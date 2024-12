Lidé po EET volají, určitě ho zase zavedeme, řekla Schillerová. Mělo by být ale jiné

Když předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová dostala před několika dny na setkání s voliči dotaz, co bude s elektronickou evidencí tržeb, neváhala ani vteřinu. "Určitě ji zavedeme, pokud budeme vládnout," zareagovala okamžitě. EET zrušila po svém nástupu vláda Petra Fialy, která vystřídala vládu ANO, v níž byla Schillerová ministryní financí.

Elektronická evidence tržeb byla za vláda Andreje Babiše v letech 2017 až 2021 velkým tématem české politiky i ekonomiky. Podnikatelé museli začít údaje o každé transakci posílat online státní správě. Pokud by ANO po sněmovních volbách v příštím roce opět vládlo, je velmi pravděpodobné, že EET bude znovu velkým tématem.

"Bude to jednoznačně v našem volebním programu, to říkám otevřeně. Na tom jsme domluveni. Ve volebním programu to bude, lidé po tom volají. Říkají nám: Vraťte se k EET, současný stav prostě není normální," sdělila Alena Schillerová na veřejné debatě v pražských Dejvicích.

Žena, která se na Schillerovou obrátila s dotazem ohledně zavedení EET, dávala najevo, že by zavedení evidence uvítala. Zároveň ale kritizovala politiky za to, že mění podmínky pro podnikatele, čímž jim způsobují problémy a zvýšené náklady. "Jde o to, aby nám živnostníkům nevznikaly zbytečné náklady. Mnozí EET měli a potom ho zrušili, protože ho už nemuseli mít. Já jsem jednoznačně pro EET, ale aby bylo pro všechny," uvedla tazatelka.

Podle Schillerové přesně toto ANO bude chtít, pokud se po sněmovních volbách vrátí do vlády. "Zatím nám vychází, že jediná spravedlivá cesta je skutečně pro všechny. Jakmile se začnou dělat výjimky, tak se do toho zamotáme. Chceme, aby to bylo pro všechny co nejjednodušší. Přemýšlíme i o nějaké formě podpor pro podnikatele za to, že do EET vstoupí," vysvětlovala Schillerová s tím, že všechno ještě ladí se svým týmem.

Když se jí Aktuálně.cz zeptalo v tomto týdnu, jestli může popsat konkrétněji možné technické řešení, odpověděla, že o něm nadále debatuje. "Chceme, aby odpadla povinnost tisknout účtenku, aby nebylo potřeba mít neustálé online připojení. Aby to opravdu nikoho nestálo ani korunu. Kdo má pokladnu, využije tu svou. Kdo má chytrý telefon, stáhne si autorizovanou aplikaci zdarma," prohlásila. Dodala, že se poučí z veškeré kritiky, která na EET v minulosti byla. Zároveň řekla, že digitální účtenky by stály zcela mimo EET. "Do systému Finanční správy půjdou pouze tři informace - částka, DPH a čas tržby," vysvětlila.

Kdo tvoří tým, který v ANO ladí návrat EET, Schillerová prozradit nechtěla. Prohlásila ale, že původní systém by se od toho předešlého změnil. "Technologie strašně poskočily a jdou dopředu," řekla a mluvila obecně o dvou možnostech.

První se týká propojení s elektronickými účtenkami, které jsou stále obvyklejší, druhá možného stažení programu pro EET přímo ze serveru ministerstva financí. Jak by to ale fungovalo v praxi a zda by ANO použilo některou z těchto metod, nebo zcela jinou, zatím Schillerová neupřesnila.

Při setkání s voliči slibovala, že bude jednat se všemi stranami, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. "Uděláme všechno pro to, abychom našli co nejširší konsensus. Ale doba je dnes skutečně jinde a myslím, že i těm, kteří by stáli proti nám, se bude obhajovat neexistence EET čím dál hůř," prohlásila Schillerová.

