Nezvolený šéf pražské ODS: Klaus zabodoval, jasný lídr je ale Fiala. Koalice s ANO by nás zničila

před 1 hodinou

ODS ve sněmovních volbách uspěla, skončila druhá. Hodně jí v tom pomohla pražská organizace, která do sněmovny posílá pět poslanců. Klíčovou stranickou organizaci poslední čtyři roky vede spolumajitel reklamní agentury Konektor a štědrý sponzor Filip Humplík. Ačkoliv kandidoval z druhého místa, nakonec se do parlamentu nedostal - přeskočili jej Marek Benda nebo Václav Klaus mladší. Muž, který metropolitní buňku ODS přebíral v době její hluboké krize a pomáhal ji očistit od nálepky korupční partaje, ovšem v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že se nic neděje: "Lidi, kteří mě přeskákali, si kampaň odmakali. Mrzí mě to, ale život se mi tím nehroutí."

Vidíte výsledek ODS ve volbách jako velký úspěch? Nebo jako ne až tak velký úspěch, což někteří členové pražské ODS, třeba Václav Klaus mladší, říkají? Tady v Praze se vám docela dařilo.

Po bitvě je každý generál. Já jsem před volbami říkal, že pro nás bude hranice úspěchu v Praze 15 procent. A to jsme jasně překonali. Je to výsledek tří faktorů. Zaprvé jsme postavili kandidátku, za kterou se mohla postavit celá Praha, byli tam zástupci napříč proudy.

Zadruhé se zapojili opravdu všichni členové, nemuseli jsme si najímat žádné hostesky a pomocníky. A pak to byla kroužkovací kampaň. Mně to ve finále nepomohlo, ale jsem pyšný, že se nám jako celku zadařilo. Praha poměrně výrazně pomohla úspěchu celé ODS. Že jsme skončili jako druzí, považuji za velké vítězství. Velký dík za to patří Petru Fialovi, ukázal, že politika se dělá politicky, ne strašením a bonmoty. On je pro mě jediný kandidát, který může dál vést ODS.

ODS teď naroste sebevědomí. Půjdete do komunálních voleb příští rok s tím, že byste měli vyhrát a mít v Praze primátora či primátorku?

Určitě. Už do těchto voleb jsme šli s ambicí, že v Praze je vyhrajeme. To se nepodařilo, rozdíl byl ale v řádu procent. Tímto směrem to půjde i dál. V Praze je jasně vidět, že primátorka za ANO je tragická, kryje ji ČSSD a trojkoaliční spolek, který ten zbytek vydírá. My jsme koalici s ANO odmítli.

Zůstanete v tom odmítání ANO stále tak pevní?

My jsme to opakovaně řekli, že s ANO vládnout nebudeme. Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek nejenže jsou obviněni, oni byli i opakovaně přistiženi při lži.

Takže se můžeme spolehnout, že ODS s ANO nezačne spolupracovat?

To říkám nejen já či Petr Fiala. Jana Černochová řekla jasně, že by vystoupila z ODS. Stejně Zbyněk Stanjura. Tohle platí v podstatě pro celou republiku.

Jenže zkušenost velí být k těmto proklamacím minimálně ostražitý.

Já si to ale fakt neumím představit.

Zničilo by to ODS?

O tom jsem přesvědčený. Poslední čtyři roky jsme se tady o něco snažili, vytahovali jsme stranu z bláta. Kdybychom šli do spolupráce s Andrejem Babišem, tahle práce by byla pryč. Půjdeme do opozice nebo budou možná předčasné volby.

Jenže Václav Klaus mladší, jeden z fenoménů těchto voleb, tak rázný jako vy není. A relativizuje úspěch ODS ve volbách.

On je solitér v tom dobrém slova smyslu. Proto jsme ho na kandidátku i dali. Má na spoustu věcí odlišný názor než já nebo Petr Fiala. Ale všichni jsme v ODS, protože nás 95 procent dalších názorů spojuje. V Praze jsme měli velký úspěch, celorepublikově jsme byli druzí. Samozřejmě bych ODS rád viděl tam, kde dřív byla, ale všichni jsme přece věděli, že k těm 25 procentům vede dlouhá cesta. Petr Fiala nikdy neříkal, že to bude z roku na rok. Hodně kroků ještě musíme udělat.

Václav Klaus je v lecčems podobný svému otci. Strhává na sebe rád pozornost, je velmi ambiciózní. Aby se nestalo, že ODS buď ovládne, nebo ji rozvrátí.

Na to nedokážu odpovědět. Petr Fiala má silnou pozici. Václav Klaus má uvnitř strany řadu zastánců a sympatizantů, ale je tu i spousta lidí, kterým nevyhovuje. On může být dobrý jako zlý muž strany. Jde hlava nehlava za svým názorem. V kampani toho strašně moc odmakal a je nepochybné, že řada lidí dala hlas ODS právě kvůli němu. Zatím jsem ale neslyšel, že by chtěl někam kandidovat.

