„Mnozí budou překvapení.“ Politička, která měla plánovat vraždu psa svého ex, se vrací

Bývalá poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková hlásí návrat do veřejného prostoru. Z něj se v minulosti stáhla po sérii skandálů a pozastavila tehdy i své členství ve straně. Nyní se ale chystá k návratu a na sociálních sítích už šikuje své podporovatele.
„Děkuji vám za krásné a pozitivní komentáře k mému ‚comebacku‘. Ptáte se, co chystám? Řeknu jen jedno. Bude toho víc. A mnozí z vás budou opravdu překvapení,“ oznamovala tajemně na svých sociálních sítích před několika dny bývalá poslankyně Margita Balaštíková. V neděli, na Mezinárodní den žen, pak symbolicky ohlásila vznik svého nově chystaného pořadu.
„Odkládaná témata. Nepříjemné pravdy, o kterých se nemluví, přesto zasahují do našich peněženek i domácností,“ píše Balaštíková v dramaticky laděném příspěvku na Facebooku, kde promuje své chystané mediální výstupy s tím, že jako žena, která roky působila ve vysokých funkcích, má ty správné informace ze zákulisí.
„Viděla jsem věci, o kterých se veřejně nemluví. Témata, která se často přehlížejí a z médií se o nich nedozvíte. Proč asi? Já už ale nebudu dál mlčet,“ burcuje své sledující bývalá politička a připojila video, v němž slibuje rozkrývat ekonomická témata, týkající se například rozdílných cen českých a zahraničních výrobků, vyšší životní úrovně na Západě nebo vlastnictví českých pivovarů.
Balaštíková o sobě přitom dlouhou dobu nedávala vědět a ve veřejném prostoru se příliš neobjevovala. Její domovskou stranou bývalo Babišovo hnutí ANO, členství ve straně ale minulý rok pozastavila. Důvodem bylo pozdvižení, které se strhlo poté, co vyšlo najevo, že údajně plánovala zabít psa nové partnerce svého exmanžela.
Zastřelení psa i schválnosti s hygienou
To vyplynulo ze skrytě pořízených nahrávek, které loni zveřejnil server Seznam Zprávy. „Kdy domluvíš, aby jí zastřelili toho psa?“ ptá se na nich hlas, který má patřit političce. Dotaz směřuje na muže, jehož měla přesvědčovat, aby vše zprostředkoval.
„Kamarád to dělá. Tož Horst to dělá,“ říká na nahrávce muž a dodává: „Jo, udělal by to. On nesnáší zvířata.“ Následně dvojice domlouvá cenu nájemné vraždy zvířete. Má jít o 50 tisíc korun. „Když to udělá pro tebe, tak to stojí tolik? Říkals mně, že to uděláš zadarmo,“ naléhá na nahrávce ženský hlas.
V roce 2023, kdy měla být nahrávka pořízena, se Balaštíková za dramatických okolností rozváděla se svým tehdejším manželem. Autenticitu záznamů ale politička opakovaně popřela. „Nikdy jsem nikoho nehledala ani nekontaktovala, aby udělal něco tak hrozného,“ uvedla.
Svému bývalému manželovi měla také vyhrožovat, že díky svým kontaktům na ředitelku krajské hygieny ve Zlíně zničí jeho společnost, kam bude iniciovat opakované kontroly. „No a jak já budu mít rozvod a vystěhování, tak začnu topit tu firmu,“ měla tehdy rovněž říci ve zveřejněných nahrávkách.
Kontroly pak do firmy Josefa Balaštíka skutečně zamířily. „Jo a mimo jiné jsem jí řekla, že nad tou firmou už nedržím ochrannou ruku, ať je prostě zkontrolují a všecko, co tam jsou za nedostatky, ať jim napálí pokuty, až se z toho po.....,“ říká ženský hlas na jedné z nahrávek na adresu ředitelky krajské hygieny Evy Sedláčkové. I to ale Balaštíková popírá a i tyto nahrávky jsou podle ní podvrhem.
Proti obvinění se rovněž ohradila Krajská hygienická stanice Zlínského kraje a Sedláčková případná obvinění rovněž odmítla s odvoláním na svůj transparentní postup v souladu se zákonem.
Policie, která se případem po zveřejnění audiozáznamů začala zabývat, však nakonec vše odložila kvůli promlčení.
Členství v ANO pozastavila, z kandidátky ji vyškrtli
Přesto Balaštíková v souvislosti s oběma kauzami pozastavila své členství v hnutí ANO a po intervenci jeho předsedy Andreje Babiše se už neobjevila ani na kandidátce v dalších volbách.
Politička také nakrátko zmizela ze sociálních sítí, poté se na nich začaly objevovat zejména příspěvky týkající se charitativních organizací, zabývajících se podporou a ochranou opuštěných a týraných zvířat. Balaštíková si tak zřejmě chtěla vylepšit PR a ukázat, že jí osud domácích mazlíčků není lhostejný.
Balaštíková přitom pracovala v minulosti v zemědělském sektoru a byla dlouhodobě stínovou ministryní zemědělství v hnutí ANO. Mimo to vedla například známý hřebčín Napajedla. Za hnutí ANO pak byla několikrát zvolena poslankyní ve svém domovském Zlínském kraji. Kandidovat měla ze třetího místa i během posledních voleb v roce 2025. Po propuknutí aféry ji ale hnutí z kandidátky vyškrtlo.
„Nastal čas otevřít témata, která by měl každý občan znát. Kvůli svému zdraví. Kvůli své peněžence. Kvůli společné budoucnosti,“ uvedla nyní politička na sociálních sítích ke svému návratu. První díl svého nového pořadu by měla zveřejnit 10. března.
