Ostravský Mobilní hospic Ondrášek plánuje novostavbu hospice pro 33 klientů

Ostravský Mobilní hospic Ondrášek by chtěl v krajském městě či okolí vybudovat novostavbu pro své služby. Zařízení s kapacitou 33 lůžek by sloužilo dospělým i dětem, část lůžek by byla určena pro odlehčovací službu. Odhadované náklady na stavbu jsou zhruba 350 milionů korun. Ve čtvrtek to řekla ředitelka mobilního hospice Bronislava Husovská.
Pro vznik hospice nyní Ondrášek hledá vhodný pozemek, ideálně na zelené louce nebo v místě s dostatkem zeleně tak, aby klienti mohli trávit čas i venku. Rozloha by měla být nejméně 7000 metrů čtverečních, optimální by bylo 9000 metrů čtverečních. Zároveň obecně prospěšná společnost ve spolupráci s architekty začala připravovat studii, která má zpřesnit budoucí podobu hospice.
V kraji jsou dvě hospicová zařízení, v Ostravě a ve Frýdku-Místku. "Když máme rodiny, které pečují o nemocného doma a docházejí jim síly, už se častěji stává, že kapacita v kamenných hospicích někdy vázne, i když se samozřejmě snaží a velmi dobře spolupracujeme," řekla Husovská.
Upozornila také na to, že populace stárne a v následujících letech tak bude přibývat lidí, kteří budou hospicovou péči potřebovat. Se zvyšujícím se věkem odchodu do důchodu navíc roste také počet lidí, pro které je obtížnější se o své blízké postarat, protože stále chodí do práce.
Nově připravovaný hospic by nabídl 15 hospicových lůžek pro dospělé, dalších 15 lůžek pro odlehčovací službu, tedy pro dočasný pobyt klienta, který umožní odpočinek lidem, kteří se o něho běžně starají. Další tři lůžka by pak byla vyhrazena pro dětské pacienty. "Jezdíme teď na návštěvy do hospiců a chceme vyjet i do zahraničí, kde se snažíme inspirovat," uvedla Husovská.
Dodala, že se svou vizí už Ondrášek začal seznamovat i zástupce státní správy, protože nezisková organizace není schopna sama tak náročnou stavbu financovat a bude nutné najít externí zdroje. Projekt dnes představila i ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO), který se přijel seznámit se službami, které Ondrášek zajišťuje. Husovská předpokládá, že by na stavbu bylo možné získat i dotaci z Evropské unie.
Mobilní hospic Ondrášek pečuje o nevyléčitelně nemocné dospělé i dětské pacienty v jejich domácím prostředí. Vznikl v roce 2004, původně jako mobilní hospic pro dospělé, v roce 2011 se jeho pracovníci začali starat také o dětské pacienty.
Ondrášek nabízí i odlehčovací terénní služby, odborné sociální poradenství nebo provázení v období po úmrtí blízkého člověka, podílí se ale rovněž na vzdělávání odborné i laické veřejnost. Jeho služby jsou bezplatné. V průměru pečuje zhruba o 250 klientů ročně, loni jich bylo 295.