Mezi řádky to je přece zřejmé. On rád mluví v náznacích, v šifrách, jako jeho otec.

Nedokážu na to odpovědět. Ale to je v pořádku. Kdyby mně někdo před čtyřmi roky řekl, že budu příští předseda pražské ODS, nevěřil bych mu. Hledali jsme tehdy nového šéfa. Na sebe jsem nemyslel. A stalo se. Za měsíc máme regionální sněm a uvidíme, co se tam bude dít.

Já se vás na Václava Klause ptám, protože jste předseda klíčové organizace pro ODS, jejímž on je členem. A s tím, jak půjdete nahoru, což nepochybně přilákalo i jeho, bude mít chuť do dění víc a víc promlouvat. A pro řadu lidí se může nakonec stát překážkou, aby vás volili. Třeba už jen kvůli tomu, že otevřeně mluví o možnosti odchodu z EU.

Teď jsme stabilizovali stranu, máme před sebou kongres. Další dva roky, kdy nás čekají komunální volby a volby do europarlamentu, budou dobou zápasu o budoucnost této strany. Abychom mohli získat znovu těch 30 procent, musíme absorbovat jak liberální proudy, tak konzervativce, ke kterým má blízko Václav Klaus. Když se přimkneme jen k jedné poloze, buď zanikneme, nebo se z nás stane marginální partaj. ODS je stranou pravého středu.

To už přece říkal Mirek Topolánek - tvrdé jádro a měkký obal. Opravdu si ale myslíte, že by mohlo dojít k nějaké integraci třeba s lidovci?

V minulosti se přece KDS s ODS spojila. Ale je pravda, že to byla jiná doba. Na celostátní úrovni s TOP 09 spolupracujeme velmi dobře, v opozici jsme fungovali skvěle. A dobře spolupracujeme i tady v zastupitelstvu Prahy. Někde se shodneme, někde ne. Snažím se hledat věci, které nás spojují.

Tak proč to pořád nějak nejde?

Já se snažím vidět věci pozitivně, ale den před volbami vyjde v deníku Metro inzerce TOP 09, která se tváří jako zprávy, že ODS chce vystoupit z EU. Můžeme si být blízcí se Svobodnými a oni si pak zaplatí inzerci, kde říkají, že lidé si mají vybrat tu pravou pravici, že ODS krade a že oni na rozdíl od nás nechtějí EU. Tohle bude ještě dlouhý boj. Když se podívám na lidovce, tak ti dosud spolupracovali s Andrejem Babišem a kdo ví, jestli v tom nebudou pokračovat. STAN je zase hrozně nečitelná strana. Mimochodem ODS má ve svých řadách víc starostů, než jich je ve STAN. Bude to složité, ale vnímám, že tyto strany mají tendenci se slučovat. Je to cesta pro přežití.

Třeba už tady v Praze příští rok při volbách?

To hodně předbíháme. Ale je jasné, že každá ze stran bude nepochybně reflektovat výsledky, kterých teď dosáhla.

Když jsme spolu vedli rozhovor před čtyřmi roky po vašem nástupu do čela pražské ODS, říkal jste, že přicházíte v době, kdy už strana nemá politickým podnikatelům a různým přísavkám co nabídnout. Nemůžou se ale vrátit, když teď zase stoupáte?

Na každou úspěšnou stranu se takoví lidé snaží nalepit. My jsme se dost poučili. Rušili jsme organizace. Padli jsme na kolena. A nebylo to jen kvůli Nečasově vládě. Máme teď očistný proces mnohem sofistikovanější, podle stanov už třeba hromadné nábory členů nejsou možné. Mimochodem kdyby u nás někdo udělal to, co udělal Andrej Babiš, tak už je vyloučený.

Jak jste prožíval moment, kdy jste zjistil, že nebudete ve sněmovně? Přišlo vám to nefér?

Lidi, kteří mě přeskákali, si kampaň odmakali. Mrzí mě to, ale život se mi tím nehroutí.

A plánujete pokračovat jako předseda ODS v Praze?

Nevím. Sejdu se s kolegy, s grémiem. Volby jsme ještě oficiálně nehodnotili, musíme si říct, jak to je. Pro mě je určitý signál, že jsem byl na druhém místě a nedostal jsem se do sněmovny. Musím si promyslet, jestli ODS můžu v dalších letech ještě něco dát. Chci se poradit s kolegy.

Velkým překvapením voleb jsou piráti. Vy jste s nimi v opozici na pražském magistrátu, jakou máte zkušenost?

Oni pracují, nemám s nimi problém. Ale někdy mi přijde, že jsou víc policajti než politici. Málokdy se od nich dozvíme, co chtějí udělat s Prahou. Zato se vždycky dozvíme, kdo kdy co udělal špatně. Ale kampaň jim fungovala, měli dobrý marketing.