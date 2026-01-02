Novou moderátorkou Událostí na České televizi bude Kručinská, nahradí Kroužkovou

V hlavní zpravodajské relaci České televize Události dojde k moderátorské výměně. Novou moderátorkou bude dlouholetá reportérka a moderátorka Tereza Kručinská. Nahradí Barboru Kroužkovou, která bude uvádět pořady Interview ČT24 a 90' ČT24. Výměna je součástí nového rozdělení moderátorských pozic. Většina změn proběhne k 5. lednu. Česká televize to oznámila v tiskové zprávě.
„Cílem tohoto dlouho plánovaného kroku je umožnit divákům větší přehlednost a zvýšit míru identifikace s osobnostmi, které budou v jednotlivých pořadech stálé. Výrazně se tak sníží počet těch moderátorů, kteří byli během dne tvářemi více pořadů,“ uvedl ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.
„Diváci si budou moci lépe zvyknout na moderátory, přičemž žádný z nich ČT neopouští,“ dodal Mrzena. Podle něho jde o proces, který je běžný i v jiných zahraničních zpravodajských televizích.
K většině změn dojde k pondělí 5. ledna. Kručinská se v Událostech objeví podle sdělení televize v blízké době. Doplní tak pětici ve složení: Marcela Augustová, Jana Peroutková, Michal Kubal, Josef Kvasnička a Martin Řezníček.
Události, komentáře budou moderovat Tereza Řezníčková a Lukáš Dolanský, Interview ČT24 pak Barbora Kroužková a Daniel Takáč. V 90' ČT24 se budou střídat Barbora Kroužková a Daniel Takáč, které budou doplňovat Nikola Reindlová, Jakub Musil a Mariana Novotná.
Moderátory Studia ČT24 budou Jiří Václavek, Roman Fojta, Ondřej Topinka, Kateřina Trnková a Kateřina Švédová. Události, komentáře týdne budou provázet Klára Radilová, Lukáš Dolanský a Jana Fabianová a Události, komentáře v ekonomice budou moderovat Vanda Kofroňová, Nina Ortová a Jakub Musil.
ŽIVĚVlivné křeslo po boku Zelenského obsadí šéf rozvědky. Předchůdce ho pošpinil korupcí
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes do funkce šéfa své kanceláře jmenoval dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Předchozí vlivný vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak byl v listopadu odvolán v souvislosti s vyšetřováním korupce v ukrajinské energetice.
ŽIVĚOkamurův novoroční projev namíchl opozici. Vyzve k jeho odvolání z čela sněmovny
Opoziční strany chtějí ve sněmovně projednat výroky z novoročního projevu předsedy komory Tomia Okamury (SPD). Obsah proslovu označují za nepřijatelný. Vedení ODS vyzvalo vládu ANO, SPD a Motoristů, aby se od něj jasně distancovala. Občanští demokraté, ale i další opoziční strany podpoří i návrh na odvolání Okamury z čela komory.
Komentář: Babišova vláda s politickými „exoty“ může vyústit v překvapivou zápletku
Letošní rok v české politice bude ve znamení návratu Andreje Babiše k moci. Jeho aliance s okrajovými stranami české politiky ale nemusí mít dlouhého trvání a vyústit může v chaotické vládnutí a volání po předčasných volbách. Obzvlášť pokud se v opozici nenajde lídr, který dokáže Babišovi konkurovat.
Rodina Henriho Matisse věnovala pařížskému muzeu přes 60 umělcových děl
Muzeum moderního umění města Paříže obdrželo darem přes 60 děl francouzského malíře Henriho Matisse, napsal v pátek server The Guardian. Kromě obrazů, kreseb a grafik jsou ve sbírce také plakáty, ilustrované knihy a jedna socha. Díla darovala muzeu manželka Matissova vnuka a na většině z nich je vyobrazena umělcova dcera Marguerite.
Vše se vznítilo najednou. Nové detaily odhalují zkázu smrtícího požáru ve Švýcarsku
Silvestrovský požár ve švýcarském letovisku, při kterém zahynulo nejméně 40 lidí, se šířil od stropu nočního klubu. K rychlému hoření mohla podle nejnovějších zpráv přispět i pěnová izolace. Problematická byla i úniková cesta z prostoru. Téměř 100 dalších lidí je stále v kritickém stavu.