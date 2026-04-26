Nová obří nemocnice v Praze bude vojenská, oznámil Babiš

Nemocnice, kterou chce stát vybudovat v pražských Letňanech, bude vojenská. Bude mít několik podzemních podlaží a bude možné je proměnit v krizový štáb. Na síti X to v neděli uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Před odletem do Ázerbájdžánu dal rozhodnutí do souvislosti se závazkem dvouprocentních výdajů na obranu, který Česko jako člen NATO má.
Na začátku letošního roku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) uvedl, že se do nového areálu přestěhuje část nemocnic, které se nacházejí na pravém břehu Vltavy, tedy Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Všeobecná fakultní nemocnice.
„My v těchto časech jsme se rozhodli, že ta pražská nemocnice bude vojenská,“ řekl Babiš. Podle něj se vláda inspirovala například v Izraeli, nemocnice by měla dvě nebo tři podzemní podlaží. „A když se něco děje, tak se to promění na krizový štáb a jsou tam vojáci,“ doplnil s tím, že to nebude více rozvádět. Vojenské nemocnice podle něj budují také na Slovensku nebo je postavilo rovněž Turecko.
Babiš na síti X také uvedl, že Česko letos podle hodnocení Severoatlantické aliance (NATO) nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Podle NATO budou obranné výdaje činit 1,78 procenta HDP. Podle Babiše závazek nesplnila loni ani bývalá vláda Petra Fialy (ODS), protože NATO uznalo obranné výdaje 1,85 procenta HDP. Fiala ale s odkazem na aktuální zprávu generálního tajemníka NATO uvedl, že Česko své závazky loni splnilo a výdaje činily 2,01 procenta HDP.
Před odletem do Ázerbájdžánu Babiš doplnil, že se Česko poučí od ostatních členských států NATO. Například Turecku se podle něj daří plnit dvouprocentní závazek mimo jiné díky tomu, že staví vojenské nemocnice. V polovině května se pak Babiš chystá prohlédnout si vojenskou nemocnici, kterou staví Slovensko za 800 milionů eur (asi 19,5 miliardy korun) v Košicích. „A to nás strašně zajímá, protože my jsme se rozhodli i v Praze tu novou nemocnici postavit jako vojenskou,“ dodal.
V březnu Babiš o projektu nové nemocnice jednal se zástupci pražského magistrátu, protože část pozemků u metra v Letňanech patří Praze. Domluvili se na tom, že stát upřesní, jak velký pozemek potřebuje, a poté se bude jednat, jak by ho od magistrátu získal. Část pozemků vlastní také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Výstavbu nové nemocnice v Praze avizovala vláda v programovém prohlášení. Přípravou projektu se má zabývat tým, v jehož čele stojí vládní zmocněnec Pavel Scholz. Vláda ho jmenovala v polovině února, zabývat by se měl také transformací sítě pražských nemocnic. Ministr zdravotnictví Vojtěch už dříve řekl, že v ideálním scénáři by měla být nová nemocnice vystavěna v horizontu do deseti let.
