Neudával jsem, nebral jsem úplatky, tvrdí Filip, podle něhož kapitalismus brzy skončí

Předseda KSČM Vojtěch Filip v rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznává, že má obavu o budoucnost své strany, která se pohybuje na hranici zvolení do sněmovny. Vyjadřuje se také k podezření, že spolupracoval se Státní bezpečností nebo že bral peníze od podnikatelů. "Ani jedno není pravda," tvrdí Filip, který za měsíc skončí v čele komunistické strany. Do voleb jde jako dvojka v Jihočeském kraji.

Vždycky nám přišlo, že působíte ve sněmovně jako jeden z nejvíce spokojených poslanců. Je tomu tak i ve skutečnosti?

Držím se hesla, že s úsměvem jde všechno líp. Jinak jsem ale trvale nespokojený člověk, protože mi přijde, že se dá udělat vždy víc, než se udělalo.

Trvale nespokojený? Vždyť sedíte řadu let na prestižním postu místopředsedy sněmovny a držíte u moci vládu Andreje Babiše.

Ale díky tomu se nám podařilo prosadit to nejdůležitější z našeho programu - zvýšení dávek, zvýšení minimální mzdy, ochranu našeho přírodního bohatství, udržení zdravotní péče bez nároku na doplatky.

Sám ale víte, že i někteří vaši členové si stěžovali, že jste jako komunisté vůči Babišovi příliš poslušní. Neměli pravdu, nebyl jste víceméně ticho?

Já jsem slušně vychovaný, takže nekřičím, nerozbíjím zařízení sněmovny, snažím se s lidmi komunikovat, to je základ mé práce. Protože když přestane dialog, tak to vede ke konfliktu. A já ten dialog vedu trvale. Myslím si, že jak uvnitř strany, tak i navenek. A argumentuji. Nenechám se zastrašit a určitě nepapouškuji cizí názory.

Nebudete jednou litovat podpory Babišovy vlády už proto, že dál padaly preference vaší strany? Co vám říkají vaši dřívější či současní voliči?

V kampani jsem se s tím setkal jednou a vysvětlil jsem to: bez naší tolerance by tady byla ústavní krize a v každém případě by určitě nedošlo v letech 2018 a 2019 ke snižování státního dluhu.

Proč vám ale setrvale klesají preference? Je to jenom tím, že vám takzvaně vymírají voliči, nebo jste se dopustili chyb, které vedly k odchodu vašich voličů k Babišovi?

Je to kombinace řady příčin. Argument, proč volit KSČM, je za nás ale zřejmý. Tady zatím žádná strana kromě KSČM nedonutila vládu, aby začala plnit svůj politický program. Nám se to podařilo. Když vám někdo říká, že vláda zrušila tři dny nemocenské, tak samozřejmě - my jsme je donutili.

Vy sám jste ale nedávno v jednom rozhovoru zalitoval, že jste nebyl na Babiše přísnější. V čem jste měl být přísnější?

Když jsme loni v červnu hodnotili spolupráci KSČM s hnutím ANO, tak jsem to vnímal tak, že pan Babiš bude ochotný plnit dohody také v druhém pololetí. Jenže je neplnil, byla chyba mu důvěřovat, protože řadu věcí místo řešení oddaloval. Nemohlo to skončit jinak než naším dubnovým vypovězením dohody, podle které jsme tolerovali vládu ANO a ČSSD.

Bojíte se o budoucnost KSČM?

Bojím, samozřejmě. Ale myslím si, že strana má perspektivu. Víte, ona není populistická. Neslibujeme hory doly, jen to, co lze splnit. Na rozdíl od Polska, Slovenska nebo Maďarska jsme ale dokázali udržet KSČM jako parlamentní stranu. Pokles levice je v celé Evropě, ale podívejte se na norské volby. Tam naše partnerská strana jedná o tom, jestli nebude ve vládě. Takže pohyb kyvadla jde na druhou stranu.

Nevěděl jsem, že to je Státní bezpečnost

Pokud jde o komunistickou stranu a vás, tak právě komunisté v politickém procesu poslali vašeho dědu v 50. letech do vězení v Leopoldově. Myslel jste na to, když jste v osmdesátých letech vstupoval do této strany?

