument – laboratorní protokol společnosti Eurofins, který měl dokládat nezávadnost masa. Jak ale redakce Aktuálně.cz zjistila, šlo o amatérský falzifikát.
„Nic takového jsme za nás nevydali. Na dokumentu je identifikační číslo a kód, který v naší databázi určitě nemáme, tudíž nejde o výsledky testů, které provedla naše firma,“ potvrdil redaktorovi zástupce Eurofins Ladislav Fuka. Falešný dokument měl dostat společně s písemnou omluvou výše zmíněný ředitel jídelen Vlk, aniž by o tom ovšem vědělo vedení firmy Fjord Bohemia.
IT oddělení Fjord Bohemia pak zjistilo, že si navíc Beránek (již ve výpovědní lhůtě a s odstupným) poslal na svůj soukromý e-mail firemní šablony, kompletní inventury, paletové štítky a další citlivá interní data. Vedení se proto obává, že by mohl falzifikátů vytvořit více. Tím se ovšem nejspíše dopustil porušení pracovní smlouvy i zákoníku práce.
Všechno zapřel. I přes důkazy
Redakce Aktuálně.cz se proto rozhodla zeptat přímo Jaroslava Beránka, kterého firma označuje za hlavního viníka celého problému. Hned na začátku zapřel, že by byl vyhozen kvůli „rybí“ kauze. „Vůbec nejsem ve firmě, už tam nepracuji. Já v tom nefiguroval a už se mě to vlastně ve finále netýkalo. Ukončili jsme to dohodou, že mou pozici nepotřebují pro nadbytečnost, takže teď jen vybírám dovolenou a odcházím,“ řekl.
„Takže to nesouviselo s rybami?“ zeptal se redaktor Aktuálně.cz ještě jednou – i proto, že má k dispozici dokumenty, které dosvědčují, že jádrem vyhazovu bylo právě pochybení v expedici lososů a nespokojenost vedení. „Ne, máme dohodu, že se firma bude ubírat jiným směrem,“ zopakoval Beránek.
V jeho výpovědi však neseděly i další věci. Na otázku, zda si poslal na svůj soukromý e-mail firemní dokumenty, uvedl, že o ničem neví. „Žádné šablony nemám. Nevím, co by to mohlo být,“ tvrdil i poté, co se ho redaktor ptal na osobní e-mailovou adresu.
Právě tam totiž interní dokumenty Fjord Bohemia zamířily 26. února z jeho pracovního účtu. Protokol o odeslání i seznam příloh má redakce Aktuálně.cz taktéž k dispozici.
Aféra z banální chyby
Kvůli neoprávněnému nakládání s osobními i firemními daty chystá Fjord Bohemia právní kroky.
Podle slov provozního ředitele Starého se navíc přišlo na to, že Beránek byl problematickým zaměstnancem i ve svém předešlém působišti – Auto Kelly – kde se měla odehrát podobná situace.
„Nechápu, jak se z banální chyby stane nakonec aféra, která místo omluvy pro jídelny může skončit u soudu,“ uvedl provozní ředitel Milan Starý.
