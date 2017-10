Jít do vlády se šesti mandáty je šílenství. Podcenili jsme strach lidí, říká vítěz od Starostů Půta

před 6 minutami

Liberecký hejtman Martin Půta od roku 2010 už poněkolikáté ve volbách porazil politické konkurenty a letos v parlamentních volbách k poraženým přidal i své kolegy z hnutí Starostové. A to i přesto, že ho policie viní kvůli rekonstrukci kostela v Liberci. Z posledního místa kandidátky přeskákal na první místo a získal poslanecký mandát. Post ve sněmovně však přenechá řediteli domova důchodců a bývalému starostovi Jindřichovic pod Smrkem Petru Pávkovi, který proslul tím, že zakázal úředníkům vstup do obce.

Co by dělalo hnutí Starostové a nezávislí bez Liberce a středních Čech, kde jste nejvíc uspěli?

Před osmi, možná i čtyřmi lety by to tak bylo, ale teď jsme měli ve většině českých okresů nad pět procent. Mapa se začíná pomalu doplňovat a za čtyři roky to může být klidně dvojnásobek, když na tom budeme pracovat.

Proč by Starostové neměli jít s Andrejem Babišem do vlády?

Jít se šesti poslaneckými mandáty do vlády je politické šílenství. Měli bychom být konstruktivní opozicí - dobré věci podpořit a očekávat, že když sami přijdeme s něčím rozumným, tak to nesmetou jen kvůli tomu, že jsme opozice.

Jaká vládní koalice je teď podle vás nejpravděpodobnější?

Tipoval bych, že dojde k obnovení poslední vládní koalice. ODS až na výjimky říká jasné ne. Vládu s SPD zase vyloučila většina hlavních představitelů ANO, i když je to o ochotě jednotlivců popřít všechno, co v minulosti říkali.

Jak to bude s vaším mandátem? Starostové říkají, že by se funkce neměly zdvojovat.

Kandidátku jsem podpořil z posledního místa, protože chci být dál hejtmanem. V pondělí jsem si trochu testoval, jak bych obě pozice zvládal, a podle mého názoru to nejde. Tím neříkám, že by to nedokázal někdo jiný, kdo si umí práci lépe zorganizovat, ale já si netroufám. V nějaké fázi, kterou nyní nechci specifikovat, se mandátu vzdám ve prospěch prvního náhradníka.

Bývalého starosty Jindřichovic Petra Pávka.

Beru to jako nápravu historické křivdy, protože Petr Pávek v roce 2006 získal pro zelené v Libereckém kraji 9,6 procenta hlasů, ale poslanecký mandát neměl. Hlavní ale je, že jako starosta a krajský zastupitel v minulosti prosazoval věci, které máme v programu. Tím myslím méně byrokracie, více rozumného uvažování a podobně.

Méně byrokracie? Jak před lety zakázal vstup úředníkům do své obce?

Tyto zákazové cedule dodnes visí u vjezdu do Jindřichovic pod Smrkem. Vyhlášku tehdy zastupitelé schvalovali vícekrát, protože ji úřady opakovaně rušily.

To je konstruktivní přístup Starostů?

Ta vyhláška byla spíš nadsázkou. Petr Pávek je schopný to odpracovat a ve sněmovně bude důstojným zástupcem Starostů.

Jste obviněný z korupce kvůli rekonstrukci kostela v Liberci. Možná už obžalovaný?

Obžalovaný nejsem. V polovině února předala policie spis státnímu zástupci, teď je konec října a předpokládám, že na tom státní zástupce "intenzivně" pracuje. Případ se řeší už tři roky.

Jak budete postupovat? Necháte se vydat k trestnímu stíhání?

Nyní to řešíme. A musím říct, že rozsah poslanecké imunity považuji za nesmyslný. Zvolením jsem získal imunitu, která se vztahuje i na věci z minulosti. Tak by to fungovat nemělo a sněmovna by to měla zrušit. Imunita vznikla kdysi jako ochrana projevů poslanců a jejich politických aktivit, nemá se týkat trestněprávních věcí.

