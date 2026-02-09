Odmítne-li drobný podnikatel EET, bude moci zvolit náhradní variantu

Drobní podnikatelé si budou moct vybrat, zda budou platit paušální daň, nebo budou podléhat elektronické evidenci tržeb (EET). Dohodla se na tom dnes koaliční rada, řekl po jejím jednání předseda Sněmovny Tomia Okamura (SPD).
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) připravuje zákon, který by obnovil EET. Evidence by měla začít fungovat od příštího roku.
"Bude možnost volby pro toho, kdo bude chtít EET, nebo bude chtít dál paušální daň," řekl Okamura. Cílem podle něj je nezvyšovat byrokracii pro drobné podnikatele. Limit obratu, při kterém si budou moct podnikatelé vybrat, bude nastavený tak, aby se týkal nejen příležitostného podnikání, ale i živnostníků, pro které je to hlavní činnost, doplnil Okamura.
Paušální daň mohou využívat živnostníci, kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty (DPH) a jejichž roční příjem z podnikání dosahuje nanejvýš dvou milionů korun. Daň se platí ve třech pásmech odstupňovaných zejména podle výše příjmů. Letos v lednu bylo do režimu paušální daně přihlášeno zhruba 125 000 lidí.
Ministerstvo financí plánuje zpracovat návrh zákona o EET do poloviny února, následovat bude vnitřní a vnější připomínkové řízení. Vláda by ho měla schválit v první polovině letošního roku a nejpozději do léta by mělo následovat první čtení ve Sněmovně, uvedla už dříve Schillerová.
Obnovená povinnost evidovat tržby má platit od ledna 2027, bude se týkat obchodníků, restauratérů či řemeslníků. Chystaná evidence tržeb podle ministryně srovná podmínky pro podnikatele, omezí šedou ekonomiku a také posílí příjmy státního rozpočtu. Záměr obnovit EET uvítala letos i mise Mezinárodního měnového fondu, podle níž projekt pomůže omezit daňové úniky.
Evidenci tržeb zavedla vláda ČSSD a ANO v roce 2016, od jara 2020 ale byla kvůli pandemii covidu-19 přerušena do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou. Od ledna 2023 ji pak vláda Petra Fialy (ODS) zrušila.
