Novou moderátorkou Událostí na České televizi bude Kručinská, nahradí Kroužkovou

ČTK

V hlavní zpravodajské relaci České televize Události dojde k moderátorské výměně. Novou moderátorkou bude dlouholetá reportérka a moderátorka Tereza Kručinská. Nahradí Barboru Kroužkovou, která bude uvádět pořady Interview ČT24 a 90' ČT24. Výměna je součástí nového rozdělení moderátorských pozic. Většina změn proběhne k 5. lednu. Česká televize to oznámila v tiskové zprávě.

Reportérka a moderátorka Tereza Kručinská.
Reportérka a moderátorka Tereza Kručinská.Foto: Jindřich Nosek (NoJin), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
„Cílem tohoto dlouho plánovaného kroku je umožnit divákům větší přehlednost a zvýšit míru identifikace s osobnostmi, které budou v jednotlivých pořadech stálé. Výrazně se tak sníží počet těch moderátorů, kteří byli během dne tvářemi více pořadů,“ uvedl ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.

„Diváci si budou moci lépe zvyknout na moderátory, přičemž žádný z nich ČT neopouští,“ dodal Mrzena. Podle něho jde o proces, který je běžný i v jiných zahraničních zpravodajských televizích.

K většině změn dojde k pondělí 5. ledna. Kručinská se v Událostech objeví podle sdělení televize v blízké době. Doplní tak pětici ve složení: Marcela Augustová, Jana Peroutková, Michal Kubal, Josef Kvasnička a Martin Řezníček.

Události, komentáře budou moderovat Tereza Řezníčková a Lukáš Dolanský, Interview ČT24 pak Barbora Kroužková a Daniel Takáč. V 90' ČT24 se budou střídat Barbora Kroužková a Daniel Takáč, které budou doplňovat Nikola Reindlová, Jakub Musil a Mariana Novotná.

Moderátory Studia ČT24 budou Jiří Václavek, Roman Fojta, Ondřej Topinka, Kateřina Trnková a Kateřina Švédová. Události, komentáře týdne budou provázet Klára Radilová, Lukáš Dolanský a Jana Fabianová a Události, komentáře v ekonomice budou moderovat Vanda Kofroňová, Nina Ortová a Jakub Musil.

Dcera malíře Henriho Matisse Marguerite byla jeho častým modelem. Například i na obraze s názvem Marguerite endormie (Spící Markéta).

Rodina Henriho Matisse věnovala pařížskému muzeu přes 60 umělcových děl

Muzeum moderního umění města Paříže obdrželo darem přes 60 děl francouzského malíře Henriho Matisse, napsal v pátek server The Guardian. Kromě obrazů, kreseb a grafik jsou ve sbírce také plakáty, ilustrované knihy a jedna socha. Díla darovala muzeu manželka Matissova vnuka a na většině z nich je vyobrazena umělcova dcera Marguerite.

