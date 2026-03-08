Okamura tepe Šichtařovou, ať je ve sněmovně aktivnější. Chápe vůbec obsah mandátu?

Předseda SPD Tomio Okamura i místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček vyzvali poslankyni Markétu Šichtařovou (SPD/Svobodní), aby byla ve Sněmovně aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu. Uvedli to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.
Šichtařová má účast na hlasování kolem 57 procent a na plénu zatím nevystoupila. Zároveň byla členkou zdravotnického a hospodářského sněmovního výboru, ale z obou odešla. Některá média v posledních týdnech poukázala na to, že ve Sněmovně natáčí videa na sociální sítě, kde nabízí své poradenské služby. Reakci poslankyně ČTK shání.
Vondráček uvedl, že podle něj není jasné, jak Šichtařová chápe obsah svého mandátu. "Ze své vlastní zkušeností vím, že jestli to někde dává smysl, tak jsou to právě výbory. A jestli ji to nebaví, tak by měla možná zvážit, jestli nechce dělat něco jiného," řekl. Dodal, že poslankyně skládá účty svým voličům.
Okamura řekl, že podle něj by měl být poslanec aktivní a oddělovat soukromé podnikání od práce ve Sněmovně. "V tomto smyslu jsem předsedu Svobodných Libora Vondráčka požádal, aby tu situaci řešil, a byl bych rád, kdyby se více zapojila," uvedl. Neuvažuje podle svých slov o tom, že by Šichtařovou vyzval ke složení mandátu. "Rezignace na mandát je vždy otázkou a rozhodnutím samotného poslance," dodal.
Podle Okamury by bylo přínosem, pokud by se Šichtařová jako ekonomka do práce ve Sněmovně zapojila. Uvedl také, že zaměstnávání partnera, který jí dělá asistenta, nepovažuje za vhodné, protože to podle něj nepůsobí dobře na veřejnosti.
K situaci se kriticky vyjádřila také senátorka Miroslava Němcová (ODS). Podle ní Šichtařová není nováčkem v politice a musí vědět, jaké povinnosti práce poslance obnáší. Kritizovala také SPD za to, že podle ní při výběru kandidátů nepostupovala dostatečně zodpovědně. Šichtařová se do dolní komory dostala ve volbách loni na podzim jako jednička pražské kandidátky hnutí SPD.
Bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) uvedla, že situaci by mělo hnutí SPD řešit, a to buď rozhovorem s poslankyní, nebo tlakem na ni. Podle ní totiž svým chováním poškozuje celou Poslaneckou sněmovnu.
Šéf sněmovny Okamura jezdí služebním BMW. Za to samé sekýroval Pekarovou
Předseda SPD Tomio Okamura jako šéf Sněmovny jezdí stejným služebním vozem BMW, jehož používání vyčítal své předchůdkyni v čele dolní parlamentní komory Markétě Pekarové Adamové (TOP 09). Uvedl to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Zdůvodnil to tím, že ojetý vůz má menší zůstatkovou hodnotu než nákup nové Škody Superb.
ŽIVĚ Dojde na pozemní operaci? Speciální síly by se podle plánu měly v Íránu zmocnit uranu
Spojené státy a Izrael zvažují, že v pozdější fázi války vyšlou speciální síly do Íránu s cílem zmocnit se jeho zásob vysoce obohaceného uranu, píše zpravodajský web Axios s odvoláním na čtyři zdroje s informacemi o jednáních.
ŽIVĚ STAN v průzkumu přeskočil ODS, Motoristé jsou na hraně, Naše Česko má 3,5 procenta
Sněmovní volby by v únoru vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. S odstupem by skončilo druhé hnutí STAN, které se ziskem 15,5 procenta přeskočilo ODS, která by momentálně získala 14,5 procenta hlasů, vyplývá z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT).
Ledecká byla v super-G jedenáctá, šokovala Italka Zenereová
Lyžařka Ester Ledecká skončila jedenáctá v superobřím slalomu ve Val di Fassa. Trojnásobná olympijská vítězka podruhé v aktuální sezoně Světového poháru nebyla v této disciplíně v nejlepší desítce.
Říkejte jí Terminátor. Siniaková nadchla svět tenisu, předvedla něco, co se vymyká normálu
Přezdívka, kterou jí před lety vymyslely spoluhráčky z české fedcupové reprezentace, znovu ožila v kalifornské poušti. Kateřina Siniaková je Terminátor. Česká tenistka se na velkém turnaji v Indian Wells blýskla vítěznou bitvou proti bývalé finalistce US Open. Bláznivý duel trval 3 hodiny a 28 minut a zapsal se do dějin aktuální sezony.