„Plivnout dnes veřejně na Václava Moravce?“ Na odchod moderátora reagovaly známé tváře

Známý moderátor a novinář o víkendu ve svém pořadu oznámil, že končí v České televizi. Jeho konec je výsledkem dlouhodobého tlaku, pod kterým se poslední dobou ocital. Na jeho konec ve veřejnoprávním vysílání pak reagovaly známé tváře, které se okolo ČT pohybují.
„Mrzí mě, že Václav Moravec končí. Je vynikající moderátor, což dokazoval do poslední chvíle, ale žádný, ani sebelepší novinář není víc než principy naší profese. A ty nám zkrátka nedovolují ukázat arbitrárně prstem na jednoho politika a říct: tomu se nebudeme věnovat,“ – to jsou slova investigativního reportéra ČT Jana Moláčka, která se na sítích objevila krátce poté, co moderátor Václav Moravec oznámil svůj konec v České televizi.
„Náš čas se naplnil a stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po více než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT,“ oznámil Moravec v neděli na konci svého pořadu.
„Důvěru vás, televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskusi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu,“ dodal moderátor, který byl poslední dobou pod tlakem mimo jiné kvůli letitému sporu o pozvání Tomia Okamury (SPD) do Otázek Václava Moravce.
Na jeho konec pak reagovaly i další tváře televize. Právě na Moláčkův příspěvek odpověděl například moderátor ČT Jakub Železný. „Honzo, měj svůj názor. Ale plivnout dnes veřejně(!) na Václava Moravce? Tos nemusel. Ano, nikdo nejsme nad principy naší profese. Ale který je ten vyšší (princip)? Hájení hodnot svobody a demokracie? Či ultravyváženost? Já v tom jasno mám,“ napsal na sítě známý novinář.
„Vašku, z televize ti nikdo nepoděkoval. Tak já ti moc děkuju,“ reagovala pak krátce na sítích novinářka Nora Fridrichová, která před necelými dvěma lety taktéž z ČT odešla krátce po zrušení pořadu 168 hodin.
A na sítích se ozval i současný kolega, sportovní komentátor Robert Záruba. „Václav Moravec dostal poslední odpověď na svou otázku. Česká televize ztratila další tradiční pořad kritické a kvalitní žurnalistiky,“ uvedl. „Děkuju Václavu Moravcovi za jeho veřejnou službu. Věřím, že bude někde pokračovat,“ dodala novinářka Barbora Kroužková, která také před několika dny oznámila, že z ČT odchází.
„Václav Moravec opouští ČT. Všichni tři – Zuzana, Václav i David – máme jeho školu a dění v ČT jsme v posledních měsících vnímali dost podobně. Václavu Moravcovi děkujeme za hovory i ryzí veřejnou službu a těšíme se, co přinese budoucnost,“ uvedl pak na sítích například investigativní projekt PastVina, který je tvořen bývalými redaktory ČT.
A na dění reagovali například i lidé uvnitř ČT. „Václav Moravec byl jedním z důvodů, proč jsem chtěla dělat novinařinu. Mrzí mě, že 21 let skvělých rozhovorů, ve kterých prokazoval své kvality, které s ním v tuzemsku může měřit jen velmi málo osobností, je u konce. O to víc, že jeho rozhodnutí vnímám spíš než jako výsledek politického tlaku, který se logicky s každou takto exponovanou diskusí pojí, jako vyústění lidských sporů, neochoty si naslouchat uvnitř ČT a manažerské liknavosti,“ uvedla na sítích redaktorka Denisa Čížková.
Moravcovo rozhodnutí oznámit, že v televizi končí, přitom bylo pro vedení ČT zřejmě překvapení. Mluvčí České televize Michal Pleskot na dotaz ČTK pouze uvedl, že o Moravcově rozhodnutí skončit vedení televize ani jejího zpravodajství předem nevědělo. Odmítl přitom, že v ČT není garantována nezávislost redakční práce.