Opakujete, že jste úplatek 800 tisíc nepřijal. Udělal jste v této evropské dotační kauze nějakou chybu?

Měl jsem možnost nahlédnout do spisu, a kdybych o některých lidech z případu věděl to, co vím dnes, tak bych se nimi nescházel nejen na benzinové pumpě, ale nikde.

Takže jste si lidi, kteří připravili projekt rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci, dostatečně neprověřil?

Asi ano. Ale je otázka, jak si politik může prověřit lidi, když nemáte indicii, že jsou nějak nebezpeční. Policie v téhle zemi funguje rybářskou metodou, nahodí háček a čeká, kdo se chytí. Spousta evropských dotací nemusela skončit tak, jak skončila, kdyby se k nim nemohli dostat lidé, kteří jsou dlouhodobě sledovaní a vyšetřovaní. Stačí, když úředníci dostanou od policie informace, že dotace jsou přidělované někomu, kdo je dlouhodobě monitorován, sledován a vyšetřován.

Byl jste jako politik v této kauze dost obezřetný? Vždyť se kolem dotace pohyboval tehdejší zástupce liberecké ODS, podnikatel Jiří Zeronik s kontroverzní pověstí. Tento člověk byl souzený v jiné věci.

V té době ještě odsouzený nebyl, ale následně ano. A protože tam toto jméno bylo, tak jsme vytvořili kategorii rizikových projektů. Všechny tyto projekty pak prověřovali lidé z Hradce Králové a z Pardubic. Úředníci v projektu nenašli nic podezřelého. První nesrovnalosti našli poté, co se spustilo financování první etapy.

Byla chyba, že někteří vaši kolegové v roce 2015 letěli s předsedou FAČR Miroslavem Peltou na fotbal do Amsterodamu?

Byla to chyba v každém případě. Kdybych předem věděl, že tam letí, tak bych jim to sice nemohl zakázat, ale mohl bych jim to rozmlouvat. Zpochybnit takovým způsobem to, co dlouhodobě děláte, byla hloupost.

S kolegou náměstkem Markem Pieterem, který letěl také, jste si to už vyříkali?

Ano, i když to v první fázi bylo emocionálně hodně vypjaté. Politika je nevděčná v tom, že si na konci všichni pamatují jen vaše chyby, a ne to, co se povedlo.

Proč jste dal vloni prezidentu Miloši Zemanovi samopal?

Byl to pokus o vtip, který zůstal nepochopený. Chtěl jsem říct, že když politik použije nějaký třeskutý vtip, může se stát, že se ten vtip zhmotní. Reagoval jsem na prezidentův bonmot o použití samopalu proti premiérovi. Doufal jsem, že můj vtip zůstane mezi zdmi kanceláře, ale podcenil jsem mediální zdatnost mluvčího Jiřího Ovčáčka, který dárek vyfotil na mobil, a než jsme kancelář opustili, žila ta kauza svým vlastním životem.

Říkal jste, že by bylo dobré, aby si hejtmani nastavili jednotná pravidla pro financování prezidentských návštěv.

Současná hradní kancelář to odmítla, ale navrhnu změnu financování znovu. Podobná dohoda mezi hejtmany a prezidentskou kanceláři by byla vhodnou formou, jak nastavit mantinely. Pak nebudeme muset řešit, že když hejtman nezaplatí celou večeři, ale jen chlebíčky, tak prezident nepřijede. Prezidentská kancelář má vlastní rozpočet a jsou věci, které by mohla a měla platit sama. Večeři a ubytování pro prezidentský pár jsme ochotni platit i dál. Ale prezidentův doprovod, jehož velikost nemůže hejtman ovlivnit, by měl být hrazený z rozpočtu prezidentské kanceláře.