Můj děda byl skutečně odsouzený v politickém procesu a v roce 1990 byl rehabilitován. Říkal, že to nebylo tehdejším režimem, ale lidmi. Proto mi radil: Dej si pozor na lidi, jsou neupřímní, říkají jednu věc a dělají druhou.

Takže vy oba jste byli přesvědčeni, že za politické procesy nemohla komunistická strana?

Nebyla chyba v systému, ale v lidech. On to tak říkal. Protože jsem dialektický a historický materialista, tak říkám, že to je nejlepší teorie pro život. Protože mi umožňuje říct: Tohle se přežilo, tohle zůstane a toto musíme odmítnout.

Nebyla ale chyba v samotné komunistické straně? Podívejte se na všechny ty oběti, které po řádění komunistů zůstaly, byla to přece strašlivá doba.

To bychom se museli dívat na oběti katolické církve, islámu, některých vojenských režimů všude ve světě. Podívejte se, co způsobil mccarthismus v USA nebo likvidace komunistické strany Francie.

Zůstaňme v naší zemi. Co byste k těm obětem řekl?

Víte, kolik lidí u nás poprvé zažilo před rokem 1989 důstojnost, protože se najednou cítili ekonomicky svobodní? Ekonomická nesvoboda je často horší než ta politická, protože lidé nemají z čeho žít.

Pokud jde o vás, část společnosti vás označuje za placeného spolupracovníka dřívější Státní bezpečnosti. Mimochodem, takto to stojí také u vašeho profilu na Wikipedii. Spolupracoval jste s tajnou službou komunistického režimu?

Já jsem vyhrál v této věci soudní spor, proti kterému se ministerstvo vnitra ani neodvolalo.

Soud konstatoval, že jste se s tajnou službou setkával, ale nevěděl jste, kdo to je. Můžete nám to vysvětlit? Jak jste to nemohl vědět?

Nemohl jsem to vědět. Pracoval jsem v továrně Sfinx, ve které se vyrábělo smaltované nádobí. Od roku 1985 běžel program, kdy se naše podniky musely zabývat firmami ze zahraničí, aby byly schopny obstát v konkurenčním boji. Najednou jsme dostali zakázku, kdy nás podnik zahraničního obchodu Merkuria informoval, že budeme dělat nádobí, na které si dodá dekor sám zákazník. A já jsem dostal jako vedoucí zásobování informaci, že dekor vyrábí dílna, která sídlí někde ve stodole v západním Německu. Nelíbilo se mi to, prosazoval jsem, ať dekor koupíme od jiného dodavatele, který byl také v západním Německu.

Není nám jasné, co tím chcete říci.

Chci říci, že já jsem nikomu žádné informace neposkytoval, ale naopak jsem informace obdržel. A v rámci toho jsem měl schůzky s člověkem, který měl tuto obchodní věc na starosti.

Podle záznamů StB jste měl mít ale s jejich lidmi schůzek několik desítek. A vaše spolupráce se měla týkat více věcí.

Myslel jsem, že se scházím se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, protože Sfinx byl státní podnik, který spadal pod toto ministerstvo.

Oni vás ale vedli jako tajného spolupracovníka s krycím jménem Falmer. Sám víte, že vás tak občas lidé označují.

Jen hlupáci něco takového opakují, protože nemají žádný argument proti mně. Už je mi to jedno, neprožívám to, mám to dávno za sebou.

V souvislosti s vámi se objevují také podezření, že jste získal v několika případech peníze za ne zcela jasných okolností mimo svůj poslanecký plat. Například web iRozhlas.cz poukázal na to, že jste si podle trestně stíhaného podnikatele Tomáše Horáčka vzal 500 tisíc korun. Vzal jste si je?

Minulý čtvrtek jsem byl na finančním úřadu podat vysvětlení, ještě půjdu na magistrát. Nemám s tím žádný problém. Já jsem si nic nevzal.

Podle některých novinářů, kteří se celou věcí detailně zabývali, nelze vyloučit, že jste peníze dostal.

