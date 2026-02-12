„Pane Rajchle, vy škůdče a nepříteli demokracie.“ Profesor Hel zveřejnil ostrý vzkaz

Profesor imunologie Zdeněk Hel chystá trestní oznámení na slovenského vládního zmocněnce Petera Kotlára. Důvodem je šíření nebezpečných poplašných zpráv na půdě české sněmovny během „covidového semináře“, který uspořádal poslanec Jindřich Rajchl. I pro něj má Hel ostrý vzkaz. „Vy amorální škůdče, pokud nejste prachsprostý zbabělec, pokuste se Kotlára obhajovat u soudu,“ napsal na Facebooku.
Seminář „Tři roky od covidu“ se konal 26. ledna v budově dolní komory. Několikahodinového programu se zúčastnila řada tváří z alternativní scény, které za covidové pandemie kritizovaly vládní opatření – například senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, genetička Soňa Peková nebo zmíněný Kotlár, slovenský vládní zmocněnec „pro proces řízení a managementu zdrojů během pandemie covidu-19“.
Právě během semináře měly padat četné konspirační teorie a několikrát vyvrácené dezinformace. Nejen v souvislosti se škodlivostí očkování, ale také s účinky léků jako ivermektin na léčení nemoci způsobené koronavirem.
„Trestní oznámení na Kotlára podáme buď v České republice, nebo, a to je skvělá zpráva, ve spolupráci s bratislavskou policií, která nás již dvakrát kontaktovala. Kotlár bude žalován ve dvou zemích současně. Ladíme poslední věty,“ oznámil Hel ve čtvrtek na sociálních sítích s poznámkou, že trestní oznámení připravuje ve spolupráci s advokátní kanceláří Artur Ostrý & Co.
„Čeká vás hanebná porážka“
Pro poslance za SPD Jindřicha Rajchla má profesor působící v USA rovněž ostrý vzkaz a veřejnou výzvu. „Vy bezprincipiální amorální oportunistický škůdče, nepříteli demokracie, lidskosti a bazální racionality, vy, který se neustále chlubíte tím, že jste právník, vyzývám vás. Pokud nejste prachsprostý zbabělec, postavte se za svého dezinformátora Kotlára a pokuste se jej u nadcházejícího soudu obhajovat,“ uvedl imunolog ve svém příspěvku.
Rovněž dodal, že věří v jeho „hanebnou porážku“ v soudním sporu, který budou sledovat dva národy. „Prohrajete jej nejen proto, že jste se ve své hlouposti a naivitě do nadcházejícího soudního řízení, ve kterém nemáte šanci obstát, nechal jednoduše vmanipulovat. Prohrajete jej především proto, že naše bratrské národy hloupé nejsou a rozhodly se s nebezpečnými škůdci, jako jste vy a zmocněnec Kotlár, provždy skoncovat,“ pokračoval Hel na Facebooku.
Vojtěch za očkováním stojí, Babiš se kál
Během Rajchlova „antivax“ semináře se hojně kritizovaly kroky hnutí ANO, které bylo u moci i během pandemie. Na nejsilnějšího koaličního partnera ve Strakově akademii padl také apel, aby dal ruce pryč od národního očkovacího plánu. To se ovšem podle ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha zcela určitě nestane.
„Určitě nehodlám jakkoliv zpochybňovat očkování, které za mě je jednoznačnou prevencí a vlastně jedinou prevencí v řadě případů proti šíření infekčních chorob, které v minulosti tady byly zcela zásadní a smrtelné. Díky očkování jsme byli schopní je eliminovat minimálně na nějakou úroveň, kde jsme schopni je kontrolovat,“ řekl začátkem února Vojtěch.
Paradoxně se ovšem premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš naopak omlouval za některá opatření, která jeho vláda zavedla během pandemie. Rajchl, který stál za několika demonstracemi proti restrikcím, ho následně pochválil za „správný krok“.
„Udělali jsme plno chyb, protože jsme jim věřili, že jsou to odborníci, protože jsme nešli švédskou cestou, protože jsme uvěřili Evropské unii o těch skvělých vakcínách, které nebyly až tak skvělé,“ sypal si Babiš popel na hlavu během sjezdu hnutí ANO.
