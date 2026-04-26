Česko podle NATO nedá slíbená dvě procenta HDP na obranu ani letos. Babiš chce vyjednávat

ČTK

Česko letos podle hodnocení Severoatlantické aliance (NATO) nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Podle NATO budou obranné výdaje činit 1,78 procenta HDP, řekl v nedělním videu na sociálních sítích premiér Andrej Babiš (ANO). Závazek nesplnila loni ani bývalá vláda Petra Fialy (ODS), protože NATO uznalo obranné výdaje 1,85 procenta HDP, dodal předseda vlády.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po nedávném jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem uvedl, že vláda udělá vše pro to, aby své závazky vůči NATO splnila.Foto: Lukáš Bíba, Economia
Babiš uvedl, že o údajích NATO jednal v sobotu s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). „V roce 2025 Česká republika reportovala 2,01 (procenta HDP) a NATO uznalo 1,85. Na rok 2026 my reportujeme 2,06 a NATO říká 1,78,“ uvedl. S aliancí chce ale o uznaných výdajích vyjednávat. Kabinet podle něj počítá s tím, že v budoucnu bude procento obranných výdajů navyšovat.

Podle státního rozpočtu by měla obrana letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá necelým 1,8 procenta HDP. Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. Loni Česko vydalo na obranu 171,1 miliardy korun.

Předchozí vláda se zavázala postupně zvyšovat obranné výdaje do roku 2030 na tři procenta HDP. Loni v červnu se státy NATO dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice. Babiš ale dříve řekl, že jeho vláda žádný takový závazek nemá. Po nedávném jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem uvedl, že vláda udělá vše pro to, aby své závazky vůči NATO splnila.

Babiš v neděli ve svém videu řekl, že v roce 2023 uznalo NATO Česku obranné výdaje ve výši 1,31 procenta HDP, v roce 2024 to bylo 1,97 procenta, loni 1,85 procenta a letos zatím 1,78 procenta. S NATO chce vyjednávat. „Budeme říkat - my tam máme program SAFE, který je za 52 miliard, proč nám to nechcete uznat? A budeme se o tom bavit,“ uvedl. Za prioritu kabinetu Babiš označuje posilování armády náborem vojáků.

Rada EU před dvěma týdny schválila český plán na využití peněz z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. ČR může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun). Česko bude podle Babiše z peněz financovat dostavbu dálnice D11 nebo nákupy těžké techniky.

Mohlo by vás také zajímat: „Putinův vlhký sen.“ Rusko brzy otestuje článek 5 NATO, varuje švédský generál

„Putinův vlhký sen.“ Rusko brzy otestuje článek 5 NATO, varuje švédský generál | Video: Reuters
Mohlo by vás zajímat
Law enforcement personnel detain Cole Tomas Allen, a suspect in the shooting incident at the White House Correspondents' Association dinner, in Washington

Výstřely a chaos. Cílem útoku učitele s brokovnicí byla Trumpova vláda

Těsně před útokem na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, k němuž došlo v sobotu ve 20:35 místního času (v sobotu 2:35 SELČ), panovala v sále hotelu Washington Hilton slavnostní atmosféra. Vše se rychle změnilo, když se zvenčí ozvaly rány, popisují hosté. Útočník, učitel a vývojář Cole Tomas Allen, po zadržení prohlásil, že cílil na členy Trumpovy vlády. Ti unikli nezranění.

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a jeho běloruský protějšek Alexandr Lukašenko jsou dlouholetí spojenci.

Lukašenko je sice lstivý lišák, ale Putin ho do války zatáhne, varuje exministr

Bělorusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského začalo stavět silnice a vybavovat dělostřelecké pozice poblíž hranic s Ukrajinou. „Domníváme se, že se Rusko znovu pokusí zatáhnout Bělorusko do své války,“ napsal Zelenskyj na Telegramu. Vyjádřil se k tomu i jeho exministr zahraničí Dmytro Kuleba, který ve videu na svém youtubovém kanále varoval před několika varovnými signály.

Premier League - West Ham United v Everton

Souček fascinuje. Tohle je přece šílené, nevěří v Anglii tomu, co Čech předvedl

Tomáš Souček táhne West Ham za záchranou v Premier League. Český fotbalista byl v sobotu jednoznačným mužem zápasu v extrémně důležité vítězné bitvě proti Evertonu. 41. ligový gól v dresu Hammers je jedna věc, ještě více se ale mluví o dalších "wow" momentech a celkovém přínosu Součka pro tým, který stále bojuje o holé přežití.