Je to lživá informace, která se proti mně šíří. Je mi samozřejmě nepříjemná, protože je to pomluva. Budu se bránit po volbách, až na to budu mít čas.

Objevily se informace i o dalších případech, které podrobně rozebíral podcast Vinohradská 12. Získal jste nějaké peníze ve zmiňovaných případech nebo jindy mimo poslanecký plat?

Nic jsem nevzal, nemám důvod, opravdu nemám důvod. Všechna moje majetková přiznání jsou přesná.

Vy máte i advokátní kancelář. Máte z ní nějaké příjmy, věnujete se advokátní praxi?

Nevěnuji, nemám na to čas. Mám tam zaměstnanou advokátku. Já nepotřebuji žádný příjem z advokátní činnosti.

Rusko nepodporuji. Není to ale nepřítel

Není ve skutečnosti vaše KSČM hrozbou pro naši zemi, jestliže podporujete například Rusko, které se podle mnohých odborníků chová nepřátelsky k naší zemi? Nemluvě o tom, jak tamní režim útočí na vlastní občany?

Já ale nepodporuju Rusko. Já jenom nechci, abychom se tady bavili z pohledu, že Rusko je nepřítel. Co nás víc ohrožuje, Rusko, nebo migrace?

Mnozí lidé mají větší obavu z Ruska, někteří z migrace. Ale my teď mluvíme o Rusku.

Spousta lidí vytváří z Ruska nepřítele, ale k tomu není důvod. Vy vidíte důvod strhnout sochu maršála Koněva? Nebo si vezměte, jak se tady šíří nepravdy o tom, že je nebezpečné postavit s Ruskem Dukovany.

Pane předsedo, vytkl jste někdy něco Rusku za dobu, co ho vede Vladimir Putin?

No samozřejmě!

Nechválíte ho jenom? Když přijde ve sněmovně řeč na chování Ruska, vždy mu děláte obhájce. Není to tak?

Mně pořád vyčítají, že nic nevytýkám Miloši Zemanovi. Já s ním mám dobrý vztah, ale taky mu říkám věci, co by se mu nemusely líbit. Stejné je to s Ruskem. Na druhou stranu, proč bych měl Rusku vyčítat, že má vojenskou základnu třeba v Sýrii? To bych musel říkat každý den stokrát tolik věcí proti Američanům, protože ti mají základen dvě stě. Rusové mají dvě.

Nás by zajímalo, zda například vnímáte, jak režim v Rusku nebo v Číně potlačuje lidská práva vlastních občanů.

Jako právník vidím řadu problémů v české společnosti, které bychom měli řešit prioritně. Ne se plést do toho, jak to dělají jinde. Připomínám, že platí článek 1 odstavec 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, že každý národ má právo na svůj politický režim.

Což podle vás znamená?

Podívejte se, jak jste vy novináři vychvalovali NATO, jak je dobré být v Afghánistánu. A aniž bych chtěl urážet vojáky Tálibánu, tak tito pastevci vypráskali nejsilnější armádu světa. To vám fakt nevadí? Jen vám chci říci, že platí princip, že národně osvobozenecký boj vždy zvítězí. A my jsme jim chtěli vnutit náš styl života. Ten se v Afghánistánu vnutit nedá.

Vraťme se do Ruska nebo Číny. Vnímáte, že tyto režimy například nedovolují vlastním občanům kandidovat ve volbách?

Ale oni svobodně kandidují.

Nevšiml jste si, kolik lidí například v Rusku nebylo vůbec vpuštěno k volbám? Nebo jak tvrdě vládnoucí režim vystupuje proti opozičním názorům, jak se chová ke kritikům?

A vy si myslíte, že třeba v Saúdské Arábii jsou svobodné volby? Tady se často bavíme o tom, jak to v některých režimech je špatné, přitom pomíjíme jiné režimy, kde je to ještě horší. Já se držím toho, že je to jejich politický režim. A ti lidé si to musí vybojovat na své vládě.

Ale proč tak silně už léta tyto režimy podporujete?