Když rakouský prezident přicestoval do Česka vlakem, vtipkoval jsem, že bych se chtěl dožít toho, že český prezident přijede do Liberce také vlakem. I když připouštím, že po dvou a půl hodinách na dráze mezi Prahou a Libercem by byl asi dost vyčerpaný. Ale třeba do Ostravy by tak jet mohl.

Jak hodnotíte, že jste se mohli dostat do sněmovny spolu s lidovci a mohli jste být druzí?

Část lidí by společnou kandidátku nepodpořila kvůli lidovcům a jiná část kvůli Starostům. A dost možná bychom tu hrůzu, kterou jsme prožívali my v sobotu mezi čtvrtou a pátou odpoledne, zažívali společně s KDU-ČSL. O integraci pravice se v této zemi mluví dvacet let. Je to strašně složité, protože všichni, co mají liberální myšlenky, jsou silné osobnosti, které se mezi sebou složitě domlouvají. To je náš největší problém.

Zvažujete, že byste strany jako Starostové, KDU-ČSL a TOP 09 začal sjednocovat?

Vzhledem k tomu, že europoslanci za tyto tři subjekty jsou součástí jedné frakce v Evropském parlamentu, tak minimálně pro evropské volby by stálo za úvahu udělat jednu kandidátku. V evropských tématech k sobě máme o hodně blíže než u ostatních bodů programu.

Už jste o tom s kolegy hovořil?

Je to úplně na začátku, ale mluvil jsem s lidmi z jiných stran, kteří měli úplně stejný nápad jako já.

Zeptám se na některé programové body. Podpořili byste referendum o setrvání v Evropské unii?

Referendum o Evropské unii ne, ale zákon o obecném referendu bychom podpořit měli. Je otázka, jestli by hranice souhlasu u referenda neměla být třípětinová. Menšina by neměla rozhodovat o většině. Není možné, aby přišlo 50 procent lidí a 51 procent z nich něco odhlasovalo.

Andrej Babiš uvažuje o jednokolových senátních volbách. Ty byste podpořili?

Volebních termínů máme příliš mnoho a odráží se to i ve volební účasti. Senátoři by mohli být voleni zároveň s krajskými volbami. Nejúspěšnější kandidáti v jednotlivých krajích by se podle počtu mandátů automaticky stali senátory.

Kde jste jako tradiční strany udělaly chybu, že ve volbách vyhrály nesystémové strany?

Tradiční strany možná podcenily, že lidé mají opravdu strach, když v televizi vidí, co se děje v ulicích západoevropských měst. Teroristické útoky na Blízkém východě přijdou lidem běžné. Když ale vjede v Berlíně autem někdo do davu na trzích, tak se jich to týká. Přestože si nemyslím, že bychom v Česku byli skutečně ohrožení, podcenili jsme ten iracionální strach lidí, který populisté mistrně využívají. Obavy neléčí, ale nabízejí snadná řešení.

Druhý problém, který v politice máme, je v tom, že dvě největší strany měly pocit, že už mají svá místa jistá. Zatímco mezi sebou ty strany naoko soupeřily, skupiny, které na ně byly navázané, měly mezi sebou kšefty, které občanům nemohly uniknout. Ukázalo se, že část lidí je politikou už otrávená. Lidé chtějí, aby se o ně stát postaral, všechno zařídil a dal jim víc peněz.

Řešení, které nabízí Tomio Okamura, je přijatelné?

Vystoupení z Evropské unie je pro někoho hezký cíl. Jenom by měl lidem, kteří pracují v továrnách zahraničních investorů, někdo říct, že od nás ty firmy odejdou, když budou čelit riziku, že jejich investice nebudou chráněny. Vystoupení z Evropské unie zákonitě povede ke druhé alternativě a já se bojím, že by sem přišel bratr z východu. Chci, aby moje děti žily na úrovni Německa, ne na úrovni Ukrajiny.