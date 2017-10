Mám ze sebe dobrý pocit. Kolegové i voliči mě přemlouvali, abych v čele TOP 09 zůstal, říká Kalousek

před 4 hodinami

Poprvé po osmi letech její existence nebude ve vedení TOP 09 její spoluzakladatel a nejvýraznější osobnost. Miroslav Kalousek po volebním debaklu strany, která se jen těsně dostala nad potřebných pět procent a ve sněmovně uhájila pouhých sedm poslaneckých mandátů, oznámil, že se na listopadovém celostátním sněmu už nebude ucházet o žádnou volenou funkci. Kdo by se po něm měl do čela strany postavit, říct nechce. "Vidím vedle sebe řadu lidí, kteří mají na to, stát se dobrým lídrem," říká. Exministr a současný europoslanec Jiří Pospíšil ale podle něj ideálním kandidátem není. "Měl by to být někdo, kdo není zatížený politickou minulostí v jiné straně," dodává Kalousek.

Mrzelo vás to rozhodnutí a bylo těžké ho udělat?

Nebylo. Někteří mí největší spolupracovníci to věděli poměrně dlouho před volbami. Že bez ohledu na aktuální volební výsledek TOP 09, pokud budou mít hnutí ANO, SPD a komunisti dohromady víc než 101 hlasů, a nebude tudíž možné sestavit demokratickou, proevropskou vládu, že ten krok stejně udělám.

TOP 09 teď tedy čekají další až čtyři roky v opozici, pokud tuto lhůtu nezkrátí předčasné volby. Ovšem už pod novým lídrem.

Strana by toto období měla využít k tomu, aby ve svých řadách vytvořila nového lídra, který nebude zatížen předsudky, které panují vůči mně. A bude mít tudíž daleko větší šanci pro to, k čemu já vyzývám už rok.

Tedy spolupráci středopravých politických stran.

Ano. Je potřeba, aby tady vznikla silná opozice připravená převzít moc.

Jaké pocity se ve vás teď mísí?

Sám za sebe mám pocit dobrý. Ale samozřejmě jsem si přál mnohem lepší výsledek TOP 09. A ještě více jsem si přál, aby bylo možné sestavit demokratickou, proevropskou vládu.

To ale zjevně možné není.

Proto nás teď čeká opravdu tvrdý zápas o zachování parlamentní demokracie a právního státu, zahraničněpolitického azimutu. Já se do tohoto hlásím, neodcházím z politiky, mé názory budou dál zaznívat.

Přemlouvali vás někteří kolegové, abyste si tento krok ještě rozmyslel?

Přemlouvali a hlavně mě přemlouvali voliči. Dostal jsem tisíce mailů a SMS, ve kterých mi říkali, že TOP 09 volili kvůli mně. Ale věřím, že mé důvody pochopí. Že to není uhnutí, ale snaha co nejvíc otevřít prostor pro to, čemu věřím. Tedy integraci středopravých politických sil.

Dostal jste i opačnou zpětnou vazbu, kdy voliči váš krok přivítali?

Samozřejmě. Já si umím představit řadu lidí, kteří TOP 09 nevolili kvůli Kalouskovi. A celou řadu těch, kteří ji volili jen kvůli němu. Asi nikdo nespočítá, kterých je víc.

Jako hlavní důvod svého odchodu z vedení TOP 09 jste uvedl, že nechcete být překážkou pro spolupráci středopravých demokratických stran. Jak by taková spolupráce měla podle vás fakticky vypadat?

Ideálně asi jako předvolební koalice, společná kandidátka, která se bude ucházet o přízeň voličů. Je opravdu důležité, aby se opozice do příštích voleb nerozdrobila. Ale aby to byl subjekt, který je skutečně schopný převzít vládu.

Volební koalice je podle vás lepší variantou než nová sjednocená středopravicová politická strana, do které se menší strany integrují?

Myslím, že ano. Do těch subjektů počítám třeba i lidovce. A respektuji, že je to druhá nejstarší politická strana u nás a že takové značky není možné se lehce vzdát. A hlavně to není ani důležité. Důležitý je společný postup a společná kandidátka.

Vedle KDU-ČSL, STAN a samozřejmě TOP 09 počítáte mezi tyto subjekty i ODS?

Já jsem řekl, že tím myslím všechny strany od středu doprava, které jsou takové dohody schopny. A právě proto nekandiduji, aby si tu konkrétní strategii už vytvořil nový předseda. Já nechci vůči nikomu dopředu vytvářet předsudky.

I po odchodu z vedení strany zůstáváte poslancem. A jistě mohou všichni čekat, že budete i nadále výrazným poslancem, jehož hlas bude ve sněmovně stále hlasitě slyšet.

To váš ujišťuji.

Nemůže to ale oslabit vašeho následovníka? Nebude odkázaný na to, být stále ve vašem stínu?

Já svůj hlas chci dát do služeb integrace pravicových sil. A pokud můj předseda bude v tomto vyvíjet aktivitu, naopak ve mně bude mít svého nejvěrnějšího podporovatele.

Takže ať už předsednické křeslo TOP 09 převezme kdokoliv, bude mít vaši podporu?

Samozřejmě svého předsedu budu respektovat, ať to bude kdokoliv. Nebyl bych ale člověk, kdybych netvrdil, že někoho víc, někoho míň, podle toho, jak moc mu budu věřit.

V posledním velkém rozhovoru pro Hospodářské noviny jste tvrdil, že kolem sebe vidíte řadu svých kolegů, kterým byste mohl s čistým svědomím žezlo lídra strany předat. Já je ale nevidím…

Jedna věc je okamžitá připravenost být stoprocentní lídr. Druhá věc je potenciál se tím lídrem stát. Nás teď čekají až čtyři roky v opozici. A to je dostatečný čas na to, abychom lídra vyprofilovali. Který bude dobrý a současně vůči němu nebudou panovat předsudky. A takových lidí já vidím skutečně celou řadu a v rámci strany jsem je oslovil, ať se skutečně neostýchají a opravdu kandidují.

Můžete je jmenovat?

Nechci, nebylo by to fér. Nevím, kdo z nich se rozhodne. Vy se na to díváte z pohledu toho, která tvář je známá. Ale známým se člověk může stát za půl roku. Takže já se nedívám na to, jak moc je známý a připravený teď. Ale jaký má potenciál.

Jako o vašem možném nástupci se po víkendu začalo mluvilo exministru spravedlnosti Jiřím Pospíšilovi, který ještě během soboty podal po letech přihlášku do strany a místní organizace ji včera přijala. Vy vůči takové variantě ale máte výhrady.

Já jsem přesvědčený, že si TOP 09 má vyprofilovali vlastního lídra, který nemá limity ze své politické minulosti. Jako mám třeba já nebo Jiří Pospíšil. (Jiří Pospíšil působil jako ministr ve vládě ODS premiérů Topolánka a Nečase, pozn. red.)

Takové kritérium splňuje poslankyně Markéta Pekarová Adamová, která jako jedna z mála v letošních volbách obhájila poslanecký mandát. TOP 09 by tak měla zároveň unikátní možnost postavit do svého čela jako jediná parlamentní strana ženu. Taková varianta by se vám zamlouvala více?

Kdykoli bych vám odpověděl, že žena v čele TOP 09 by se mi vždy líbila. A Markéta Pekarová Adamová není mimochodem jediná žena v TOP 09. Ale já vám své preference na příštího předsedu opravdu neřeknu.