Naše vnímání toho, co je demokratické a co ne, není jejich vnímání. Oni mají jiný historický vývoj. Kdo byl v Číně, tak ví, že asijský způsob života je jiný než ten evropský. Komunistická strana je tam silná, má více než 90 milionů lidí a lidé ji většinově přijímají. Je to přece dáno tím, že se z chudého státu stal nejsilnější ekonomický stát světa. A vy chcete Číňanům vyčítat, že nepřijali náš systém?

Není ale demokratický systém, který lidem dává svobodu ten nejlepší? Mimochodem, pražský lídr hnutí Levice Jan Majíček se v České televizi nedávno rozloučil slovy: "Hezký večer a brzký konec kapitalismu." Přál byste si rovněž konec kapitalismu?

Já myslím, že bude překonán velmi rychle.

Jak rychle?

V řádech desetiletí.

Čím byste chtěl, aby byl kapitalismus nahrazený?

Máme návrh na socialismus 21. století. To není návrat do minulosti. To je princip svobodné soutěže politických stran, rovnosti vlastnických firem.

V čem by nastala změna oproti současnosti?

Musí být vyvážení veřejného a soukromého sektoru.

To znamená víc státního vlastnictví?

Víc veřejného. Chybou toho našeho prvního pokusu o socialismus do roku 1989 bylo, že jsme chtěli všechno státní, i když to mohlo být obcí, krajů, okresů, spolků. Já nejsem etatista, preferuji veřejné vlastnictví, protože potom existuje větší kontrola nad tím, co je výsledek.

Slíbil jsem manželce, že skončím

Jak to bude s kapitalismem, ukáže budoucnost, jak s vaší KSČM, už volby za pár dní. Pokud se nedostanete případně do sněmovny, skončil byste hned, nebo počkáte na sjezd 23. října?

Už těsně po volbách, ještě 9. října večer, zasedne výkonný výbor a bude zvolen vyjednávací tým. Na sjezdu 23. října pak určitě padne návrh, aby byl tým buď potvrzen, nebo obměněn, a je logické, že by v něm nově zvolení poslanci a funkcionáři měli být.

Vyjednávací tým asi vznikne, pokud se dostanete do sněmovny. Ale co když ne?

V každém případě bude sjezd. Po něm se uvidí.

Koho budete podporovat? Předpokládáme, že europoslankyni Kateřinu Konečnou, která ohlásila kandidaturu, určitě ne.

Já s Kateřinou Konečnou pracuji léta letoucí, nemám s ní problém. Jistě bude kandidovat. Kandidovat budou i další lidé, připravena je Miloslava Vostrá, Hana Aulická Jírovcová, Stanislav Grospič, Leo Luzar a další lidé. To bude otázka na delegáty. Já ale na sjezdu řeknu, koho preferuju.

Nebylo by lepší, abyste skončil už před volbami, jak chtěli někteří členové strany? Není zvláštní, když například po Praze jsou letáky a billboardy, na kterých na rozdíl od jiných stran, není fotografie lídra? A kdo je vlastně u vás lídr?

Tam, kde v kraji chtěli fotku s předsedou, tak tam jsem - v Jihočeském kraji, v Královéhradeckém kraji. Jinak je všude povinně pět našich priorit a znak KSČM. O tom, kdo na plakátech bude, rozhodovaly krajské výbory.

Jste dvojka kandidátky v Jihočeském kraji, takže byste patrně rád pracoval jako poslanec dál. Proč chcete v politice setrvat?

Rád bych řekl, že v žádném případě nepotřebuji funkci k tomu, abych pracoval. Ale mám ve sněmovně připravený zákon o Národním parku Šumava, znovu zákon o českém jazyce, zákon o referendu.

Vy jste měl v roce 2020 infarkt, o čemž jste sám informoval. Neříkal jste si, že se třeba i kvůli zdraví z politiky stáhnete?

Naštěstí jsme ho chytili včas. Loni jsem byl v lázních, vydržel jsem tam 23 dní, moc mi to pomohlo. Letos jsem v nich byl také, ani jsem nebyl na dovolené s manželkou.

Ale v politice chcete působit evidentně dál.

Už v roce 2018 mi manželka řekla, abych na dalším sjezdu skončil. A já jí toto přání nyní plním. Takže v politice zatím jsem, ale přece jen v jiné úloze než dřív.